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«Лоскутное одеяло за 3 миллиарда»: как с горем пополам реставрируют старинный Енисейск

«Лоскутное одеяло за 3 миллиарда»: как с горем пополам реставрируют старинный Енисейск

Интернет-газета Newslab.ru
01.08.2018
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Енисейск — «музей под открытым небом», как его любят называть чиновники и авторы брошюр для туристов

Реставрация в городе началась еще в 2008 году. В общей сложности в проект попали 23 памятника истории. Какие-то здания требовали лишь небольшого вмешательства специалистов, а другие приходится буквально строить заново, опираясь на фотографии начала XX века. В январе 2018 года чиновники отчитались о завершении работ на 9 объектах, а к декабрю обещали отреставрировать 21 историческое здание, оставив ремонт последних двух домов на юбилейный год.

Начали реставраторы свою работу с Успенской церкви и Спасо-Преображенского мужского монастыря. Главный храм монастыря сохранился достаточно хорошо, чего не скажешь о надвратной церкви Захария и Елизаветы — ее пришлось строить почти полностью. Много труда приложили строители и к восстановлению Успенской церкви.

Успенская церковь в советское время потеряла свои пять глав с золочеными куполами и их пришлось достраивать. Работы завершились в 2011 году.
Яркий белый храм украшает вид города...
Но за семь лет на храме уже начала отваливаться штукатурка и его, судя по всему, придется заново ремонтировать.

Сейчас основные силы строителей брошены на восстановление храмов. Богоявленский собор, который должен стать главным кафедральным собором города, почти готов к установке куполов.

Видите разницу между фото Богоявленского собора образца марта 2016-го и июля 2018-го?
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Троицкую церковь, от которой в советское время остался лишь первый этаж, за два года достроили и уже увенчали золочеными крестами.

От Троицкой церкви мало что оставалось...
А сегодня строители заканчивают работы внутри здания, на нем установлены золоченые купола и полным ходом идет покраска.

Казалось, бы, в дополнение к красивым храмам, стоит привести в порядок хотя бы одну площадь или улицу с наибольшей концентрацией исторических объектов целиком. Вместо этого авторы проекта «Енисейск 400» раскидали деньги на самые красивые, по их мнению дома. В итоге никакого единого ансамбля пока не получается.

Усадьбу Дементьева в марте 2016 года прятали за забором, а сейчас она готова принять новых хозяев. Как и во всех исторических зданиях, это будут государственные структуры.

Первое, что бросается в глаза — перемена в цвете усадьбы. Стало лучше?
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Зато не везет пока усадьбе Баландина. Уже несколько лет она стоит вот в таком состоянии:

Начать ее реставрацию пока нет возможности — не готовы проектные документы.
Зато рабочие отремонтировали внутренний двор, где планируется разместить торговые ряды и кафе для гостей города-музея.

Еще этой зимой врио губернатора Красноярского края Александр Усс делал замечание по поводу того, что на центральной улице Ленина стоят соприкасаясь друг с другом два дома — нежно-голубой с белым дом Флеера и ободранный дом усадьбы купца Бородкина. Первый отреставрирован, а второй в программу даже не включили. Почему?

Дом Флеера сияет свежей голубой краской.
Но по соседству с ним так и стоит дом Бородкина.
Может быть, его посчитали недостаточно историческим?
Красивый дом Захарова тоже стоит на улице Ленина...
И его тоже не включили в перечень на реставрацию.

Больше всего не повезло усадьбе купца Кытманова. Ей обещали дать новую жизнь — сюда должен был переехать Краеведческий музей города-музея. Но за несколько лет ничего не изменилось. Дом все продолжает разрушаться. Только первый этаж защитили от вандалов. Да и то ненадолго...

Между этими фото прошло 2 года
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Всего через несколько дней после того, как была сделана летняя фотография, дом загорелся.

Пожар в усадьбе Кытманова (11 июля 2018 года)
Источник: vk.com/kolesolsib
Тушили усадьбу 5 часов, в здании горела крыша и второй этаж.
Источник: vk.com/kolesolsib
Такой она уже точно никогда не будет.

В общем, как и сказал Усс, Енисейск производит пока впечатление «лоскутного одеяла». Блестящие от свежей краски старинные усадьбы здесь соседствуют с домишками, которые устали от жизни настолько, что уже не могут стоять самостоятельно. Сумеют ли власти Енисейска за оставшееся время превратить его в «город-музей», непонятно.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru

Карта реставрируемых домов и храмов Енисейска

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И. о. губернатора Красноярского края

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