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Фоторепортаж: «Подарки к Универсиаде»

Фоторепортаж: «Подарки к Универсиаде»

Интернет-газета Newslab.ru
05.03.2018
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На открытии стенда (он расположен в МТБЦ «Пилот» на ул. Аэровокзальной,10) было шумно и весело: участники мастер-класса от детского технопарка «Кванториум» делали из дерева миниатюрную копию часовни Параскевы Пятницы — одного из узнаваемых символов Красноярска.

Ребята приступают к изготовлению сувенира
В деревянном шаблоне — много мелких деталей
Задача не такая простая как кажется
Среди участников мастер-класса — Сергей Тараканов — баскетболист, спортивный журналист, Олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы (слева) и Константин Гуреев — заместитель генерального директора АНО «Дирекция Красноярск 2019»
Сотрудники технопарка «Кванториум» всегда готовы подсказть
Кажется, всё получается!

Принять участие в проекте «Подарки своими руками» может любой желающий, изготовив поделку на тему спорта, достопримечательностей Красноярска или Сибири. Есть лишь несколько ограничений: размер подарка — не больше 30 x 30 x 30 см (Д х Ш х В) и вес не более 1 кг. До участия в конкурсе также не допускаются продукты питания и сувениры, содержащие жидкости.

Миниатюрная копия часовни Параскевы Пятницы почти готова
А вот и результат!
Крупным планом
U-Лайка — талисман Студенческих игр, всегда готова поучаствовать в интересном и полезном деле
Фото на память с U-Лайкой и готовым сувениром

Готовый подарок необходимо принести в пункт сбора, где ему присвоят порядковый номер и укажут данные автора. Адреса пунктов в Красноярске:

  • ММАУ «Красноярский волонтёрский центр «Доброе дело», ул. Красномосковская, д. 42
  • Центр моделирования здорового образа жизни «ВЕСТА», ул. Транзитная, д. 52
  • Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор», пр. Металлургов, д. 22 «а»

Каждый сувенир снабжен вот такой информационной карточкой
На ней указаны имя, фамилия и контактные данные автора сувенира, номер подарка и его название
Константин Гуреев (слева) и Сергей Тараканов торжественно открывают стенд, чтобы поместить на него готовые сувениры
Рукотворные сувениры теперь приобрели официальный статус подарков к Зимней универсиаде-2019
Кто-то из гостей Студенческих игр заберет подарок с собой
Сувениры на любой вкус!

«XXIX Всемирная зимняя универсиада — это уникальное мероприятие, которое объединит большое количество участников из разных стран мира. Мы постараемся создать максимально комфортную атмосферу гостеприимства и дружелюбия, и уже сейчас приглашаем всех желающих внести свой вклад и включиться в подготовку к крупному спортивному событию, которое скоро пройдет в нашем городе», — отметил руководитель Дирекции Студенческих игр в Красноярске Максим Уразов.

Интернет-газета Newslab.ru, фото: Денис Дымко

Уразов Максим Сергеевич
Уразов Максим Сергеевич
Генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске»

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