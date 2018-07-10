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Цистерны супа и пляски у костра: в Красноярском крае прошел фестиваль «Енисейская уха»

Цистерны супа и пляски у костра: в Красноярском крае прошел фестиваль «Енисейская уха»

Интернет-газета Newslab.ru
10.07.2018
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Фестиваль «Енисейская уха» прошел в Красноярском крае в девятый раз

Пятнадцать команд уховаров заранее заняли свои «точки» и варили знаменитую похлебку в два этапа. Сначала — на пробу, чтобы привлечь всех ароматом рыбы и магией костра.

Всех встречали рускими поговорками, песнями и какими-то местными обрядами — нужно было пройти под покрывалом-рекой
Вот такие украшения из рыбацких сетей развешали на столбах местные жители
Фото: Вадим Кофман (krskstate.ru)
Дресс-код праздника — побольше блестящего как чешуя и синего, как речная вода
А пирогами торговали вот такие колоритные «Три солохи»
Уховары расставили свои котлы прямо за сценой, там же жгли костры и угощали всех фирменным супом
Участники из села Чалбышево назвались «По щучьему веленью». Угадайте из какой рыбы уха?
На местном болоте устраивали фотосессии по системе free-donat. То есть — плати, сколько не жалко
Для гостей праздника выступали местные коллективы. Некоторые были совсем юными
Посмотреть на концерт съехался Енисейский район и не только. Места хватило всем
После концерта в пляску втянули и врио губернатора края Александра Усса

Второй заход по варке был уже конкурсным. Многие участники приезжают на конкурс каждый год, но до сих пор не могут понять, что же решает исход борьбы. Это не мешает им каждый раз неплохо зарабатывать полевой кухней. К слову, порция ухи с одним-двумя кусочками рыбы (чаще всего это была щука) обходилась в 200 рублей. Пробовать давали за 50. Неплохо, да?

Помимо конкурсной и творческой программы на торговых рядах улицы вдоль берега развернулась ярмарка на любой вкус. Рыбной тематикой не ограничивались — в одной палатке можно было встретить сразу вяленых ельцов, расстегаи с сигом и бананы в шоколаде.

Корзинки с рыбой, пироги с рыбой, и, собственно, просто жареная рыба
Ключевое на фото — вяленные ельцы
А вы уху ели?
Подобные украшения в рыбацком стиле тут были на каждом шагу
На фестивале проводили конкурс костюмов. Угадайте, кто в образе?
За ухой не приходилось стоять в очереди. Но особо придирчивые искали порцию подешевле. Мы попробовали за 50
Клевое место — это когда и шашлык, и медовуха, и уха в одном месте
Александра Усса пытались угостить в каждом подворье
А потом накормили ухой из стерляди

Детям устроили парк аттракционов. На отдельной площадке поставили огромные батуты и чудо-карусель, которая, судя по повозке с колесами, постоянно перемещается по деревне — куда праздник, туда и она. Самым популярным стал так называемый «Аквазорб» — это когда человека запускают в шар и пускают плавать по воде. На нем вообще отбоя не было.

Всех желающих катали на пони
Вот она, чудо-штука на колесах. Работает по принципу карусели «Ветерок»
Надувные слоны и горки интересовали малышню гораздо больше, чем любая уха
Врио Губернатора просят поучаствовать в состязании «стерлядей»
Вечером на берегу Енисея запылают два огромных костра и праздник продолжится до утра

На фестиваль прибыл и врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Он поздравил всех гостей фестиваля с рыбным праздником, попробовал уху из стерляди и даже потанцевал с местными хозяюшками под «Девки гуляют, и мне весело!».

Фестиваль продлился до позднего вечера. По традиции тут зажгли два огромных костра и запустили в небо фейерверки.

Как проходил фестиваль "Енисейская уха" в 2018 году

Вот так и прошел девятый фестиваль «Енисейской ухи». Тут бы сказать, что ни одна стерлядь, сиг и щука при его проведении не пострадали, но, сами понимаете... Если соберетесь сюда в следующем году, заранее поститесь пару дней без рыбных блюд, прихватите с собой мешковину и невод — так сможете еще и конкурс модных костюмов выиграть.

Фестиваль-праздник «Енисейская уха» — день рыбаков и ухи, который демонстрирует самобытную культуру рыбного промысла на Енисее. Первый раз фестиваль прошел в 2010 году в поселке Усть-Тунгуска Енисейского района Красноярского края, с 2011 года переехал в Усть-Кемь (он расположен в 23 км от Енисейска и 362 км от Красноярска).

Интернет-газета Newslab.ru

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И. о. губернатора Красноярского края

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