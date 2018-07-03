Фоторепортаж: Тунгусское диво

В этом году праздник занял три дня — с 29 июня по 1 июля. Основные мероприятия прошли 30 июня — в годовщину Тунгусского феномена. В пос. Ванавара Красноярского края состоялся форум молодежи Эвенкии, а в Тунгусском заповеднике организовали научно-практическую конференцию с мировыми исследователями Тунгусского феномена. Для жителей Эвенкии и гостей организовали большой праздник «Тунгусское диво».

Все гости праздника приняли участие в эвенкийских обрядах. Обряд очищения «Чичипкавун» — это коллективное прохождение через расставленные «ноги» идола. При прохождении под ними нужно позвонить в колокольчик, привязанный сверху. Считается, что так можно избавиться от неудач в жизни. Обряд «Имты», или кормление огня, по верованиям помогает исполнить желания и заполучить удачу. Для этого после исполнения шаманской музыки необходимо бросить в костер кусочки оленьего жира. Огонь считается священным у эвенков, раньше обряды с огнем были только семейными.

После прохождения обрядов участники смогли отведать блюда эвенкийской кухни — тушеные печень и сердце оленя, закуски из печени, вяленого сига и щуку, юколу, костный бульон из оленины и многое другое. Оленина — основное мясо, которым питаются эвенки. Местные жители говорят: олень для эвенка практически все — и мясо, и транспорт, и одежда.

На фестивале можно было сделать своими руками эвенкийский оберег. Солнце из бисера призвано увеличить жизненные силы владельца, защитить его от врагов, темных сил, злых колдовских чар. Также популярны амулеты из рога оленя.

В завершении дня в Ванаваре провели фольклорный фестиваль «Тунгусское диво». На праздник съехались танцевальные и певческие коллективы района. Гостей радовали и группы из Красноярска — ансамбль «Сибирская вечора» и группа «Яхонт».

Справка:

Тунгусский метеорит, или тунгусский феномен, — гипотетическое тело, которое стало причиной мощного воздушного взрыва в районе реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году. Взрыв был слышен за 800 км от эпицентра, взрывной волной был повален лес на площади 2000 км², в радиусе 200 км были выбиты стёкла некоторых домов. Ученые до сих пор не разгадали причины взрыва, так как само тело предполагаемого метеорита так и не было найдена. Не было обнаружено на месте и кратера от падения.