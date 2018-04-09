Фоторепортаж: Высокая мода для красноярских школьников

8 апреля в БКЗ состоялось масштабное фэшн-шоу — событие, которого красноярцы ждали с большим нетерпением. Впервые в Красноярск с показом своей коллекции приехал Игорь Гуляев, известный во всем мире кутюрье, автор образов для мировых и отечественных звезд. Поводом для его приезда стал проект «Поколение М» — благотворительный творческий конкурс для школьников всей страны, который проводит компания МТС.

«Поколение М» — крупнейший в стране благотворительный конкурс юных талантов. Одна из пятнадцати номинаций проекта — конкурс fashion-эскизов для детей, победители которого получают право пройти стажировку в команде известных российских кутюрье — Игоря Гуляева и Юлии Далакян. Красноярск тоже стал частью этого события. По приглашению компании МТС Игорь Гуляев впервые прилетел в Красноярск, чтобы вдохновить на творчество молодежь города и призвать к участию в проекте.

Победители fashion-номинации прошлого сезона уже создали свои дебютные коллекции. Осенью прошлого года показ этих работ состоялся на неделе моды в Москве, а сейчас они были представлены на суд красноярцев в рамках «FashionDay Поколения М».

«Поколение М — знаковый проект для всей страны, дающий юным дизайнерам путевку в жизнь. Для меня участие в проекте в качестве наставника — это возможность напрямую поделиться опытом с подрастающим поколением, предостеречь от ошибок и вдохновить на творческие эксперименты. Уверен, что фундамент, который мы закладываем совместно с МТС, позволит юным красноярцам громко заявить о себе в мире моды», — отметил Игорь Гуляев.

Только показом знакомство красноярской молодежи с дизайнером не ограничилось. 9 апреля в культурной станции «Гагарин» состоялся открытый мастер-класс Игоря Гуляева для участников «Поколения М» — школьников 11-18 лет, интересующихся модой. Кутюрье провел открытое портфолио-ревю: разобрал работы красноярских конкурсантов, дал рекомендации по созданию ярких образов для успешных коллекций.

«Поколение М — главный социальный и творческий проект МТС, который мы развиваем на территории всей страны. Этот сезон получился особенно масштабным: мы организуем не только fashion-шоу, но и крупные выставки робототехники, детские концерты, мастер-классы с российскими звездами. География проекта широка — от Калининграда до Камчатки. Безусловно, мы не обошли вниманием Красноярск — важнейший город Сибири. Уверена, наше событие надолго запомнится горожанам, а мастер-класс с Игорем Гуляевым станет для ребят источником вдохновения и поможет определиться с будущей профессией», — рассказала Екатерина Филатова, руководитель благотворительных программ МТС, куратор «Поколения М».

Компания МТС уже не в первый раз привозит в Красноярск большие мероприятия в рамках «Поколения М». Так, в октябре 2017 года открытый концерт талантливых юных вокалистов «SuperДети Поколения М» собрал в столице края несколько сотен школьников.

«Красноярский край — регион с огромным творческим потенциалом. Имена наших талантливых земляков гремят по всей стране и по всему миру. Помимо прочего, в Красноярске в последние годы активно развивается индустрия моды, дизайнерская школа крепнет, во многом благодаря профильным учебным заведениям и отдельным энтузиастам. Большой успех, что именно в Красноярск приехал федеральный fashion-тур Поколения М, что свидетельствует об уровне развития нашего города. Наша миссия как компании не только предоставлять людям связь хорошего качества, но и развивать человеческий потенциал в территориях присутствия. Наш проект „Поколение М“ — универсальный инструмент для этого, он представляет собой открытую платформу для коллаборации мэтров искусства, некоммерческих организаций, государства и корпораций», — отметил директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов.

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Фотографии предоставлены компанией МТС