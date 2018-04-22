Массовое безумие или дело совести: зачем Красноярску субботник?

21 апреля в Красноярске прошел общегородской субботник — «большая стирка», на которую все дважды в год возлагают большие надежды. Newslab.ru побывал на главных точках уборки и проверил, кто там наводил чистоту — чиновники или обычные горожане?

Начали наводить порядок в слишком грязном Красноярске (помните наш репортаж с улиц города?) еще в начале апреля. Большую часть мусора в главных парках, скверах и на остановках последние две недели пытались убрать городские службы, правда, не слишком в этом преуспели.

Какой субботник? Я не мусорил!

— Вы почему пришли? Заставили? — спрашиваю у увлеченной уборкой девушки с граблями.

— Да ладно! Тут даже сейчас мамочки с детьми гуляют, а такой бардак... Сама пошла, противно на это смотреть! — вздыхает Александра, ожесточенно скребя пешеходную дорожку на острове Отдыха.

Newslab.ru в преддверии субботника провел опрос. Оказалось, что всего 21% наших читателей согласились бы встать в 9 утра и вооружиться метлой, остальные ответили, что «убирать за другими» не будут.

Несмотря на печальный прогноз, уборка все-таки состоялась. Надели рабочие перчатки чиновники, студенты и просто жители многоквартирных домов, чтобы почистить свой двор. Хотя, честно сказать, обычных горожан было не так много, как дружных стаек откомандированных сотрудников из различных ведомств, администраций и учреждений.

А вот еще одна хорошая попытка — уборка в лесу неподалеку от Белых рос.

Но стоит пройти к домам и видим, что там всё так же грязно...

Не слишком популярным субботник был и в обычных красноярских дворах. «Вот и настал этот долгожданный день — городской субботник, — пишет на своей странице во Вконтакте Алексей Лисанов из Северного. — Людей вышло немного — я и сосед».

Антонина с Пашенного тоже просто вышла утром во двор и сделала, что могла:

«Да оставьте вы листовой опад в покое...»

Не все остались довольны форматом городского субботника. Красноярец Евгений Сухарев и вовсе на своей странице в Фейсбуке назвал его «массовым безумием». Сбор прошлогодней листвы в пластиковые пакеты, по мнению красноярца, занятие не просто бесполезное, а даже вредное. Старые листья — перегной, а вот убирать с газона — «если уж руки чешутся» — стоит пакеты и бутылки.

Битва за метлу

Забавно было наблюдать за соревнованиями «А наш участок почище будет» работников краевой администрации. В этом году чиновники наводили порядок на острове Отдыха от Спортэкса до Южного берега и на левобережной набережной.

— Быстрее, там наши мётлы минздрав забрать пытается, — подгоняли друг друга госслужащие.

Дело было поставлено на широкую ногу, работали споро — видно, что помогает ежегодный опыт и строгий надзор начальства. По берегу то и дело сновала спецтехника. К обеду всё было кончено.

К счастью или к горю, но субботник бывает всего два раза в год. Это прозвучит банально, но, пожалуйста, следите за порядком вокруг себя каждый день, чтобы не жить в ожидании апрельской и сентябрьской уборок!

Настя Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru