Цистерны супа и пляски у костра: в Красноярском крае прошел фестиваль «Енисейская уха»

Ежегодно в небольшом поселке Енисейского района Усть-Кемь в 400 км от Красноярска варят уху и ловят рыбу так, что посмотреть на это собирается весь край. 7 июля местные жители развернули свои сувенирные лавки, приготовили множество рыбных блюд и даже смогли потанцевать с врио губернатора под народные хиты. Newslab побывал в гуще или, правильней сказать, в «наваре» событий, чтобы показать вам, как это было.

Пятнадцать команд уховаров заранее заняли свои «точки» и варили знаменитую похлебку в два этапа. Сначала — на пробу, чтобы привлечь всех ароматом рыбы и магией костра.

Второй заход по варке был уже конкурсным. Многие участники приезжают на конкурс каждый год, но до сих пор не могут понять, что же решает исход борьбы. Это не мешает им каждый раз неплохо зарабатывать полевой кухней. К слову, порция ухи с одним-двумя кусочками рыбы (чаще всего это была щука) обходилась в 200 рублей. Пробовать давали за 50. Неплохо, да?

Помимо конкурсной и творческой программы на торговых рядах улицы вдоль берега развернулась ярмарка на любой вкус. Рыбной тематикой не ограничивались — в одной палатке можно было встретить сразу вяленых ельцов, расстегаи с сигом и бананы в шоколаде.

Детям устроили парк аттракционов. На отдельной площадке поставили огромные батуты и чудо-карусель, которая, судя по повозке с колесами, постоянно перемещается по деревне — куда праздник, туда и она. Самым популярным стал так называемый «Аквазорб» — это когда человека запускают в шар и пускают плавать по воде. На нем вообще отбоя не было.

На фестиваль прибыл и врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Он поздравил всех гостей фестиваля с рыбным праздником, попробовал уху из стерляди и даже потанцевал с местными хозяюшками под «Девки гуляют, и мне весело!».

Фестиваль продлился до позднего вечера. По традиции тут зажгли два огромных костра и запустили в небо фейерверки.

Вот так и прошел девятый фестиваль «Енисейской ухи». Тут бы сказать, что ни одна стерлядь, сиг и щука при его проведении не пострадали, но, сами понимаете... Если соберетесь сюда в следующем году, заранее поститесь пару дней без рыбных блюд, прихватите с собой мешковину и невод — так сможете еще и конкурс модных костюмов выиграть.

Фестиваль-праздник «Енисейская уха» — день рыбаков и ухи, который демонстрирует самобытную культуру рыбного промысла на Енисее. Первый раз фестиваль прошел в 2010 году в поселке Усть-Тунгуска Енисейского района Красноярского края, с 2011 года переехал в Усть-Кемь (он расположен в 23 км от Енисейска и 362 км от Красноярска).

Интернет-газета Newslab.ru