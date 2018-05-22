«Есть где разгуляться!»: строим планы на каникулы вместе с клубом «Хоббивиль»

Вопросы досуга, развития и отдыха ребенка всегда актуальны для родителей, особенно — накануне каникул. Альтернатива лету у бабушки и бесполезному домашнему досугу у ноутбука — детский развивающий центр. Newslab.ru нагрянул в красноярский детский клуб «Хоббивиль» с фотопроверкой и готов рассказать вам о специальном предложении на летние каникулы и необычных спортивных и творческих занятиях, которые проходят здесь круглый год.

Двери клуба «Хоббивиль» открыты для детей всех возрастов. Самые маленькие ходят сюда на развивающие занятия и грудничковое плавание, ребята постарше пробуют себя в поварском искусстве, учат английский язык, рисуют на мольбертах, посещают бассейн и делают первые шаги на театральной сцене.

«У нас есть где разгуляться. „Хоббивиль“ — это целый город. Творческие, спортивные, развивающие занятия есть для любого возраста. У нас интересно и самым маленьким, и подросткам. Когда дети вырастают, они становятся клиентами наших соседей, фитнес-клуба Pool & Gym», — рассказывает руководитель детского клуба Екатерина Глухова.

Главная особенность детского клуба — два бассейна. Многие красноярцы возят сюда детей именно за этим. В чаше поменьше, на первом этаже, занимаются с грудничками. В большом 25-метровом бассейне фитнес-клуба Pool & Gym проходят серьезные тренировки — здесь учат уверенно держаться тех, кто не умеет, под руководством тренера отрабатывают навыки плавания и ставят первые рекорды.

«Не каждый клуб может предложить такие разнообразные занятия и комфортные условия пребывания. У нас есть и группы выходного дня — можно привести к нам ребенка и оставить на несколько часов, чтобы заняться своими делами. В это время ребенок будет посещать занятия, его обязательно покормят обедом», — уточнила Екатерина Глухова.

На время летних каникул детский клуб «Хоббивиль» разработал уникальную программу из двух направлений — спортивного и творческого. Это три трехнедельные тематические смены, с самого утра до 18:00, с понедельника по пятницу. Ребенка не обязательно записывать на три недели, можно ограничиться одной-двумя или даже одним днем.

Май нужен родителям, чтобы планировать каникулы своих детей. Детский клуб «Хоббивиль» поможет наполнить три теплых месяца смыслом и яркими событиями даже в том случае, если вы не собираетесь уезжать из города. Главное — узнать подробности и забронировать место уже сейчас.

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной