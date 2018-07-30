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Вид на Енисей и каждому по «стиралке»: как проверяли новые общежития Зимней универсиады-2019

Вид на Енисей и каждому по «стиралке»: как проверяли новые общежития Зимней универсиады-2019

Интернет-газета Newslab.ru
30.07.2018
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Резиденция волонтёров «Перья» — это современный жилой комплекс на 675 квартир. В 2019 году он примет волонтеров и техперсонал Студенческих игр из более чем 50 стран мира.

Сбор волонтеров и сотрудников Дирекции Зимней универсиады-2019 на базе нового комплекса состоялся 29 июля. Многие из ребят — жители других городов: Томска, Новосибирска, Омска, Кемерово, Москвы. Не все ждали, что в Красноярске их поселят в совсем новые комнаты, где до них еще никто не жил.

«Я даже не ожидал, что всё будет выглядеть именно так, — рассказывает студент из Абакана, волонтер предстоящей Зимней универсиады-2019 Егор Киселев. — Новенькие комнаты, 17-этажное здание — не таким я себе обычно представлял общежитие. Я впервые принимаю участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к Студенческим играм в Красноярске, и скажу, что организовано всё на высшем уровне. А стать волонтером решил сразу, как только увидел объявление о наборе. Спорт в моей жизни занимает важное место — сам я занимаюсь скалолазанием».

Регистрация будущих жильцов нового комплекса.
Пока волонтеры соревнований не знают, где им предстоит жить.
И вот он, долгожданный момент!
Главная задача новых жильцов — проверить, насколько надежно всё работает.
Зеркала в полный рост — на радость девушкам.
Кажется, новым жильцам всё по душе.
Потрясающий вид из окна — приятный бонус для новоселов.

Общежитие «Перья» — квартирного типа. В каждой комнате— отдельный санузел, место для готовки, шкафы-купе, письменные столы, мягкие кровати. Волонтеры дотошно проверили в них каждый уголок, ведь именно такое у них и было задание.

«Очень хорошее общежитие: просторное, светлое, мебель вся качественная и удобная. Главное, что есть кухня и даже стиральная машинка в каждой комнате! Я была волонтером на недавнем Чемпионате мира по футболу. Так вот, условия тут и там идентичны. Это, впрочем, ожидаемо, поскольку требования к проживанию волонтеров на международных соревнованиях едины. Но Красноярск — всё-таки родной город, и здесь намного приятнее находиться», — поделилась волонтер Зимней универсиады-2019 Екатерина Катникова.

Волонтер Зимней универсиады-2019, волонтер прошедшего Чемпионата мира по футболу Екатерина Катникова: «Условия для проживания волонтеров в Красноярске ничуть не хуже, чем на Чемпионате мира».
Заместитель руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев: «Мы готовимся к Студенческим играм очень тщательно, планируем каждый день этого события».
Волонтер Зимней универсиады-2019 Егор Киселев: «Не ожидал, что общежитие может быть таким комфортным».
Волонтер Зимней универсиады Татьяна Берест: «Я живу в Красноярске, но не стала упускать возможности провести хотя бы сутки в новом комплексе».

Помимо самих комнат, волонтеры протестировали административные блоки, столовую, работу стоек аккредитации и выдачи униформы.

Тест «Перьев» — это проверка не только жилых, но и административных корпусов.
Волонтер должен пройти аккредитацию и получить именной бейдж.
Фото предоставлено пресс-службой Дирекции Зимней универсиады-2019
Важно проверить, насколько всё отлажено. В 2019 году в «Перья» заедут более тысячи человек.
Выдача униформы — еще один этап тестирования.
Атмосфера в «Перьях» дружелюбная, такая, будто Красноярск уже встречает гостей из других стран.
Фото предоставлено пресс-службой Дирекции Зимней универсиады-2019

«Мы готовимся к Студенческим играм очень тщательно, планируем каждый день этого события. Тест резиденции волонтеров глазами самих волонтеров — важная часть подготовки. Нам важно понять, насколько комфортно будет нашим гостям, получат ли они ожидаемый сервис. Мы уже получаем обратную связь, видим детали, которые нужно доработать. Например, на станции аккредитации с конца очереди оказалось не видно указатели. Мы тут же подняли их повыше и устранили проблему. Такие детали очень важны, как и отработка нештатных ситуаций», — прокомментировал заместитель руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев.

В комплекс «Перья» в Студгородке входят три 17-этажных жилых здания, связанных между собой блоками обслуживания.
Комплекс общежитий «Перья» — большой проект реновации Студгородка. После Зимней универсиады-2019 он примет студентов СФУ.
Скоро в блоках заработают кафе, фитнес-центр, магазин, парикмахерская.
Во дворе комплекса есть детская площадка. Также жильцы могут воспользоваться подземной парковкой.

Уже в августе жилой комплекс «Перья» на Борисова примет участников Форума FISU (Международная федерация студенческого спорта). 200 человек из 40 стран мира приедут в Красноярск, чтобы принять участие в крупной образовательной конференции. Для «Перьев» это будет второй тест в преддверии соревнований. Во время Студенческих игр в комплексе будут жить волонтеры, судьи и вспомогательный персонал.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab.ru,
фотографии Ирины Егоровой

Гуреев Константин Юрьевич
Гуреев Константин Юрьевич
Экс-глава агентства по реализации программ общественного развития Красноярского края

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