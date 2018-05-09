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«Сам понесу, это же отец...»: День Победы в Красноярске

«Сам понесу, это же отец...»: День Победы в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
09.05.2018
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Празднование 9 мая началось на Мемориале Победы. Погода не пожалела никого — от дождя ветеранов укрыли зонтами родственники и курсанты Юнармии, а после торжественных речей помогли им возложить цветы к Вечному огню.

Эта радость — общая на всех
Караул у Вечного огня
Постовые и курсанты Юнармии помогали ветеранам прятаться от дождя
Торжественная церемония возложения цветов
Пожилых ветеранов всю церемонию поддерживали их дети и внуки.

Утром перед началом торжественного шествия на площади Революции устроили выставку боевой техники. Красноярцы ходили вокруг танков Т-80 и Т-72, разглядывали радиолокационную станцию «Каста». Очередь к полевой кухне за солдатской кашей растянулась на десятки метров. Из репродуктора доносились рассказы-воспоминания о героических подвигах красноярцев. Многие не сдерживали слез. Такая атмосфера бывает только раз в году, это уж точно.

Весь праздник в одной фотографии
Под снегом и дождем горячая солдатская каша и чай были нарасхват!
На каждом шагу в городе продавали пилотки. 150 рублей и вы почти солдат
Моряки пришли на праздник со своими флагами. Видятся с товарищами зачастую только на 9 Мая
А в одном из шатров на площади Революции можно было посмотреть настоящие военные трофеи. Пули, мины, винтовки нашли волонтеры на полях сражений при поисках без вести пропавших солдат
Ветераны улыбались и поздравляли друг друга
Что может быть лучше фотографии рядом с настоящим танком — только фотография на нем!
Ветеранов провожают на почетные места перед главной сценой

Ветеранов привезли с мемориала Победы на автобусах. Их встретили и помогли занять лучшие места на трибуне.

От раскатистого «Ураааааа» марширующих по площади пробирало до мурашек. Всего в параде прошло почти две тысячи военных, курсантов и кадетов. А отсутствие военно-воздушной техники в этом году скрасили творческие выступления.

Артисты выступали под дождем, но никто не жаловался на погоду. В толпе одобрительно заметили: «Грим потёк, но настрой на месте».

Красные береты шагают под четкие команды с улыбкой на лице
Те, кто помнят
Стройные ряды девушек-военных
Военная техника добавила параду мощи
Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс приветствует участников парада
Дань уважения ветеранам отдал каждый марширующий
Артисты мерзли, но крепились
Бодрости танцу добавляла не самая праздничная погода

Больше 30 тысяч красноярцев прошли сегодня в колонне «Бессмертного полка». Впервые за годы шествия по проспекту Мира пронесли огромное Знамя Победы — целых 200 квадратных метров. Полотно участникам шествия помогали держать курсанты Юнармии.

К двадцатиметровому Знамени Победы смог прикоснуться каждый
Бессмертный полк начал формироваться в 12.30, за час на проспекте Мира собралось несколько тысяч горожан
Ветераны войн прошли в полку с портретами своих родных
Юные участники шествия сами несли портреты своих прадедушек
Бессмертный полк в городе снова набрал больше 30 тысяч участников
С балкона ведущие праздника поздравляли колонну горожан

В колонне часто встречались целые семьи, держащие в руках портреты родственников.

— Когда мы в первый раз прошли в полку несколько лет назад, дети маялись, говорили, что им трудно так долго и медленно идти. А в этом году уже заранее переживали, спрашивали, пойдем ли мы снова с портретами прадедушек, помогали их готовить к шествию, — рассказала нам одна из участниц «полка» Александра Орешникова.

Историю своей семьи ее 7-летний сын Филипп знает наизусть.

— Когда началась война, моему прадедушке Георгию Полякову было 18 лет. Он ушел на фронт из Тюхтетского района. Дома остались его родители и младшая сестра. Сначала он служил в пехоте, потом перешел в разведку, а к концу войны стал артиллеристом — командиром орудия. В боях прадедушку тяжело ранили, но после госпиталя он вернулся в строй. Его наградили Орденом «Красной Звезды» и медалями «За взятие Вены» и «За освобождение Праги», — говорит Филипп, поглядывая на готовящуюся выступать колонну Бессмертного полка.

Большая семья Орешниковых-Крыловых

А Владимир Шкутан пришел на шествие один, зато держал сразу три портрета своих родных. Нес в обеих руках, от помощи волонтеров отказался: «Я сам, спасибо. Это же мой отец...».

Владимир Шкутан с портретами своих родных

Рекорд за песню

После прохождения колонны Бессмертного полка красноярцы — целых 13 911 человек! — исполнили песню «День Победы» на площади Мира перед БКЗ. И побили рекорд России! Эксперты из Москвы заверили, что это самый выдающийся результат в стране по одновременному пению.

Красноярцы поют "День Победы" на площади Мира

Закончился этот особенный день концертом и салютами с Татышева и Театральной площади.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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