5 и 6 июля в Красноярске прошли межрегиональные соревнования по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок Норникеля — Новые надежды». При поддержке Российского футбольного союза и краевой федерации по футболу десятки юношей и девушек из разных городов страны поборолись за турнирные кубки. Подробнее о соревнованиях — в фоторепортаже Newslab.ru.

В этом году турнир, посвященный Чемпионату мира по футболу и получивший статус международных соревнований, проходит в два этапа: первым стали соревнования в субъектах среди детско-юношеских команд (юношей и девушек); вторым — финал среди команд-победителей первого этапа в Красноярске.

По словам Владислава Гасумянова, вице-президента по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля», особую значимость турниру придает тот факт, что он совпал с датами чемпионата мира по футболу:

«Ребята, которые боролись за победу в этих соревнованиях — уже настоящие мастера. И кто-то из них сможет занять место в ведущих российских клубах и даже в сборной страны — в этом убеждены и судьи, и организаторы. Кубок „Норникеля“ дает начинающим футболистам уникальный шанс поверить в свои силы, испытать себя и встретится с соперниками из других регионов, а уже в следующем году — и других стран. Мы собираемся с будущего года пригласить команду из Финляндии, где находятся производственные объекты „Норильского Никеля“, и команду из Южной Африки. И поэтому наши соревнования в городе Красноярске станут международными».

Главная цель турнира — даже не кубки, а популяризация здорового образа жизни, спорта и футбола среди подрастающего поколения. Для юных спортсменов из Красноярского края, Забайкальского края, Мурманской области, городов Норильск и Дудинка это возможность сделать первые спортивные успехи, заявить о себе и начать строить спортивную карьеру, если такое желание есть.

В соревнованиях приняли участие 36 команд — юноши 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения, а также девушки 2002-2003 годов рождения. Каждого из них обеспечили спортивной экипировкой — брендированными костюмами, игровой формой и необходимым футбольным инвентарем. Кстати, соревнования начались задолго до даты финального турнира — отборочные этапы прошли в городах Мурманск, Норильск и Чита.

Поздравить юных спортсменов с завершением фестиваля пришел врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Он выразил надежду, что этот турнир станет прекрасной надежной традицией:

«Хочу поблагодарить вас всех вместе и каждого в отдельности за то, что ваша игра и сделала турнир тем, чем он является сейчас! И, естественно, огромное „спасибо“ компании „Норильский никель“ и Российскому футбольному союзу, которые стали организаторами этого замечательного действа!»

«В этом году география турнира стала еще шире и это, безусловно, правильный шаг. Очень символично, что такой праздник футбола проходит одновременно с Чемпионатом мира в России. Главное — уделять внимание детям. Это правильный вектор развития футбола!» — уточнил Владимир Демидов, председатель Красноярской краевой федерации по футболу.

Для юных спортсменов провели мастер-классы и показательный матч звезды российского футбола Роман Широков, а также Сирило Кардозо — серебряный призёр Чемпионата Европы по мини-футболу.

Представитель исполняющего обязанности президента этой организации Сергей Змиевский зачитал обращение руководителя Российскому футбольному союзу: «Российский футбольный союз уделяет самое пристальное внимание воспитанию нового поколения игроков. Для многих юношей и девушек выступление на турнире может стать яркой точкой отсчета в их футбольной карьере. Соревнованиями, где они смогут заявить о себе. Наравне со спортивной не менее важна и социокультурная составляющая фестиваля. Для ребят организованы экскурсии по местным достопримечательностям, знакомство с историей края. Футбол обладает удивительной объединяющей силой! Убежден, что эти соревнования прошли в атмосфере дружбы, взаимовыручки и честной спортивной борьбы!».

«Кубок Норникеля — Новые надежды» завершился 6 июля, на Футбол-арене «Енисей» (ул. Новгородская, 5, ст. 7). Первое место среди команд девушек занял красноярский «Енисей-2003», серебро у гостей из Мурманска, третьими стали девушки из знаменитого ФК «Тотем». Среди мальчишек победу у соперников вырвала мурманская «Лапландия», второе место на пьедестале почета заняла Чита, бронза у команды «ЦИВС» из Ачинска.

Победители получили путевки в тренировочный лагерь футбольного союза «Челси». Там они смогут набраться опыта и отточить свое мастерство.

Интернет-газета Newslab.ru

Фотографии предоставлены организаторами турнира

