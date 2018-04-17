Где живет кровать мечты?

В минувший четверг, 12 апреля, в Красноярске появился первый салон Costa Bella LETTI. Newslab побывал на празднике-презентации в честь открытия и готов рассказать, чем новый салон известного красноярского производителя мебели отличается от предыдущих.

Главное отличие Costa Bella LETTI от остальных салонов мебельного бренда — это кровати. Именно этому предмету мебели, а также сопутствующим элементам интерьера спальни, уделяют внимание в новом магазине в ТЦ «Атмосфера дома» (Красноярск, ул. Вавилова, 1, ст. 39). Впрочем, Costa Bella — это не просто мебель, это концепция жизни. За 20 лет существования компания научилась делать не только диваны, но и другую мебель для комфортной жизни — кресла, пуфы, столики, ширмы и, конечно, модные и современные кровати.



«Покупателем наших кроватей может быть кто угодно, нет никаких ограничений. Мы можем подобрать кровать мечты для любого клиента, в соответствии с его пожеланиями и вкусовыми предпочтениями. Я надеюсь, что это хорошее начало и мы продолжим открывать новые салоны», — рассказывает руководитель розничной сети магазинов Costa Bella Нина Андреянова.

В новом салоне покупатели могут выбрать кровать из каталога с учетом индивидуальных пожеланий — материала обивки, механизма, размера спального места, фурнитуры, опоры, или же заказать проект кровати по индивидуальному заказу на основе базовых моделей. Кроме кроватей, в салоне представлены готовые комплексные интерьерные решения — текстиль, кресла, ковры, диваны и многое другое.

Узнать цены, адреса салонов в Красноярске и познакомиться с моделями кроватей и другой мебели от Costa Bella вы можете на официальном сайте компании и по тел. +7 (923) 355-05-70.

Фотографии предоставлены компанией Costa Bella