«Лоскутное одеяло за 3 миллиарда»: как с горем пополам реставрируют старинный Енисейск

В 2019 году одному из старейших городов Красноярского края исполнится 400 лет. К юбилейной дате власти пообещали провести масштабную реставрацию в городе и получили на это больше 3 млрд рублей из федерального бюджета. Корреспондент Newslab.ru побывал в Енисейске и посмотрел, что изменилось за два года.

Реставрация в городе началась еще в 2008 году. В общей сложности в проект попали 23 памятника истории. Какие-то здания требовали лишь небольшого вмешательства специалистов, а другие приходится буквально строить заново, опираясь на фотографии начала XX века. В январе 2018 года чиновники отчитались о завершении работ на 9 объектах, а к декабрю обещали отреставрировать 21 историческое здание, оставив ремонт последних двух домов на юбилейный год.

Начали реставраторы свою работу с Успенской церкви и Спасо-Преображенского мужского монастыря. Главный храм монастыря сохранился достаточно хорошо, чего не скажешь о надвратной церкви Захария и Елизаветы — ее пришлось строить почти полностью. Много труда приложили строители и к восстановлению Успенской церкви.

Сейчас основные силы строителей брошены на восстановление храмов. Богоявленский собор, который должен стать главным кафедральным собором города, почти готов к установке куполов.

Троицкую церковь, от которой в советское время остался лишь первый этаж, за два года достроили и уже увенчали золочеными крестами.

Казалось, бы, в дополнение к красивым храмам, стоит привести в порядок хотя бы одну площадь или улицу с наибольшей концентрацией исторических объектов целиком. Вместо этого авторы проекта «Енисейск 400» раскидали деньги на самые красивые, по их мнению дома. В итоге никакого единого ансамбля пока не получается.

Усадьбу Дементьева в марте 2016 года прятали за забором, а сейчас она готова принять новых хозяев. Как и во всех исторических зданиях, это будут государственные структуры.

Зато не везет пока усадьбе Баландина. Уже несколько лет она стоит вот в таком состоянии:

Еще этой зимой врио губернатора Красноярского края Александр Усс делал замечание по поводу того, что на центральной улице Ленина стоят соприкасаясь друг с другом два дома — нежно-голубой с белым дом Флеера и ободранный дом усадьбы купца Бородкина. Первый отреставрирован, а второй в программу даже не включили. Почему?

Больше всего не повезло усадьбе купца Кытманова. Ей обещали дать новую жизнь — сюда должен был переехать Краеведческий музей города-музея. Но за несколько лет ничего не изменилось. Дом все продолжает разрушаться. Только первый этаж защитили от вандалов. Да и то ненадолго...

Всего через несколько дней после того, как была сделана летняя фотография, дом загорелся.

В общем, как и сказал Усс, Енисейск производит пока впечатление «лоскутного одеяла». Блестящие от свежей краски старинные усадьбы здесь соседствуют с домишками, которые устали от жизни настолько, что уже не могут стоять самостоятельно. Сумеют ли власти Енисейска за оставшееся время превратить его в «город-музей», непонятно.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru

Карта реставрируемых домов и храмов Енисейска