Фоторепортаж: «Подарки к Универсиаде»

На открытии стенда (он расположен в МТБЦ «Пилот» на ул. Аэровокзальной,10) было шумно и весело: участники мастер-класса от детского технопарка «Кванториум» делали из дерева миниатюрную копию часовни Параскевы Пятницы — одного из узнаваемых символов Красноярска.
Принять участие в проекте «Подарки своими руками» может любой желающий, изготовив поделку на тему спорта, достопримечательностей Красноярска или Сибири. Есть лишь несколько ограничений: размер подарка — не больше 30 x 30 x 30 см (Д х Ш х В) и вес не более 1 кг. До участия в конкурсе также не допускаются продукты питания и сувениры, содержащие жидкости.
Готовый подарок необходимо принести в пункт сбора, где ему присвоят порядковый номер и укажут данные автора. Адреса пунктов в Красноярске:
- ММАУ «Красноярский волонтёрский центр «Доброе дело», ул. Красномосковская, д. 42
- Центр моделирования здорового образа жизни «ВЕСТА», ул. Транзитная, д. 52
- Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор», пр. Металлургов, д. 22 «а»
«XXIX Всемирная зимняя универсиада — это уникальное мероприятие, которое объединит большое количество участников из разных стран мира. Мы постараемся создать максимально комфортную атмосферу гостеприимства и дружелюбия, и уже сейчас приглашаем всех желающих внести свой вклад и включиться в подготовку к крупному спортивному событию, которое скоро пройдет в нашем городе», — отметил руководитель Дирекции Студенческих игр в Красноярске Максим Уразов.
Интернет-газета Newslab.ru, фото: Денис Дымко