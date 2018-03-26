«Всегда мечтал играть с кумиром!»: как красноярские мальчишки отбор в ЦСКА проходили

В Красноярске прошел заключительный этап проекта «1000 юных футболистов». Его участниками стали дети из моногородов со всей страны. О том, чему мальчики научились у лучших московских тренеров — в нашем фоторепортаже.

По зеленому полю футбольной арены «Енисей» бегает около сотни мальчишек в ярких манишках. Здесь и совсем малыши, и ребята постарше, и достаточно взрослые юноши. Все они приехали на заключительный этап проекта «1000 юных футболистов». Всего в Красноярске собрались 180 мальчишек в возрасте от 5 до 15 лет.

Участники — дети из 30 моногородов из 5 регионов Сибири и Дальнего Востока: Амурской и Кемеровской областей, Красноярского и Приморского краев, а также республики Саха (Якутия). Красноярск стал шестым городом, в котором собрались юные футболисты, ранее отбор проходил в Тамбове, Казани, Саранске, Екатеринбурге и Томске. Всего же в масштабном проекте поучаствовали 1000 ребят со всей страны.

Проект «1000 юных футболистов» направлен на то, чтобы дать возможность талантливым ребятишкам из маленьких городов развить свои способности. Его организовали «Внешэкономбанк» и футбольный клуб ЦСКА, а одним из основных спонсоров стала Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).

В течение четырех дней мальчишки занимаются с ведущими тренерами ЦСКА. В первый день они ещё стесняются и двигаются неохотно, но потом азарт берет свое. Ребята становятся раскованнее, передачи и пасы — увереннее, голы — чётче. Одна тренировка длится час пятнадцать минут, за день юные футболисты успевают набегаться так, что ночью крепко спят — сил ни на что не остается.

В первый день юные футболисты отрабатывают обманные движения и финты, во второй день тренеры рассказывают об управлении мячом, показывают развороты на 90 и 180 градусов. Третий день посвящен приему и передаче мяча, четвертый день — игровой, когда мальчишки играют друг с другом и оттачивают полученные навыки.

Тренеры пристально следят за юными спортсменами. И не только затем, чтобы исправлять ошибки или объяснять непонятную тактику. Главная изюминка проекта — отбор в спортшколу ЦСКА. По его итогам 30 детей из моногородов пригласят тренироваться в столичный клуб.

«Смысл этого проекта — дать мальчишкам веру в то, что нет ничего невозможного. И что даже из маленького города можно попасть в школу ЦСКА. — рассказывает тренер ДЮСШ ЦСКА по футболу Андрей Плахетко. — В конце проекта каждый ребенок получит в подарок мяч. Вы понимаете, что этот мяч будет значить для мальчика? Да он с ним не расстанется, спать с ним будет. Он выйдет на улицу и будет отрабатывать финты, которые запомнил, и другим покажет».

11-летний Миша Межов приехал из Бородино. Мальчик занимается футболом уже два года. Он с гордостью рассказывает о том, чему научился на мастер-классах: «Чтобы хорошо играть в футбол, надо быстро бегать, хорошо владеть мячом и знать много финтов. Я теперь знаю, — хвастается мальчик. — Тренер хороший, и с ребятами из других городов мы подружились. Я бы хотел еще раз приехать на такие сборы».

Вместе с Мишей из шахтерской столицы Красноярского края приехали еще 11 ребят. Дорогу, проживание и покупку новой спортивной формы для всех участников оплатили компании-спонсоры проекта.

«Мы с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в проекте для детей из моногородов. СУЭК — крупнейшая угольная компания, и большинство ее шахт и разрезов как раз и находятся в моногородах. Проект „1000 юных футболистов“ позволит ребятам из небольших поселков позаниматься с опытными тренерами, овладеть мастерством и секретами, — считает Дмитрий Голованов, заместитель директора по связям и коммуникациям СУЭК. — Поддержка спорта — один из приоритетных проектов компании, ведь это позволяет детям быть здоровыми. Кроме того, у мальчиков появляется шанс получить путевку в будущее и попасть в большой футбол. Надеемся, что это повысит интерес к спорту у ребятишек, и в наши спортивные клубы придут новые дети».

«Мы очень рады, что Красноярск принимает этот проект. У нас есть возможность проводить мастер-классы в комфортных условиях, и поэтому руководство „Внешэкономбанка“ выбрало наш город. Для нас это большой плюс, поскольку проект дал ещё один толчок в развитии футбола на территории Красноярского края, а мы профессионально относимся в детскому спорту и футболу в частности, — отмечает Сергей Алексеев, исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края. — Конечно, разместить почти две сотни мальчиков довольно хлопотно, но мы сделали все, чтобы им было максимально комфортно и они уехали с положительными эмоциями. Наш футбольный клуб „Енисей“ проводит подобные мероприятия с воспитанниками муниципальных школ. Так что ещё один плюс проекта — мы сможем взять этот опыт на вооружение. Таких комплексных вещей надо делать больше», — подчеркивает Сергей Алексеев.

«Проект „1000 юных футболистов“ для всех нас является важным и знаковым, особенно в год проведения чемпионата мира по футболу в России. Мы даем возможность детям из моногородов проявить себя, поработать на одном поле с известными футболистами. Мы уверены, что каждый ребенок, участвующий в проекте, запомнит его на всю жизнь и будет гордиться тем, что учился у тренеров одного из ведущих футбольных клубов, — рассказывает Ирина Макиева, заместитель председателя „Внешэкономбанка“, руководитель приоритетной программы „Комплексное развитие моногородов“. — И в первую очередь я хочу поблагодарить СУЭК, они выделили почти половину средств, которые потребовались на реализацию проекта. Также нам помогли „Металлоинвест“ и Ростех. Спонсоров не пришлось упрашивать, ведь проект действительно значимый, это все понимают».

Такой масштабный проект провели впервые, и организаторы надеются, что смогут сделать его ежегодным. Глядя на горящие глаза мальчишек, жадно слушающих тренера, понимаешь, что это будет правильно.

Екатерина Архипова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной