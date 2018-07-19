Добрые дела и лучшие сотрудники: как русаловцы отметили День металлурга в Красноярске

На красноярской промплощадке РУСАЛа работает более 10 тысяч человек. Ежегодно они отмечают профессиональный праздник — День металлурга. Как правило, это череда событий, среди которых находится место и для добрых дел, и для чествования лучших представителей почётной профессии.

Первым событием для металлургов РУСАЛа в Красноярске стал визит президента компании Владислава Соловьёва. Он дал высокую оценку реализации программы экологической модернизации КрАЗа и признал его самым эффективным заводом компании. На ежегодной встрече руководителя РУСАЛа с красноярскими журналистами Владислав Соловьёв рассказал о перспективах развития внутреннего рынка, а также планах реализации социальных программ в Красноярском крае накануне Универсиады. В частности, о благоустройстве сквера Сурикова, площади Революции, заповедника Столбы, Исторического квартала.

130 лучших сотрудников

Традиционно ко Дню металлурга в торжественной обстановке награды получили самые успешные профессионалы РУСАЛа. Приём по случаю праздника состоялся в ДК КрАЗа.

Творческие коллективы подготовили хореографические и вокальные номера, рассказывающие об истории алюминия, его уникальных свойствах и о самих металлургах.

После концерта 130 передовиков производства получали грамоты от Министерства промышленности и торговли РФ, от губернатора и Законодательного Собрания Красноярского края, от глав администраций города и района, а также благодарственные письма и почетные грамоты от руководства РУСАЛа.

«По итогам 2017 года Красноярский алюминиевый завод признан самым эффективным заводом компании. Это вклад каждого из вас, каждого отдела каждой дирекции, начиная от входа сырья до выхода готовой продукции. Флагману алюминиевой промышленности предстоит еще долгое плавание с такой надежной командой», — поздравил коллег Евгений Курьянов, управляющий директор КрАЗа.

Кроме того, на чествовании Евгению Курьянову и еще двоим кразовцам — Олегу Жигулову, старшему мастеру серии корпусов электролиза 7,8,26 и Александру Тихонову, руководителю группы ФОРЭМ Министерством промышленности и торговли РФ присвоено звание «Почетный металлург РФ».

Не только праздник

Ко Дню металлурга русаловцы организовали субботник в Сквере журналистов. Эта зеленая зона находится на проспекте Металлургов. Здесь в основном проживают семьи кразовцев, ветеранов завода. Накануне праздника в сквере отремонтировали дорожки и скосили траву. А во время субботника волонтеры собрали 350 мешков мусором.

«В Советском районе живёт большинство наших работников. Поэтому отметить наш профессиональный праздник так — уборкой красивого сквера — было правильным решением. Русаловцы добросовестно умеют и работать, и отдыхать», — сказал Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ, принявший активное участие в экологической акции.

Высшая лига РУСАЛА

Но главный праздник Дня металлурга прошёл в тематике самого масштабного события 2018 года — Чемпионата мира по футболу в России. Металлурги РУСАЛа собрались в парке Кузнецово, где прошел семейно-спортивный выходной.

Для гостей праздника прошли мастер-классы по футбольному фристайлу и игре на барабанах, работала тематическая фотозона. Для самых активных металлургов открыли локации с различными играми, среди которых гигантский боулинг и, конечно же, футбол.

Главным событием праздника стал товарищеский матч между командами промплощадки «Орлы» и «Львы». В результате со счётом 7:4 победили «Орлы». Болельщики связывают это в том числе и с тем, что команду к победе привёл бригадир отделения обработки электролизёров КрАЗа Владислав Ахмедзьянов, который профессионально занимался футболом, а сегодня является в своем трудовом коллективе физоргом.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛ-Красноярск