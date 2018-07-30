Вид на Енисей и каждому по «стиралке»: как проверяли новые общежития Зимней универсиады-2019

Комплекс «Перья» в красноярском Студгородке — один из главных вспомогательных объектов Зимней универсиады-2019. В марте следующего года он примет больше тысячи волонтеров из разных городов и стран, а уже в августе в нём поселятся 200 участников Форума ФИСУ. Чтобы гости чувствовали себя как дома, «Перьям» устроили тест — в общежития на сутки заехали 600 волонтеров Студенческих игр. Newslab.ru тоже прошелся по новеньким коридорам и заглянул в новенькие комнаты.

Сбор волонтеров и сотрудников Дирекции Зимней универсиады-2019 на базе нового комплекса состоялся 29 июля. Многие из ребят — жители других городов: Томска, Новосибирска, Омска, Кемерово, Москвы. Не все ждали, что в Красноярске их поселят в совсем новые комнаты, где до них еще никто не жил.

«Я даже не ожидал, что всё будет выглядеть именно так, — рассказывает студент из Абакана, волонтер предстоящей Зимней универсиады-2019 Егор Киселев. — Новенькие комнаты, 17-этажное здание — не таким я себе обычно представлял общежитие. Я впервые принимаю участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к Студенческим играм в Красноярске, и скажу, что организовано всё на высшем уровне. А стать волонтером решил сразу, как только увидел объявление о наборе. Спорт в моей жизни занимает важное место — сам я занимаюсь скалолазанием».

Общежитие «Перья» — квартирного типа. В каждой комнате— отдельный санузел, место для готовки, шкафы-купе, письменные столы, мягкие кровати. Волонтеры дотошно проверили в них каждый уголок, ведь именно такое у них и было задание.

«Очень хорошее общежитие: просторное, светлое, мебель вся качественная и удобная. Главное, что есть кухня и даже стиральная машинка в каждой комнате! Я была волонтером на недавнем Чемпионате мира по футболу. Так вот, условия тут и там идентичны. Это, впрочем, ожидаемо, поскольку требования к проживанию волонтеров на международных соревнованиях едины. Но Красноярск — всё-таки родной город, и здесь намного приятнее находиться», — поделилась волонтер Зимней универсиады-2019 Екатерина Катникова.

Помимо самих комнат, волонтеры протестировали административные блоки, столовую, работу стоек аккредитации и выдачи униформы.

«Мы готовимся к Студенческим играм очень тщательно, планируем каждый день этого события. Тест резиденции волонтеров глазами самих волонтеров — важная часть подготовки. Нам важно понять, насколько комфортно будет нашим гостям, получат ли они ожидаемый сервис. Мы уже получаем обратную связь, видим детали, которые нужно доработать. Например, на станции аккредитации с конца очереди оказалось не видно указатели. Мы тут же подняли их повыше и устранили проблему. Такие детали очень важны, как и отработка нештатных ситуаций», — прокомментировал заместитель руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев.

Уже в августе жилой комплекс «Перья» на Борисова примет участников Форума FISU (Международная федерация студенческого спорта). 200 человек из 40 стран мира приедут в Красноярск, чтобы принять участие в крупной образовательной конференции. Для «Перьев» это будет второй тест в преддверии соревнований. Во время Студенческих игр в комплексе будут жить волонтеры, судьи и вспомогательный персонал.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фотографии Ирины Егоровой

