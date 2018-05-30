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«Надежный партнер»: как в Красноярске награждали за добросовестность

«Надежный партнер»: как в Красноярске награждали за добросовестность

Интернет-газета Newslab.ru
30.05.2018
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Генеральный директор АО «Энергосбытовая компания «РусГидро» Владимир Кимерин вручает награду победителю акции «Надежный партнер» в правительстве Красноярского края

«За пять лет мероприятие расширило охват до 30 субъектов Российской Федерации. „Надёжный партнер“ стал одним из действенных механизмов поощрения добросовестных потребителей. Федеральные и региональные власти оказывают серьезную поддержку проекту. Это придает особый статус и акции, и компаниям, участвующим в ней», — рассказывает генеральный директор АО «Энергосбытовая компания РусГидро» Владимир Кимерин.

В Красноярском крае организатором акции является энергосбытовая компания «Красноярскэнергосбыт». Акция проводится при поддержке министерства промышленности, энергетики и ЖКХ и направлена на укрепление партнерских отношений между энергетиками и предприятиями, а также на улучшение платежной дисциплины.

Инициатором проведения акции «Надежный партнер» еще в 2013 году стала группа компаний «РусГидро». Инициатива была поддержана не только экспертами отрасли, но и депутатми Совета Федерации и Госдумы. За пять лет мероприятие расширило охват до 30 субъектов России.
Владимир Кимерин: «Надежный партнер» стал одним из действенных механизмов поощрения добросовестных потребителей.
Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко: «Честность и надежность зависят не от масштабов компании, а от принципов хозяйствования».

«Топливно-энергетический комплекс является важнейшей составляющей экономики страны. И от того, насколько отрасль здорова, насколько она эффективно работает, зависит уровень и качество жизни населения, — сказал на награждении министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Цыкалов. — При этом важно понимать роль добросовестных плательщиков, которые во многом определяют надежность работы предприятий энергетического комплекса региона. В связи с этим проект „Надежный партнер“ является очень важной мерой поощрения, которая активно поддерживается краевой властью».

В списке победителей этого года — крупные промышленные гиганты и небольшие фирмы, больницы, учреждения культуры, спортивные учреждения, сельхозпредприятия, колледжи, компании из сферы ЖКХ и многие другие.

Помимо наград, победители акции получили вип-карты, которые гарантируют бесплатные консультации по всем вопросам, рассмотрение заявок в сокращенные сроки, а также предоставление персонального менеджера.
Главными критериями для определения победителей стали четкое и полное выполнение договорных условий, отсутствие задолженности перед энергетиками, равномерность и регулярность оплаты, наличие приборов учета электрической энергии и использование их при расчетах.
Организационный комитет акции отобрал около 5 тысяч краевых предприятий, наиболее добросовестных потребителей электроэнергии.

Главный инженер кондитерско-макаронной фабрики «Краскон» Анатолий Вахрушев, получивший награду, делится эмоциями: «Мы очень рады, что нас оценили. К счастью, все меньше и меньше становится потребителей, которые не платят за энергию, потому что понимают — это чревато. А ведь электроэнергия в современном обществе играет одну из самых главных ролей. Наше предприятие невозможно представить без этого ресурса, это сразу коллапс и остановка производства».

Победителей акции определял организационный комитет. На первом этапе было отобрано около 5 тысяч предприятий региона. Затем список сократился до 42 организаций, которые по итогам 2017 года зарекомендовали себя наиболее надежными и добросовестными потребителями электроэнергии. Среди критериев оценки — четкое и полное выполнение договорных условий, отсутствие задолженности, равномерность и регулярность оплаты.

Награду вручает министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Анатолий Цыкалов.
Как подчеркнул министр, топливно-энергетический комплекс является важнейшей составляющей экономики страны. И от того, насколько отрасль здорова, насколько она эффективно работает, зависит уровень и качество жизни населения.

Победители акции получили ВИП-карты, которые дают особый статус при обслуживании в ПАО «Красноярскэнергосбыт». Например, бесплатные консультации по всем вопросам энергосбытовой деятельности, в том числе — по тем, которые обычно предоставляются только на платной основе. Всем обладателям ВИП-карты гарантируется рассмотрение заявок в сокращенные сроки. За каждым предприятием будет закреплен персональный менеджер.

Победители акции «Надежный партнер»
Победители акции «Надежный партнер»
Победители акции «Надежный партнер»
Победители акции «Надежный партнер»
Победители акции «Надежный партнер»

«Некоторые наши клиенты получают звание «Надежный партнер» не в первый раз. У нас даже появился рекордсмен — канское предприятие «ПКФ „Канпласт“, компания становится лучшей четвертый раз, — отметил исполнительный директор ПАО „Красноярскэнергосбыт“ Олег Дьяченко. — Приятно отметить, что в этом году среди награждаемых много новичков. Это связано с тем, что в целом платежная дисциплина находится на высоком уровне, и у нас образовался живой подвижный механизм, где честность и надежность зависят не от масштабов компании, а от принципов хозяйствования».

Для некоторых награжденных компаний акция «Надежный партнер» не закончится региональным этапом. 28 июня в Москве в Совете Федерации Федерального собрания РФ состоится награждение победителей акции на всероссийском уровне.

Полный список победителей регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер».

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной

Цыкалов Анатолий Григорьевич
Цыкалов Анатолий Григорьевич
Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

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