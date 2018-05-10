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«Подвиг наших ветеранов»: на первой красноярской ТЭЦ отпраздновали День Победы

«Подвиг наших ветеранов»: на первой красноярской ТЭЦ отпраздновали День Победы

Интернет-газета Newslab.ru
10.05.2018
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Возле ТЭЦ-1 воссоздали атмосферу весны 1945 года, когда жители города услышали объявление об окончании войны. Исторические события того времени красноярцам представили актёры городских театров.

«Мы собрались, чтобы отдать дань благодарности и уважения тем, кто в сложное военное время возводил станцию. Это строители, первый эксплуатационный персонал, рядовые красноярцы, которые им помогали. Сегодняшнее поколение сотрудников чтит славную историю и продолжает заложенные в те годы традиции. Станция сейчас уже, конечно, не та, что была раньше, мы не стоим на месте, постоянно движемся вперед. В этом году стартовала масштабная модернизация природоохранного оборудования, в результате которой мы планируем достичь снижения объема выбросов станции на 25 %. ТЭЦ-1 была и остаётся первой навсегда!», — отметил директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин.

Юные красноярки пришли на праздник, чтобы поздравить ветеранов
Рядом с Красноярской ТЭЦ-1 развернулась полевая кухня. Всех угощали компотом и горячим чаем
...и кормили кашей
Красноярцы всех возрастов пришли отпраздновать вместе с энергетиками День Победы
Какой День Победы без оркестра
... и, конечно же, танцев

«Строительство и запуск ТЭЦ-1 в тяжелейшие военные годы — героический подвиг наших ветеранов, которым мы гордимся. В Сибирской генерирующей компании чтят память о том, какими усилиями была возведена первая красноярская электростанция. В День Победы мы хотели рассказать историю ТЭЦ-1 всем жителям города. В основу мероприятия легла идея акции, прошедшей в Новосибирске несколько лет назад», отметила заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.

Праздник на станции продолжился исполнением военной песни. В сопровождении Красноярского духового оркестра профессиональные вокалисты и гости мероприятия спели песню «День Победы».

Все собравшиеся стали зрителями исторической реконструкции
Профессиональные актеры воссоздали события 9 мая 1945 года, когда красноярцы вместе с энергетиками услышали объявление об окончании войны
Радостная новость дошла до Красноярска
Победа! Победа! Победа!
Красноярские энергетики раздали горожанам текст песни «День Победы». Так первая теплоэлектроцентраль присоединилась к акции «Красноярск поёт Победу»
Большинство, конечно знают текст песни Победы наизусть, а для тех, кто поменьше сделали памятки
«День Победы» 9 мая в Красноярске пели и взрослые, и дети
Красноярцы на празднике

Участники акции благодарили ветеранов станции, которые своим самоотверженным трудом помогали восстанавливать страну. У каждого из них — своя неповторимая история. Например, Валентин Михайлов, который проработал на станции 42 года и ушёл на заслуженный отдых с должности старшего машиниста турбинного цеха, приехал работать на ТЭЦ-1 по объявлению в газете с Балтийского флота, где он проходил воинскую службу.

Заключительным мероприятием акции стала экскурсия. 368 человек побывали на месте установки первой турбины Красноярской ТЭЦ-1, которая в годы войны вручную и с помощью лебедок была поднята на высоту 7 метров, а в мае 1943 года начала давать энергию эвакуированным в Сибирь оборонным предприятиям. Среди экскурсантов были горожане всех возрастов, и даже целые семьи.

Праздничное мероприятие завершилось экскурсией по Красноярской ТЭЦ-1
Красноярцы побывали в музее ТЭЦ и задавали вопросы энергетикам по самым разным темам
Работники ТЭЦ с удовольствием отвечали и рассказывали историю теплоэлектроцентрали
А здесь горожанам показали, как и кто управляет большим предприятием правобережья Красноярска
Легенда первой теплоэлектроцентрали — турбина № 1, с которой началась большая энергетика Красноярского края. В мае 1943 года начала давать энергию эвакуированным в Сибирь оборонным предприятиям. Сейчас турбина выведена из эксплуатации, но остаётся в цехе ТЭЦ в память о тех событиях
Кажется, экскурсией остались довольны все без исключения

Празднование Дня Победы не единственное мероприятие, которое пройдет на Красноярской ТЭЦ-1. 16 мая первой теплоэлектроцентрали исполняется 75 лет. Взяв героический старт в военное время, она продолжает занимать лидирующие позиции среди предприятий теплоэнергетического комплекса города и сегодня.

Интернет-газета Newslab.ru,
фото предоставлены пресс-службой Сибирской генерирующей компании

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