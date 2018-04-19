GrelkaFest 2018: это всё моё!

Курорт Шерегеш любят не только жители Сибири, но и поклонники активного зимнего отдыха из множества других регионов России и даже стран. Сюда приезжают за адреналином, круглосуточным весельем, безлимитным общением, завораживающими пейзажами и комфортным отдыхом. В дни фестиваля GrelkaFest курорт особенно преображается. Тысячи туристов объединяются, чтобы поставить яркую финальную точку в сезоне — покорить склоны гор в купальниках.

Весной 2013 года социальные сети буквально взорвались от тысяч фотографий горнолыжников и сноубордистов в купальных костюмах, спускающихся с горы Зеленой в Шерегеше. Это событие стало только началом ежегодной традиции собираться на фестиваль GrelkaFest, чтобы в очередной раз установить новый рекорд по количеству участников массового спуска в купальниках. Фестиваль GrelkaFest 2018 не стал исключением и в уикенд с 13 по 15 апреля собрал тысячи любителей активного зимнего отдыха, готовых на позитивной ноте завершить горнолыжный сезон 2017/18. Генеральным партнером мероприятия в этом году стал «Билайн».

По данным оператора связи, абоненты «Билайн» очень активно провели текущий сезон на кузбасском курорте: они не только «накатали» трассы, но и накачали порядка 18 тысяч Гб интернет-трафика или 17,5 ТБ. Такого объема достаточно, чтобы во время спусков с горы прослушать 5 млн музыкальных треков, посмотреть 31 тысячу 45-минутных серий любимых сериалов или поделиться эмоциями в социальных сетях и выложить туда более 15 млн фотографий, отдыхая между прокатами. «Билайн» решил поддержать высокую активность абонентов, создав дополнительный комфорт во время фестиваля GrelkaFest, и в зоне спуска, в самой активной точке фестиваля, разместил собственную площадку «Билайн» Центр.

Материалы по теме Прогулка по мобильному супермаркету: тестируем приложение VEON от «Билайна» Чем хороша новинка?

Как известно, каждый пользователь по-своему использует мобильную связь: одни безвылазно сидят в интернете, другим только дай повод поговорить. Понимая особенности и потребности абонентов, «Билайн» для своей площадки разработал интересную концепцию, решив поделить всех гостей на интровертов, предпочитающих онлайн общение, и экстравертов, живущих офлайном. Определить свой тип личности участники фестиваля могли с помощью веселого теста. Требовалось лишь назвать первое слово, увиденное на планшете.

Но есть и другой способ вычислить экстраверта среди гостей GrelkaFest — это заметить, что человек живет общением в офлайне: он находится в центре большой компании друзей или не относит телефон от уха, активно расходуя минуты на своем тарифном плане. Интроверт же больше времени проводит онлайн: он ищет удобное место, куда можно «приземлиться» и спокойно тратить свои гигабайты интернета. На площадке были учтены особенности и экстравертов, и интровертов, всем было одинаково комфортно и интересно: оригинальная фотозона, лаунж-зона, DJ, игры с призами — здесь все находили занятие по душе, оставаясь на 100% собой.

По настроению каждый из нас может перевоплощаться из одного типа личности в другой — главное поймать баланс! С ловкостью балансировать между экстравертом и интровертом, между минутами и гигабайтами на тарифах новой линейки «ВСЁмоё!» способен каждый. Проверено сотнями участников фестиваля GrelkaFest2018!

«Фишкой» площадки стала оригинальная фотозона #Прыгстаграм. Каждое фото в прыжке, выложенное в Instagram и Вконтакте с хэштегами #Прыгстаграм и #роумингбилайн с 6 по 15 апреля, приближало участников конкурса к призу — поездке в горы в Европу на двоих. Кстати, с тарифами линейки «ВСЁмоё!» любой абонент «Билайн», решивший покорить горные склоны Европы или просто отправиться в путешествие, в международном роуминге может не беспокоиться о доступе в интернет, так как услуга «Безлимитный интернет в роуминге» подключается автоматически. Онлайн-общение в путешествии будет легким, удобным и, что немаловажно, выгодным.

Материалы по теме «Билайн» представил новые тарифы с возможностью обмена смс и минут на гигабайты интернета

Главной интригой уикенда традиционно стал спуск в купальных костюмах. И если в пятницу в Шерегеше стояла замечательная погода: +12 и солнечно, то в субботу возможность обновления рекорда 2017 года, когда с горы Зеленой одновременно спустились 1 498 человек, была поставлена под угрозу отсутствием солнца, прохладным порывистым ветром и низкой температурой — всего +2 ºС. Для смельчаков, не побоявшихся капризов погоды, организаторы фестиваля подготовили специальные зоны для подготовки к спуску. В частности, «Билайн» предоставил своим клиентам отдельные зоны регистрации и комфортного ожидания спуска, спидлайн и самое главное — возможность проехать в числе первых 200-х участников.

Правила для установления рекорда предельно просты: женщины должны быть одеты в бикини, а мужчины — в купальные плавки или шорты выше колен — рюкзаки и футболки не допускаются. При этом правила не запрещают яркие и интересные аксессуары такие как, например, полосатые черно-желтые шапки и варежки, в которые были одеты райдеры из числа первых 200. Учитывая субботнюю погоду, они пришлись как нельзя кстати!

Рекорд России пал перед 1 525 смельчаками. По наблюдениям, более половины во время спуска снимали себя на камеры смартфонов, чтобы поделиться в сети своим отчасти отважным, отчасти сумасшедшим поступком. Этот еще раз подтверждает, насколько важно современному человеку оставаться онлайн в любой ситуации. В сезоне 2017/18 в Шерегеше был не только обновлен рекорд России по массовому спуску в купальных костюмах, абоненты «Билайн», в свою очередь, покорили вершину в 17,5 ТБ интернет-трафика. Взять следующую высоту поможет новая тарифная линейка «ВСЁмоё!», в которой можно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот, подстроив под свои предпочтения без изменения абонентской платы.

Интернет-газета Newslab.ru,

фото предоставлены пресс-службой компании «Билайн»