Фоторепортаж: «Подарки к Универсиаде»

В Красноярске открылся выставочный стенд для сувениров, сделанных руками горожан специально к Зимней универсиаде-2019. Благодаря проекту «Подарки своими руками» спортсмены, тренеры, руководители команд, судейские бригады, главы спортивных делегаций после Студенческих игр смогут увезти с собой маленькую частичку Сибири.

На открытии стенда (он расположен в МТБЦ «Пилот» на ул. Аэровокзальной,10) было шумно и весело: участники мастер-класса от детского технопарка «Кванториум» делали из дерева миниатюрную копию часовни Параскевы Пятницы — одного из узнаваемых символов Красноярска.

Принять участие в проекте «Подарки своими руками» может любой желающий, изготовив поделку на тему спорта, достопримечательностей Красноярска или Сибири. Есть лишь несколько ограничений: размер подарка — не больше 30 x 30 x 30 см (Д х Ш х В) и вес не более 1 кг. До участия в конкурсе также не допускаются продукты питания и сувениры, содержащие жидкости.

Готовый подарок необходимо принести в пункт сбора, где ему присвоят порядковый номер и укажут данные автора. Адреса пунктов в Красноярске:

ММАУ «Красноярский волонтёрский центр «Доброе дело», ул. Красномосковская, д. 42

Центр моделирования здорового образа жизни «ВЕСТА», ул. Транзитная, д. 52

Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор», пр. Металлургов, д. 22 «а»

«XXIX Всемирная зимняя универсиада — это уникальное мероприятие, которое объединит большое количество участников из разных стран мира. Мы постараемся создать максимально комфортную атмосферу гостеприимства и дружелюбия, и уже сейчас приглашаем всех желающих внести свой вклад и включиться в подготовку к крупному спортивному событию, которое скоро пройдет в нашем городе», — отметил руководитель Дирекции Студенческих игр в Красноярске Максим Уразов.

Интернет-газета Newslab.ru, фото: Денис Дымко