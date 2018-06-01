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Маги-самоучки, русалки в пуховиках и много-много троллей: детский карнавал в Красноярске

Маги-самоучки, русалки в пуховиках и много-много троллей: детский карнавал в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
01.06.2018
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В 11:30 на проспекте Мира в районе площади Революции стали собираться участники шествия в самых смелых и даже неожиданных образах. Тут вам и всем известные Бэтмен и Микки Маус, и необыкновенные лесные жители в компании троллей. Черепашки-ниндзя даже не спорили, кто будет Рафаэлем, просто надевали красные повязки на глаза и с серьезным видом отвечали: «Я Раф, он тоже. Ну и ладно».

Кто-то сразу пришел во всеоружии, а некоторые натягивали юбки и наносили разноцветный грим прямо перед памятником Ленина. Больше всего повезло тем, кто решил пойти на карнавал в костюме снеговика или Деда Мороза (и такое было!) — меховые куртки здорово спасали карнавальщиков от пронзительного ветра. А вот русалки, например, не спешили сворачивать пуховики: образ образом, а ангину на празднике детства заработать никто не планировал.

Дракон тоже принимал участие во флешмобах, например, замирал перед горожанами, чтобы его успели сфотографировать
Интересно, кто победит? Волшебник или полицейский?
Победит лишь тот, кто принесет в руках голову дракона!
Серьезные мужчины с серьезными гаджетами
Удобнее всего было наблюдать за процессией с балконов
Угадайте, что за персонаж? Мы не угадали?
Почти все остались довольны

В десять Гарри Поттеров и столько же дементоров в противовес облачились сегодня ребята из студенческих отрядов и совсем маленькие участники шествия. Маги-самоучки даже научили, как правильно произносить магические заклинания (надеюсь, безобидные), и обсыпали странным порошком (по их словам, волшебной пыльцой).

Многочисленные мамочки предусмотрительно оснастили детские коляски чехлами от дождя и раздали детям зонтики. Эти атрибуты не мешали выглядеть эффектно.

Перекотий шепчет свои заклинания — расчищает небо и проспект.
Без Аватаров тоже не обошлось
Ага, они тоже умеют улыбаться!
Семья Козловых пришла на праздник полным составом — семеро детей от мала до велика, и все в костюмах дипломатов
Аленький цветочек именно так выглядит, наверное
Привет из 60-х!
Вот бы вместо ненавистных всем оградок и заборчиках на дорогах стояли такие гусенички...
Дедушка вечно подсказывает, как правильно нести шарики!

Колонна стартовала в 12:00 под шутливые возгласы Владимира Перекотия в зеленом халате с мегафоном: «Эй, мальчишки и девчонки, танцуем, танцуем, разминаемся». Несмотря на подгонявший их ветер, сказочные персонажи добирались до Театральной площади целых полтора часа. На перекрестках процессия часто останавливалась, чтобы поприветствовать горожан, пофотографироваться или взорвать хлопушки. А зрители жались друг к дружке, чтобы хоть немного согреться.

В районе театра Пушкина работала продовольственная ярмарка. Тут под звуки громкоговорителя можно было не только поучаствовать в флэшмобе «Морская фигура, замри» или «Покричим, что есть мочи», но и прикупить медку.

Завершился праздничный карнавал на площади перед Театром оперы и балета. Тут участники шествия буквально на выходе из колонны сразу поднимались на сцену, чтобы показать красноярцам творческие номера.

Аресто моментум — замедляет или полностью останавливает объект..., чтобы сфотографировать его
Самые маленькие участники карнавала веселились на полную катушку
Поздеевка превратилась в настоящее царство сказочных единорогов, которых возглавлял огромный дракон
Снеговики, веселые шляпники, моряки! Где еще встретишь такую компанию?
Мама — снегурочка, папа и младший сын — Деды Морозы. Вы спросите, откуда Дракула? А он «охраняет семью».
Два товарища-Рафаэля
Наяды из Умки

Всего в карнавале приняли участие более тысячи детей и взрослых из школ, детских садов, танцевальных, театральных и вокальных студий со всего города. Но казалось, что их было намного больше. Праздник детства прошел в Красноярске в тринадцатый и, пожалуй, счастливый раз!

Детский карнавал - 2018

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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