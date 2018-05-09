«Сам понесу, это же отец...»: День Победы в Красноярске

Митингом, цветами, полевой кухней, шумом ретротехники и стройным маршем встретил Красноярск 73 годовщину Великой Победы. Как тысячи красноярцев вместе пронесли огромное Знамя Победы и исполнили главный гимн 9 Мая, смотрите в нашем фоторепортаже.

Празднование 9 мая началось на Мемориале Победы. Погода не пожалела никого — от дождя ветеранов укрыли зонтами родственники и курсанты Юнармии, а после торжественных речей помогли им возложить цветы к Вечному огню.

Утром перед началом торжественного шествия на площади Революции устроили выставку боевой техники. Красноярцы ходили вокруг танков Т-80 и Т-72, разглядывали радиолокационную станцию «Каста». Очередь к полевой кухне за солдатской кашей растянулась на десятки метров. Из репродуктора доносились рассказы-воспоминания о героических подвигах красноярцев. Многие не сдерживали слез. Такая атмосфера бывает только раз в году, это уж точно.

Ветеранов привезли с мемориала Победы на автобусах. Их встретили и помогли занять лучшие места на трибуне.

От раскатистого «Ураааааа» марширующих по площади пробирало до мурашек. Всего в параде прошло почти две тысячи военных, курсантов и кадетов. А отсутствие военно-воздушной техники в этом году скрасили творческие выступления.

Артисты выступали под дождем, но никто не жаловался на погоду. В толпе одобрительно заметили: «Грим потёк, но настрой на месте».

Больше 30 тысяч красноярцев прошли сегодня в колонне «Бессмертного полка». Впервые за годы шествия по проспекту Мира пронесли огромное Знамя Победы — целых 200 квадратных метров. Полотно участникам шествия помогали держать курсанты Юнармии.

В колонне часто встречались целые семьи, держащие в руках портреты родственников.

— Когда мы в первый раз прошли в полку несколько лет назад, дети маялись, говорили, что им трудно так долго и медленно идти. А в этом году уже заранее переживали, спрашивали, пойдем ли мы снова с портретами прадедушек, помогали их готовить к шествию, — рассказала нам одна из участниц «полка» Александра Орешникова.

Историю своей семьи ее 7-летний сын Филипп знает наизусть.

— Когда началась война, моему прадедушке Георгию Полякову было 18 лет. Он ушел на фронт из Тюхтетского района. Дома остались его родители и младшая сестра. Сначала он служил в пехоте, потом перешел в разведку, а к концу войны стал артиллеристом — командиром орудия. В боях прадедушку тяжело ранили, но после госпиталя он вернулся в строй. Его наградили Орденом «Красной Звезды» и медалями «За взятие Вены» и «За освобождение Праги», — говорит Филипп, поглядывая на готовящуюся выступать колонну Бессмертного полка.

А Владимир Шкутан пришел на шествие один, зато держал сразу три портрета своих родных. Нес в обеих руках, от помощи волонтеров отказался: «Я сам, спасибо. Это же мой отец...».

Рекорд за песню

После прохождения колонны Бессмертного полка красноярцы — целых 13 911 человек! — исполнили песню «День Победы» на площади Мира перед БКЗ. И побили рекорд России! Эксперты из Москвы заверили, что это самый выдающийся результат в стране по одновременному пению.

Закончился этот особенный день концертом и салютами с Татышева и Театральной площади.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru