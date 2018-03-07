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Фоторепортаж: Самые красивые девушки железной дороги

Фоторепортаж: Самые красивые девушки железной дороги

Интернет-газета Newslab.ru
07.03.2018
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Сегодня на Красноярской железной дороге работают около 28 тысяч человек, из низ 30 % — это женщины. Наравне с мужчинами они выполняют сложные и ответственные задачи.

10 финалисток конкурса «Мисс серебряная магистраль»

«Мисс Серебряная магистраль» призван не только показать красоту и таланты молодых железнодорожниц, но и дать им возможность проявить лидерские качества. Ещё одна цель конкурса — поддержать престиж железнодорожных профессий среди женщин«, — рассказал заместитель начальника КрасЖД по кадрам и социальным вопросам Олег Злотников.

Заявки на участие в конкурсе «Мисс серебряная магистраль» подали почти 50 сотрудниц Красноярской железной дороги. В финал вышли 10 девушек. Готовясь к заключительному этапу конкурса, железнодорожницы в течение недели занимались с опытными преподавателями хореографии и вокала, модельерами, балетмейстерами и режиссерами-постановщиками. Задача девушек — раскрыть тему «Искусство вдохновлять». Участницы перевоплотились в знаменитых женщин, которые в разные времена вдохновляли великих мужчин на подвиги

Кристина Тупикова вместе с партнером рассказала историю любви графа Орлова и княжны Таракановой
Выступление Оксаны Шмидт перенесло зрителей в Калифорнию 1806 года, где познакомились русский командор Николай Резанов и Кончита Аргуэльо
Любовная история, которую рассказала железнодорожница Юлия Лузик, не оставила равнодушных. Конкурсантка и ее партнер выступили в роли русской балерины Ольги Хохловой и испанского художника Пабло Пикассо
Настоящую голливудскую историю любви рассказала Варвара Чернышева. Она предстала перед зрителями в образе возлюбленной самого Чарли Чаплина Эдны Пёрвиэнс
Антонина Оллер в образе балерины Майи Плесецкой. Ради такого прыжка девушка часами занималась с опытными балетмейстерами и хореографами
А эту пару узнали? Верно! Это Йоко Оно и Джон Леннон. Их историю отношений на сцене представила Катерина Иванченко
Трогательный номер о взаимоотношениях Сергея Есенина и Айседоры Дункан от финалистки Алины Сердюковой

Победительницей конкурса стала приёмосдатчик груза и багажа Красноярской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Ксения Кольянова. На сцене она предстала в образе возлюбленной Луи Армстронга Лил Хардин. Девушка получила корону конкурса и главный приз — поездку в Париж. Остальные девять участниц получили ценные призы и подарки.

В своей визитке Ксения Кольянова призналась, что очень любит петь. Зрительный зал просто так не отпустил конкурсантку и попросил исполнить одну из любимых песен
Главный номер Мисс серебряная магистраль посвятила истории любви Луи Армстронга и Лил Хардин
Начальник КрасЖД Владимир Рейнгардт поздравляет Ксению Кольянову с победой
«Увлечение музыкой — это, наверное, наследственность. Моя мама — оперная певица. Музыка заставляет меня фантазировать, двигаться, быть свободной», — поделилась победительница конкурса Ксения

«Времени на подготовку к конкурсу было очень мало, но все девушки показали отличный результат и настоящий „железнодорожный“ характер. Хорошо, что я не был в жюри, потому что выбор был очень трудным, я бы всем участницам дал первое место», — признался начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт.

Конкурс "Мисс серебряная магистраль"

Видео: пресс-служба КрасЖД

Интернет-газета Newslab.ru, фото: пресс-служба КрасЖД

Рейнгардт Владимир Гарольдович
Рейнгардт Владимир Гарольдович
Депутат Заксобрания края. Начальник Красноярской железной дороги

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