«Заповедный десант против мусора и вандалов»: школьники навели порядок на красноярских «Столбах»

В Красноярске на «Столбах» стартовали сразу две смены волонтерского отряда «Заповедный десант». Начало пришлось немного отложить из-за активности медведей в заповеднике. Проекту уже три года, но в этом году поддержать его решил Экологический фонд Сибирского федерального университета. Newslab.ru прошелся по «Столбам» вместе с ребятами и посмотрел, чем занимаются «заповедные десантники».

Пока позволяет погода, ребята занимаются очисткой брусчатки от мха. Оказывается, мох и трава берут свое и буквально выламывают уложенную брусчатку. Для того, чтобы сохранить покрытие, швы необходимо очищать от растительности. Доверяют такую работу только волонтерам «Заповедного десанта» — у них хватает и скрупулезности, и усидчивости, и внимательности.

Десятиклассница Кристина Матвеева в «Заповедном десанте» уже третий год. Говорит, впервые прийти в команду волонтеров ей подсказала мама, после первого сезона школьница прониклась атмосферой и миссией «Десанта», и в будущем даже планирует связать свою жизнь с экологией и природой:

«Осознание того, что ты приносишь пользу природе, — это классно! Сейчас профессия эколога меня привлекает. Это важно для человека, потому что так как мы влияем на природу, также и природа влияет на нас. Поэтому нужно относиться к ней соответствующим образом».

В этом году «Заповедный десант» поддержал Экологический фонд СФУ. Ребятам теперь поручат не только тряпки и метлы, но и допустят до «взрослых» работ — помощь в очистке скал от вандальных надписей.

«Я уверен, ребята, которые принимают участие в этих работах, никогда не будут мусорить или рисовать на скалах „здесь был Вася“. В будущем мы планируем не просто привлекать подростков к работе, но и прививать им экокультуры — проводить встречи с экологами, путешественниками, сотрудниками заповедника, чтобы у них выработалось правильное отношение к заповеднику и природе в целом», — говорит координатор проекта Член правления Экофонда СФУ Роман Лалетин.

Сейчас в заповеднике запущены две смены «Десанта» по 18 человек. Всего за это лето участие в проекте примут 56 школьников — это не только учащиеся из Красноярска, но и ребята из Дивногорска, Овсянки, Слизнево. По словам замдиректора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Столбы» Татьяны Юшковой, чаще всего к ним приходят дети, которые давно «дружат» с заповедником. Они следят за информацией в соцсетях и на сайте, и после объявления набора откликаются и подают заявки. Желающих стать «экодесантником» больше, чем может принять заповедник.

В этом году «Заповедному десанту» существенно помог Экологический фонд СФУ.

«Это колоссальная финансовая поддержка территории — мы благодаря им привлекли ребят, которые 10 дней будут заниматься благоустройством заповедника. Например, убирать экотропы, маркировать тропы, чистить брусчатку от мха, мыть стенды, помогать столбистам в очистке скал. Любую посильную помощь ребята будут оказывать», — отметила Татьяна Юшкова.

«Заповедный десант» задумывался как занятие на лето для подростков. За три года проект вырос в серьезное экологическое мероприятие, которое поддерживает администрация заповедника и Экологический фонд СФУ. За это время в «Десант» вступили более 150 школьников Красноярска и Дивногорска. Каждый из них внес свой вклад в сохранение природного наследия, и, возможно, в будущем для кого-то из этих ребят забота об окружающем мире станет занятием всей жизни.

Валентина Котляр специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной и Экологического фонда СФУ