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Где живет кровать мечты?

Где живет кровать мечты?

Интернет-газета Newslab.ru
17.04.2018
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Главное отличие Costa Bella LETTI от остальных салонов мебельного бренда — это кровати. Именно этому предмету мебели, а также сопутствующим элементам интерьера спальни, уделяют внимание в новом магазине в ТЦ «Атмосфера дома» (Красноярск, ул. Вавилова, 1, ст. 39). Впрочем, Costa Bella — это не просто мебель, это концепция жизни. За 20 лет существования компания научилась делать не только диваны, но и другую мебель для комфортной жизни — кресла, пуфы, столики, ширмы и, конечно, модные и современные кровати.

Хороший сон — залог отличного настроения, продуктивности и энергии, которая так необходима жителям больших городов, поэтому на кровати не стоит экономить. Кстати, в честь открытия нового салона Costa Bella дарит матрас при покупке кровати. Спешите, пока не отменили!
Сегодня линейка кроватей Costa Bella представлена восьмью моделями, у каждой из которых свои поклонники — как молодые экспериментаторы, так и любители интерьерной классики.
Новый салон — начало реализации грандиозных планов компании Costa Bella. В ближайшее время они появятся и в других районах города.

«Покупателем наших кроватей может быть кто угодно, нет никаких ограничений. Мы можем подобрать кровать мечты для любого клиента, в соответствии с его пожеланиями и вкусовыми предпочтениями. Я надеюсь, что это хорошее начало и мы продолжим открывать новые салоны», — рассказывает руководитель розничной сети магазинов Costa Bella Нина Андреянова.

Салон Costa Bella LETTI в ожидании первых гостей.
Ответственный момент — осталось только перерезать ленточку.
Какое же открытие без праздничного торта? Здесь он особенный — в форме фирменной кровати Costa Bella.
С такой кроватью любая спальня мгновенно преобразиться и превратится в шедевр дизайнерской мысли.
Любая мебель от Costa Bella проходит десять этапов сборки — это обеспечивает контроль качества и гарантирует радость покупателей.

В новом салоне покупатели могут выбрать кровать из каталога с учетом индивидуальных пожеланий — материала обивки, механизма, размера спального места, фурнитуры, опоры, или же заказать проект кровати по индивидуальному заказу на основе базовых моделей. Кроме кроватей, в салоне представлены готовые комплексные интерьерные решения — текстиль, кресла, ковры, диваны и многое другое.

Первые гости нового салона — коллектив компании Costa Bella.
Главное правило торжественных открытий — съесть не больше одного кусочка торта, потому как остановиться невозможно.
Кстати, наискосок от салона кроватей расположен другой салон бренда, с диванами от Costa Bella.

Узнать цены, адреса салонов в Красноярске и познакомиться с моделями кроватей и другой мебели от Costa Bella вы можете на официальном сайте компании и по тел. +7 (923) 355-05-70.

Фотографии предоставлены компанией Costa Bella

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