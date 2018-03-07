Фоторепортаж: Самые красивые девушки железной дороги

Накануне Международного женского дня Красноярская железная дорога провела корпоративный конкурс красоты и таланта среди своих сотрудниц. О том, чем удивляли участницы строгое жюри и кому достался главный приз — тур в Париж, читайте и смотрите в нашем фоторепортаже.

Сегодня на Красноярской железной дороге работают около 28 тысяч человек, из низ 30 % — это женщины. Наравне с мужчинами они выполняют сложные и ответственные задачи.

«Мисс Серебряная магистраль» призван не только показать красоту и таланты молодых железнодорожниц, но и дать им возможность проявить лидерские качества. Ещё одна цель конкурса — поддержать престиж железнодорожных профессий среди женщин«, — рассказал заместитель начальника КрасЖД по кадрам и социальным вопросам Олег Злотников.

Заявки на участие в конкурсе «Мисс серебряная магистраль» подали почти 50 сотрудниц Красноярской железной дороги. В финал вышли 10 девушек. Готовясь к заключительному этапу конкурса, железнодорожницы в течение недели занимались с опытными преподавателями хореографии и вокала, модельерами, балетмейстерами и режиссерами-постановщиками. Задача девушек — раскрыть тему «Искусство вдохновлять». Участницы перевоплотились в знаменитых женщин, которые в разные времена вдохновляли великих мужчин на подвиги

Победительницей конкурса стала приёмосдатчик груза и багажа Красноярской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Ксения Кольянова. На сцене она предстала в образе возлюбленной Луи Армстронга Лил Хардин. Девушка получила корону конкурса и главный приз — поездку в Париж. Остальные девять участниц получили ценные призы и подарки.

«Времени на подготовку к конкурсу было очень мало, но все девушки показали отличный результат и настоящий „железнодорожный“ характер. Хорошо, что я не был в жюри, потому что выбор был очень трудным, я бы всем участницам дал первое место», — признался начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт.

Интернет-газета Newslab.ru, фото: пресс-служба КрасЖД