Добросовестные партнеры: красноярские энергопотребители стали лучшими в России

Проект «Надежный партнер» проводится в России с 2014 года по инициативе компании «РусГидро». Его основная цель — придание высокого статуса благонадёжным потребителям топливно-энергетических ресурсов и услуг ЖКХ, компаниям и организациям, которые эффективно работают на рынке энергоресурсов.

Проект также позволяет поддерживать и развивать партнерские отношения между поставщиками и потребителями. Уже в 2015 году к конкурсу лучших энергопортебителей присоединились другие энергокомпании, а география акции распространилась до 30 субъектов Российской Федерации.

Выбор победителей конкурса проходит в два этапа. Региональный этап акции состоялся на территории более чем 30 субъектов России, в ходе которого из 600 тыс. юридических лиц — потребителей энергоресурсов были определены самые добросовестные партнеры энергетиков. В Красноярском крае организатором регионального этапа акции «Надежный партнер» стала энергосбытовая компания ПАО «Красноярскэнергосбыт» при активной поддержке правительства Красноярского края и министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Финал акции состоялся в Совете Федерации Федерального Собрания в Москве. Среди лучших энергопотребителей — пять организаций-клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыта». Это администрация города Кодинска (Кежемский район), АО «ПО «Электрохимический завод» (Зеленогорск), ООО «ПКФ «Канпласт» (Канск), филиал ПАО «МТС» в Красноярском крае, ООО «УК ЖКХ Малиновское» (поселок Малиновка Ачинского района).

Главными критериями для определения победителей стали четкое и полное выполнение договорных условий, отсутствие задолженности перед энергетиками, равномерность и регулярность оплаты, наличие приборов учета электрической энергии и использование их при расчетах.

«Поставщики ресурсов должны исполнять обязательства по качественному и надежному энергоснабжению, модернизации энергетического комплекса и применения современного оборудования и передовых решений, повышению энергетической эффективности и энергетической безопасности страны. А потребителям следует исполнять договорные обязательства по оплате. Только совместными усилиями поставщиков и потребителей энергоресурсов можно достичь качественно нового уровня и раскрытия потенциала экономики Российской Федерации», — подчеркнул на мероприятии Сергей Шатиров.

Победителями федерального этапа стали 32 организации. Это представители различных групп потребителей — малого и среднего бизнеса, бюджетных предприятий, организаций жилищно-коммунального сектора, сельского хозяйства, промышленности и сетевого комплекса.

Полный список победителей разместят на официальном ресурсе проекта по адресу www.nprating.ru.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Красноярскэнергосбыт»