>
>
Добросовестные партнеры: красноярские энергопотребители стали лучшими в России

Добросовестные партнеры: красноярские энергопотребители стали лучшими в России

Интернет-газета Newslab.ru
09.07.2018
0
Победители федеральной акции «Надежный партнер из Красноярского края»

Проект также позволяет поддерживать и развивать партнерские отношения между поставщиками и потребителями. Уже в 2015 году к конкурсу лучших энергопортебителей присоединились другие энергокомпании, а география акции распространилась до 30 субъектов Российской Федерации.

Выбор победителей конкурса проходит в два этапа. Региональный этап акции состоялся на территории более чем 30 субъектов России, в ходе которого из 600 тыс. юридических лиц — потребителей энергоресурсов были определены самые добросовестные партнеры энергетиков. В Красноярском крае организатором регионального этапа акции «Надежный партнер» стала энергосбытовая компания ПАО «Красноярскэнергосбыт» при активной поддержке правительства Красноярского края и министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Финал акции состоялся в Совете Федерации Федерального Собрания в Москве. Среди лучших энергопотребителей — пять организаций-клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыта». Это администрация города Кодинска (Кежемский район), АО «ПО «Электрохимический завод» (Зеленогорск), ООО «ПКФ «Канпласт» (Канск), филиал ПАО «МТС» в Красноярском крае, ООО «УК ЖКХ Малиновское» (поселок Малиновка Ачинского района).

На финальное награждение в Москву приехали «надежные партнеры» из Рязанской, Свердловской, Нижегородской и Пензенской областей, республики Коми, Чувашии, Татарстана и Удмуртской республики и других регионов
Чествовали победителей заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров, представители Ассоциации «НП Совет рынка», Министерства энергетики РФ и других органов власти и крупных корпораций
Генеральный директор АО «Энергосбытовая компания РусГидро» Владимир Кимерин подводит итоги регионального этапа акции «Надежный партнер»
Выступающие на награждении спикеры отметили, что вопросы взаимодействия поставщиков и потребителей энергоресурсов являются сегодня крайне важными и находятся на особом контроле

Главными критериями для определения победителей стали четкое и полное выполнение договорных условий, отсутствие задолженности перед энергетиками, равномерность и регулярность оплаты, наличие приборов учета электрической энергии и использование их при расчетах.

«Поставщики ресурсов должны исполнять обязательства по качественному и надежному энергоснабжению, модернизации энергетического комплекса и применения современного оборудования и передовых решений, повышению энергетической эффективности и энергетической безопасности страны. А потребителям следует исполнять договорные обязательства по оплате. Только совместными усилиями поставщиков и потребителей энергоресурсов можно достичь качественно нового уровня и раскрытия потенциала экономики Российской Федерации», — подчеркнул на мероприятии Сергей Шатиров.

Награду за добросовестное партнерство вручили представителю администрации Кодинска Кежемского района Красноярского края
В списке лучших АО «ПО «Электрохимический завод» из Зеленогорска
Награждение победителя федеральной акции филиала ПАО «МТС» в Красноярском крае
Диплом победителя вручили представителю ООО «УК ЖКХ Малиновское» из Ачинского района
Награждение самых честных энергопотребителей в России прошло под бурные овации
Победители федеральной акции «Надежный партнер» из Красноярского края
Заслуженные награды получили 32 организации из разных регионов России

Победителями федерального этапа стали 32 организации. Это представители различных групп потребителей — малого и среднего бизнеса, бюджетных предприятий, организаций жилищно-коммунального сектора, сельского хозяйства, промышленности и сетевого комплекса.

Полный список победителей разместят на официальном ресурсе проекта по адресу www.nprating.ru.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Рекомендуем почитать