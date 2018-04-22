>
>
Массовое безумие или дело совести: зачем Красноярску субботник?

Массовое безумие или дело совести: зачем Красноярску субботник?

Интернет-газета Newslab.ru
22.04.2018
28

Начали наводить порядок в слишком грязном Красноярске (помните наш репортаж с улиц города?) еще в начале апреля. Большую часть мусора в главных парках, скверах и на остановках последние две недели пытались убрать городские службы, правда, не слишком в этом преуспели.

Какой субботник? Я не мусорил!

— Вы почему пришли? Заставили? — спрашиваю у увлеченной уборкой девушки с граблями.
— Да ладно! Тут даже сейчас мамочки с детьми гуляют, а такой бардак... Сама пошла, противно на это смотреть! — вздыхает Александра, ожесточенно скребя пешеходную дорожку на острове Отдыха.

Newslab.ru в преддверии субботника провел опрос. Оказалось, что всего 21% наших читателей согласились бы встать в 9 утра и вооружиться метлой, остальные ответили, что «убирать за другими» не будут.

Мэр пытается посчитать, сколько нужно машин, чтобы вывезти весь мусор с Татышева

Несмотря на печальный прогноз, уборка все-таки состоялась. Надели рабочие перчатки чиновники, студенты и просто жители многоквартирных домов, чтобы почистить свой двор. Хотя, честно сказать, обычных горожан было не так много, как дружных стаек откомандированных сотрудников из различных ведомств, администраций и учреждений.

На остров Отдыха, видимо, прямо с вертолета сбросили мусорную «посылку»
Почистили от мусора и пешеходные тропинки в Солнечном
https://vk.com/krsk_solnechnyi
Даже буквы подкрасили!
https://vk.com/krsk_solnechnyi
Но кое-что осталось... «Вчера был всероссийский субботник а вот про это место забыли к сожалению ((( около дома 40 лет Победы 2», пишут тут же другие жители Солнечного
https://vk.com/krsk_solnechnyi
Вышли на уборку и жители Кировского района
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii
Главный помощник Сергея Еремина сегодня — большой черный мешок
Гораздо приятней будет гулять по чистому скверу, уверена эта чета пенсионеров
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii
Первая партия пошлаааааа....
Залог успеха в уборке — порядок в метлах!

А вот еще одна хорошая попытка — уборка в лесу неподалеку от Белых рос.

Но стоит пройти к домам и видим, что там всё так же грязно...

Не слишком популярным субботник был и в обычных красноярских дворах. «Вот и настал этот долгожданный день — городской субботник, — пишет на своей странице во Вконтакте Алексей Лисанов из Северного. — Людей вышло немного — я и сосед».

«...убрали с соседом детскую площадку, а можно было весь двор почистить!», — переживает Алексей.
Источник: Вконтакте

Антонина с Пашенного тоже просто вышла утром во двор и сделала, что могла:

«Да оставьте вы листовой опад в покое...»

Не все остались довольны форматом городского субботника. Красноярец Евгений Сухарев и вовсе на своей странице в Фейсбуке назвал его «массовым безумием». Сбор прошлогодней листвы в пластиковые пакеты, по мнению красноярца, занятие не просто бесполезное, а даже вредное. Старые листья — перегной, а вот убирать с газона — «если уж руки чешутся» — стоит пакеты и бутылки.

Битва за метлу

Забавно было наблюдать за соревнованиями «А наш участок почище будет» работников краевой администрации. В этом году чиновники наводили порядок на острове Отдыха от Спортэкса до Южного берега и на левобережной набережной.

— Быстрее, там наши мётлы минздрав забрать пытается, — подгоняли друг друга госслужащие.

Дело было поставлено на широкую ногу, работали споро — видно, что помогает ежегодный опыт и строгий надзор начальства. По берегу то и дело сновала спецтехника. К обеду всё было кончено.

Сразу видно — работают давние коллеги.
КамАЗы только успевали вывозить мусор
Это вам не грибы собирать!
«Мама, у меня слов нет, кто это сделал?»

К счастью или к горю, но субботник бывает всего два раза в год. Это прозвучит банально, но, пожалуйста, следите за порядком вокруг себя каждый день, чтобы не жить в ожидании апрельской и сентябрьской уборок!

Настя Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

Рекомендуем почитать