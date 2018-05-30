«Надежный партнер»: как в Красноярске награждали за добросовестность

В малом зале правительства Красноярского края наградили победителей регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер». Инициатором проведения акции с 2013 года является группа компаний РусГидро.

«За пять лет мероприятие расширило охват до 30 субъектов Российской Федерации. „Надёжный партнер“ стал одним из действенных механизмов поощрения добросовестных потребителей. Федеральные и региональные власти оказывают серьезную поддержку проекту. Это придает особый статус и акции, и компаниям, участвующим в ней», — рассказывает генеральный директор АО «Энергосбытовая компания РусГидро» Владимир Кимерин.

В Красноярском крае организатором акции является энергосбытовая компания «Красноярскэнергосбыт». Акция проводится при поддержке министерства промышленности, энергетики и ЖКХ и направлена на укрепление партнерских отношений между энергетиками и предприятиями, а также на улучшение платежной дисциплины.

«Топливно-энергетический комплекс является важнейшей составляющей экономики страны. И от того, насколько отрасль здорова, насколько она эффективно работает, зависит уровень и качество жизни населения, — сказал на награждении министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Цыкалов. — При этом важно понимать роль добросовестных плательщиков, которые во многом определяют надежность работы предприятий энергетического комплекса региона. В связи с этим проект „Надежный партнер“ является очень важной мерой поощрения, которая активно поддерживается краевой властью».

В списке победителей этого года — крупные промышленные гиганты и небольшие фирмы, больницы, учреждения культуры, спортивные учреждения, сельхозпредприятия, колледжи, компании из сферы ЖКХ и многие другие.

Главный инженер кондитерско-макаронной фабрики «Краскон» Анатолий Вахрушев, получивший награду, делится эмоциями: «Мы очень рады, что нас оценили. К счастью, все меньше и меньше становится потребителей, которые не платят за энергию, потому что понимают — это чревато. А ведь электроэнергия в современном обществе играет одну из самых главных ролей. Наше предприятие невозможно представить без этого ресурса, это сразу коллапс и остановка производства».

Победителей акции определял организационный комитет. На первом этапе было отобрано около 5 тысяч предприятий региона. Затем список сократился до 42 организаций, которые по итогам 2017 года зарекомендовали себя наиболее надежными и добросовестными потребителями электроэнергии. Среди критериев оценки — четкое и полное выполнение договорных условий, отсутствие задолженности, равномерность и регулярность оплаты.

Победители акции получили ВИП-карты, которые дают особый статус при обслуживании в ПАО «Красноярскэнергосбыт». Например, бесплатные консультации по всем вопросам энергосбытовой деятельности, в том числе — по тем, которые обычно предоставляются только на платной основе. Всем обладателям ВИП-карты гарантируется рассмотрение заявок в сокращенные сроки. За каждым предприятием будет закреплен персональный менеджер.

«Некоторые наши клиенты получают звание «Надежный партнер» не в первый раз. У нас даже появился рекордсмен — канское предприятие «ПКФ „Канпласт“, компания становится лучшей четвертый раз, — отметил исполнительный директор ПАО „Красноярскэнергосбыт“ Олег Дьяченко. — Приятно отметить, что в этом году среди награждаемых много новичков. Это связано с тем, что в целом платежная дисциплина находится на высоком уровне, и у нас образовался живой подвижный механизм, где честность и надежность зависят не от масштабов компании, а от принципов хозяйствования».

Для некоторых награжденных компаний акция «Надежный партнер» не закончится региональным этапом. 28 июня в Москве в Совете Федерации Федерального собрания РФ состоится награждение победителей акции на всероссийском уровне.

Полный список победителей регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер».

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной