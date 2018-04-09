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Фоторепортаж: А мы тут делаем мультфильмы!

Фоторепортаж: А мы тут делаем мультфильмы!

Интернет-газета Newslab.ru
09.04.2018
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В этом году Фабрика мультфильмов в Красноярске завершала 11-й Большой фестиваль мультфильмов на просторных площадках музейного центра «Площадь мира». Вывески с мультяшными названиями цехов не давали запутаться. Но от буйства красок материалов, приветливых мастеров и интересных приспособлений тянуло попробовать все и сразу!

Ребята настойчиво звали родителей от площадки к площадке, пока не проходили через все десять. Родители, кстати, не сопротивлялись. Просто присаживались за столик рядом с чадом и подсказывали, кого лучше сложить в мозаике: гусеницу или все-таки бабочку. А в цехе коллажной анимации с помощью моментальных фотографий лиц и аппликаций люди превращались в танцующих птичек. Забавный танец смотрели тут же, на экране компьютера.

В цехе коллажной анимации бабочка и сверчок заиграли на инструментах из разноцветных кусочков картона
Герои долганской сказки «Мышка и олень» ждут, пока юные мастера придадут им движение
Не так-то просто перемещать зверушек по поляне, когда все руки испачканы в пластилиновом солнце
Магия анимации видна тут же, на экранах компьютеров.
Порисовать на стенах, да еще и лежа... Что может быть лучше? Мы вот тоже кое-что нарисовали

В цехе видеомации под чутким руководством красноярского режиссера Александра Грицаенко дети снимали настоящее кино! И не беда, что коту нарисовали лишние лапы! Их легко можно превратить в пуловер, советует мастер.

Невозможно пройти мимо цеха цветочной анимации. Один аромат чего стоит, настоящее царство феи Динь-динь! Розы, хризантемы, альстромерии и лилии превращались в обычных или фантастических зверей. Все на усмотрение юных создателей. Некоторые ребята пришли на Фабрику уже не в первый раз. Рассказывают мастерам, что за год научились рисовать людей с эмоциями на лице.

В необычной юрте развернулась атмосфера жаркой Африки. Слепить малюсенькие пластилиновые рты, раскрасить человечку туловище, проволокой закрепить голову — каждый занят своим делом. Мастер Ольга делает фотографии, и вот по пустыне побежало анимированное племя негритят с копьями и в ярких костюмах.

Сейчас бы мамина помощь пригодилась — челку поправить. А то мне еще три руки слепить нужно!
Самодельный ми-ми-Мишка теперь будет украшать чью-то комнату
Сложный выбор: ирисы или все-таки герберы украсят перья жар-птицы?
Тайны, интриги, расследования...в лаборатории Пендлтона Уорда, создателя сериала «Время приключений»
Это не куча бумаги, а следы от полета фантазии. Тут, между прочим, кино делается.

В технике пластилиновой перекладки (лепим, снимаем, перекладываем) работали два цеха. В одном из них ребята воссоздавали сцены из культового мультсериала «Время приключений». А потом отдыхали на удобных пуфиках за просмотром сериала и узнавали первоначальные задумки сценария в воссозданной лаборатории мультипликатора.

За два дня фабрику посетили около 200 юных и не очень красноярцев. Если вы не попали на мероприятие, просто посмотрите, как это делали другие ребята.

Один день на фабрике мультфильмов

А вот готовые мультфильмы, результат работы Фабрики в Красноярске, скоро можно будет посмотреть на сайте стратегического партнера «Большого фестиваля мультфильмов» — Фонда Михаила Прохорова.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru,
Фото Алины Ковригиной

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