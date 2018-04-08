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Фоторепортаж: Пасха в Красноярске

Фоторепортаж: Пасха в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
08.04.2018
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Пасхальные богослужения прошли во многих храмах Красноярска; самое главное по традиции состоялось в храме Рождества Христова на Правобережье. Провел его митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Он совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

Встреча Пасхи в храме Рождества Христова на улице Щорса в Красноярске. Третий справа — Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
Встреча Пасхи в храме Рождества Христова на улице Щорса в Красноярске
Встреча Пасхи в храме Рождества Христова на улице Щорса в Красноярске
Встреча Пасхи в храме Рождества Христова на улице Щорса в Красноярске
Встреча Пасхи в храме Рождества Христова на улице Щорса в Красноярске

В этом году Пасхальное богослужение в Христорождественском храме посетили сотни красноярцев. Многие приходили семьями вместе с детьми.

Встреча Пасхи в храме Рождества Христова на улице Щорса в Красноярске
Встреча Пасхи в храме Рождества Христова на улице Щорса в Красноярске
Встреча Пасхи в храме Рождества Христова на улице Щорса в Красноярске
Встреча Пасхи в храме Рождества Христова на улице Щорса в Красноярске
Встреча Пасхи в храме Рождества Христова на улице Щорса в Красноярске

Под пение стихиры — богослужебного песнопения «Воскресение Твое, Христе Спасе» вокруг храма Рождества Христова прошел крестный ход.

Крестный ход вокруг храма Рождества Христова
Верующие возле храма Рождества Христова
Прихожане зажигают свечи
Пасхальная ночь в Покровском Кафедральном Соборе в Красноярске на ул. Сурикова, 26
За богослужением здесь пел хор при Соборе
Пасхальная ночь в Покровском Кафедральном Соборе

В соцсетях красноярцы делились фото обязательных пасхальных угощений — крашенных яиц и аппетитных куличей.

Креатив — миньоны из популярного мультфильма. Впрочем, окружают их вполне обычные пасхальные яйца
Кто-то празднует Пасху с коллегами прямо на работе.
Пасхальная классика — яйца, крашенные луковой шелухой
Тоже вполне традиционый кулич
Душевный набор в милой корзинке
А кого-то работа завалила настолько, что к Пасхе подготовиться не успели. Впрочем, и прошлогоднее фото впечатляет!

Следующая неделя после Пасхи носит название «Светлая седмица», на ней праздничные службы в красноярских храмах продолжатся. Кроме того, в крае и его столице с 1 апреля по 16 мая пройдет XXII Пасхальный фестиваль — концерты, выставки, экскурсии и мастер-классы. Завершится Светлая седмица праздником Антипасхи — Фоминым воскресеньем.

Фото Алины Ковригиной

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