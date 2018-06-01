Маги-самоучки, русалки в пуховиках и много-много троллей: детский карнавал в Красноярске

То ли сказочные эльфы потрудились, то ли у природы и правда нет плохой погоды, но тучи над Красноярском сегодня так и не разошлись до дождя, а градус веселья на праздничном карнавале просто зашкаливал! Вместе с ребятами мы прошлись по главному проспекту города и словно вернулись назад в детство, возвращаться откуда совсем не хочется. Смотрите сами!

В 11:30 на проспекте Мира в районе площади Революции стали собираться участники шествия в самых смелых и даже неожиданных образах. Тут вам и всем известные Бэтмен и Микки Маус, и необыкновенные лесные жители в компании троллей. Черепашки-ниндзя даже не спорили, кто будет Рафаэлем, просто надевали красные повязки на глаза и с серьезным видом отвечали: «Я Раф, он тоже. Ну и ладно».

Кто-то сразу пришел во всеоружии, а некоторые натягивали юбки и наносили разноцветный грим прямо перед памятником Ленина. Больше всего повезло тем, кто решил пойти на карнавал в костюме снеговика или Деда Мороза (и такое было!) — меховые куртки здорово спасали карнавальщиков от пронзительного ветра. А вот русалки, например, не спешили сворачивать пуховики: образ образом, а ангину на празднике детства заработать никто не планировал.

В десять Гарри Поттеров и столько же дементоров в противовес облачились сегодня ребята из студенческих отрядов и совсем маленькие участники шествия. Маги-самоучки даже научили, как правильно произносить магические заклинания (надеюсь, безобидные), и обсыпали странным порошком (по их словам, волшебной пыльцой).

Многочисленные мамочки предусмотрительно оснастили детские коляски чехлами от дождя и раздали детям зонтики. Эти атрибуты не мешали выглядеть эффектно.

Колонна стартовала в 12:00 под шутливые возгласы Владимира Перекотия в зеленом халате с мегафоном: «Эй, мальчишки и девчонки, танцуем, танцуем, разминаемся». Несмотря на подгонявший их ветер, сказочные персонажи добирались до Театральной площади целых полтора часа. На перекрестках процессия часто останавливалась, чтобы поприветствовать горожан, пофотографироваться или взорвать хлопушки. А зрители жались друг к дружке, чтобы хоть немного согреться.

В районе театра Пушкина работала продовольственная ярмарка. Тут под звуки громкоговорителя можно было не только поучаствовать в флэшмобе «Морская фигура, замри» или «Покричим, что есть мочи», но и прикупить медку.

Завершился праздничный карнавал на площади перед Театром оперы и балета. Тут участники шествия буквально на выходе из колонны сразу поднимались на сцену, чтобы показать красноярцам творческие номера.

Всего в карнавале приняли участие более тысячи детей и взрослых из школ, детских садов, танцевальных, театральных и вокальных студий со всего города. Но казалось, что их было намного больше. Праздник детства прошел в Красноярске в тринадцатый и, пожалуй, счастливый раз!

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru