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«Есть где разгуляться!»: строим планы на каникулы вместе с клубом «Хоббивиль»

«Есть где разгуляться!»: строим планы на каникулы вместе с клубом «Хоббивиль»

0+ для детей всех возрастов
22.05.2018
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Двери клуба «Хоббивиль» открыты для детей всех возрастов. Самые маленькие ходят сюда на развивающие занятия и грудничковое плавание, ребята постарше пробуют себя в поварском искусстве, учат английский язык, рисуют на мольбертах, посещают бассейн и делают первые шаги на театральной сцене.

«У нас есть где разгуляться. „Хоббивиль“ — это целый город. Творческие, спортивные, развивающие занятия есть для любого возраста. У нас интересно и самым маленьким, и подросткам. Когда дети вырастают, они становятся клиентами наших соседей, фитнес-клуба Pool & Gym», — рассказывает руководитель детского клуба Екатерина Глухова.

В холле воспитанники клуба ожидают занятия. Здесь можно поиграть в бассейне с мячиками или скрасить ожидание с цветными карандашами в руках. Красная телефонная будка в углу — станция зарядки гаджетов.
Гордость «Хоббивиля» — собственная кухня. Это немаловажно для родителей, которые строго следят за рационом школьников и дошкольников. Еду не привозят издалека, а готовят на месте: после занятий или перед ними всегда можно присесть за столик и заказать первое, второе и компот. Взрослые также могут перекусить здесь, ожидая ребенка.
Мастерская — альтернатива традиционным урокам труда в школе. Швейное и столярное оборудование, оборудованные для работы места — здесь есть все необходимое, чтобы научить подростков от 10 лет работать руками и творчески мыслить.
Кулинарная мастерская — цикл занятий или отдельные мастер-классы для детей. даже самых маленькие смогут получить полезные навыки, которые пригодятся им в повседневной жизни. Курс так и называется — «Один дома». Сырники, печенье, пицца — далеко не полный список блюд, которыми ребенок сможет накормить себя и всю семью.
В этой аудитории дети разных возрастов изучают английский язык, готовятся к школе, решают математические задачки. Группы небольшие, чтобы каждый ребенок получи максимум преподавательского внимания.
Самые маленькие обитатели «Хоббивиля» приходят на занятия с мамами. Развивающие занятия под руководством педагога направлены на развитие мелкой моторики, сенсорного восприятия и первых житейских навыков (каждое занятие состоит из нескольких блоков). На фото — коробка с гидрогелевыми шариками и рыбки, которых предстоить поймать с помощью удочки на магните.
Анимационный зал, где проходят спортивные, творческие и танцевальные занятия, можно арендовать под детский день рождения или другое событие. «Хоббивиль» поможет организовать праздник «под ключ»: нанять аниматоров, провести квест и даже покормить гостей и именинника. Развивающие занятия клуба могут стать частью праздника.

Главная особенность детского клуба — два бассейна. Многие красноярцы возят сюда детей именно за этим. В чаше поменьше, на первом этаже, занимаются с грудничками. В большом 25-метровом бассейне фитнес-клуба Pool & Gym проходят серьезные тренировки — здесь учат уверенно держаться тех, кто не умеет, под руководством тренера отрабатывают навыки плавания и ставят первые рекорды.

«Не каждый клуб может предложить такие разнообразные занятия и комфортные условия пребывания. У нас есть и группы выходного дня — можно привести к нам ребенка и оставить на несколько часов, чтобы заняться своими делами. В это время ребенок будет посещать занятия, его обязательно покормят обедом», — уточнила Екатерина Глухова.

Путь в бассейн начинается с удобной раздевалки — ребенок оставляет здесь вещи в индивидуальном шкафчике и вместе с тренером идет в бассейн.
Безопасности воспитанников администрация уделяет максимум внимания. Вода в чаще проходит трехступенчатую систему очистки, а без тренера ребенок не сможет попасть в бассейн.
Около бассейна — всевозможное оборудование для эффективных тренировок на воде, как групповых, так и индивидуальных. Клуб предоставит все необходимое оборудование.
Самые маленькие ходят в более компактный бассейн. Занятия проходят вместе с мамой и инструктором или без родителя. Грудничковое плавание укрепляет иммунитет, мышцы опорно-двигательного аппарата и даже развивает социальные навыки.
Еще одно спортивное направление — зал восточных единоборств. На татами учат приемам дзюдо и каратэ.
В театральной студии все серьезно, есть даже закулисье и просторный зрительный зал для дебютов на сцене. Также здесь проходят уроки рисования за мольбертами.
Детская комната — место, куда ребенок может заглянуть между занятиями. Дети старше трех лет ходят сюда сами и остаются под присмотром педагога. Кстати, здесь клиенты фитнес-клуба Pool & Gym могут оставить ребенка, чтобы позаниматься в тренажерном зале или спокойно поплавать в бассейне.

На время летних каникул детский клуб «Хоббивиль» разработал уникальную программу из двух направлений — спортивного и творческого. Это три трехнедельные тематические смены, с самого утра до 18:00, с понедельника по пятницу. Ребенка не обязательно записывать на три недели, можно ограничиться одной-двумя или даже одним днем.

Смена «Творчество» — это не только театральная студия, развивающие занятия и декоративно-прикладное искусство, но и контактная танцевальная импровизация. Педагог научит детей выражать эмоции через действия или танец — это настоящая мастерская творческих проектов, где дети будут раскрывать свои таланты.
Фото предоставлено клубом «Хоббивиль»
Задача смены «Спорт» — познакомить ребенка с разными видами спорта. Кроме того, в наши дни актуальной остается проблема активного образа жизни — не каждый школьник и дошкольник живет по заветам зож. никаких специальных требования в «Хоббивиль» к воспитанникам не предъявляют.
Фото предоставлено клубом «Хоббивиль»
На занятия детей будут делить на группы по возрасту, в одной группе — не более 10 человек. Также в расписании есть завтрак, перекусы и обед.
Фото предоставлено клубом «Хоббивиль»
С 13:00 до 15:00 в расписании обеих смен — отдых. Это тихие игры или просмотр мультфильма в зале с мягкими подушками.
Фото предоставлено клубом «Хоббивиль»
На творческой смене ждут и замкнутых детей — опытные педагоги помогут раскрепостить тех, кто не умеет самовыражаться.
Фото предоставлено клубом «Хоббивиль»
Фитнес, прогулки на свежем воздухе, каратэ, йога, танцы, командные виды спорта и, конечно, бассейн с тренером — вот занятия спортивной смены. Водить в бассейн каждый день, кстати, будут и детей творческой смены.
Фото предоставлено клубом «Хоббивиль»
Кулинарные мастер-классы также включены в программу летних каникул.
Фото предоставлено клубом «Хоббивиль»

Детский клуб «Хоббивиль»
Адрес: г. Красноярск, ул. Толстого, 17а
Тел.: (391) 217-83-33
Сайт: hobbyville.ru
Соцсети: «Вконтакте» и Instagram

Май нужен родителям, чтобы планировать каникулы своих детей. Детский клуб «Хоббивиль» поможет наполнить три теплых месяца смыслом и яркими событиями даже в том случае, если вы не собираетесь уезжать из города. Главное — узнать подробности и забронировать место уже сейчас.

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной

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