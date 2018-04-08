Фоторепортаж: Пасха в Красноярске

Сегодня, 8 апреля, православные верующие отмечают главный религиозный праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Торжественные богослужения начались в храмах Красноярска ночью. Newslab.ru посмотрел, что там происходило, а заодно заглянул в социальные сети.

Пасхальные богослужения прошли во многих храмах Красноярска; самое главное по традиции состоялось в храме Рождества Христова на Правобережье. Провел его митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Он совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

В этом году Пасхальное богослужение в Христорождественском храме посетили сотни красноярцев. Многие приходили семьями вместе с детьми.

Под пение стихиры — богослужебного песнопения «Воскресение Твое, Христе Спасе» вокруг храма Рождества Христова прошел крестный ход.

В соцсетях красноярцы делились фото обязательных пасхальных угощений — крашенных яиц и аппетитных куличей.

Следующая неделя после Пасхи носит название «Светлая седмица», на ней праздничные службы в красноярских храмах продолжатся. Кроме того, в крае и его столице с 1 апреля по 16 мая пройдет XXII Пасхальный фестиваль — концерты, выставки, экскурсии и мастер-классы. Завершится Светлая седмица праздником Антипасхи — Фоминым воскресеньем.

Фото Алины Ковригиной