«В самом сердце Сибири»: гости со всего мира оценили готовность Красноярска к Зимней универсиаде-2019

Вот так открывали Форум FISU в Сибирском федеральном университете. На видео выносят флаг Швеции
Opening ceremony at the FISU forum 2018 #fisuforum2018 #davaidavai #studentidrott
Публикация от Sv Akademiska Idrottsförbund (@studentidrott) 8 Авг 2018 в 12:25 PDT
Каждый на Форуме нашел себе новых друзей
#fisuforum gave me new friends! I’m sure that we will be together again at Winter Universiade 2019 in next year! On the pic me and @mahdie_seraji — the most beautiful girl from Iran 🇮🇷 . #wearefisu #fisu #traveller #iran #krasnoyarsk #russia #world #sport #student #studentsport #universiade #winteruniversiade
Публикация от ZHUKOVSKI SERGEY 📱 89135196462 (@sewozh) 12 Авг 2018 в 2:31 PDT
Участники Форума записывали видео-приветы с площадок. Например, вот такой «привет» передали участницы из Финляндии.
#fisuforum2018 is now over😭 feeling so thankful right now. Thank you for these crazy memories, useful tips and all these new amazing friends! Finnish delication is safely home now🇫🇮 Halataan kun tavataan💙 Fisu Forum 2018 on nyt ohi😭 Todella kiitollinen fiilis, että saatiin olla osa tätä tapahtumaa. Kiitos kaikista näistä hulluista muistoista, hyödyllisistä vinkeistä ja tietty kaikista uusista ihmisistä joihin saimme tutustua. Halataan kun tavataan💙 #FISUForum2018 #RealWinter #Универсиада2019#Красноярск2019 #FISU #universiade2019#Krsk2019 #WU2019
Публикация от Opiskelijoiden Liikuntaliitto (@liikuntaliitto) 11 Авг 2018 в 11:34 PDT
Кстати, новая 10-метровая U-Лайка уже стала популярным местом для фотографий в Красноярске. Каждый может прийти по адресу: ул. Борисова, 3и и сделать прикольное фото с талисманом Зимней универсиады-2019.
На красноярский Форум съехались гости из 50 стран. Все участники смогли не только посмотреть спортивные объекты, но и протестировать. Например, сразиться в керлинг на одной из площадок.
Curlig Time #FISUforum2018 #FISUambassadors #Sri_Lankan_Pride #Krasnoyarsk_Russia
Публикация от Mahela Bandara (@mahelabandara27) 8 Авг 2018 в 10:16 PDT
Многие привычные красноярцам вещи удивили и заинтересовали иностранцев. Вот гостья из Таиланда радуется красноярскому мороженому
โอกาสที่คาดไม่ถึง กินอาหาร dining hall เต็มกระเพาะทุกวัน ในที่สุดก็ได้ลิ้มลอง🍦ยังไอศกรีมที่ครัสโนยาสต์แท่งใหญ่แค่ไหน! ต้องมาพิสูจน์ #krasnoyarsk #realwinter #universiade2019
Публикация от Amporn Sriyabhaya (@pornku) 10 Авг 2018 в 10:09 PDT
Самым веселым и красочным событием стала ярмарка Форума, на которой страны-участницы делали стенды, посвященные студенческому спорту и культуре их родины.
olá! 🇵🇹 menos neve-mais futebol😉 #fisuforum2018 #wearefisu #attache2019
Публикация от Lisa🇷🇺🇪🇸🇮🇹 Future Doctor👩🏻‍⚕️ (@elisabeth_mak) 11 Авг 2018 в 11:16 PDT
Гости Форума побывали даже в «Роевом ручье»
Visit at the zoo in Krasnoyarsk, with my members of GEC , at the FISU FORUM . #CoacKowalsky#FISU#EUSA
Публикация от Kowalsky Ilan (@kowalsky_ilan) 3 Авг 2018 в 5:12 PDT
Кстати, многие известные российские блогеры и медиа-персоны, гостившие этим летом в нашем городе, также обратили внимание на то, как Красноярск готовится к Зимней универсиаде-2019. Москвичке Ольге Винник, например, очень понравился Шатер на Татышеве.
Для чего это всё нужно? Все эти мероприятия масштабные🤔 Многие думают — вооот..., строят, тратят, лучше бы то☝️, лучше бы сё☝️... _____________________________________ Друзья, Олимпиада, Универсиада, ЧМ и т.д.. -все эти масштабные мероприятия помогают развивать массовый спорт, а , главное- рекламирует и продвигают ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!!! Это, и моя цель тоже😂😂☝️ , в рамках моего маленького блога!🤗. _____________________________________ Вот приехали мы, к примеру на о. ТАТЫШЕВ, там, у Шатра #Универсиада19 музыка, именитые спортсмены, конкурсы, зарядки, веселье! Остаться безучастным НЕВОЗМОЖНО! Даже я не удержалась и попрыгала джампинг-джек🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️😂, хотя усталость была после перелёта и бессонной ночи. А сколько там людей катается и занимается!!!! Вообще, как я узнала, Красноярск -город спортивный☝️, тут 1/3 красноярцев занимается спортом, а это одна треть города-миллионника, если что). _____________________________________ Ну а потом, мультимероприятия — это сразу большой рывок города вперед, масса инвестиций, изменений и доделок недоделанного🤗. ______________________________________ МЕЧТАЮ!!!!, ЧТОБЫ и мой город ИВАНОВО когда-нибудь заслужил честь провести кусочек соревнований мирового масштаба✌✌✌🙏🙏🙏. На фото 😂😂позитивная я 😄😄и наша команда блогеров у шатра @winteruniversiade2019
Публикация от Винник Ольга. Блогер37 🤗. (@winnikolga_sport_girl) 10 Авг 2018 в 6:46 PDT
Директора по работе с партнерами «ВКонтакте» Константина Сидоркова в его третий визит в Красноярск, наконец, научили кататься на коньках!
А вот спортсмен из Екатеринбурга Владимир Козырчиков демонстрирует свою знаменитую стойку на Столбах
Каратэ-пацан😂👊🏻 Побывал в природном парке Красноярска «Столбы». Всегда восхищался тем, как природа умеет наводить на правильные мысли и подпитывать силами. Сразу же получается многое переосмыслить и немного освежить голову, энергия хлещет отовсюду настолько сильно, что даже на отдыхе охота заниматься спортом😄😄😄 Теперь, благодаря @winteruniversiade2019 я чаще буду выбираться на природу за воодушевлением. #RealWinter #Универсиада2019 #Красноярск2019 #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019
Публикация от VLADIMIR KOZYRCHIKOV🏆 (@kozyrchikov) 12 Авг 2018 в 8:39 PDT
Лиза из трэвел-блога «Своим ходом» разглядывает Красноярск в подзорную трубу и радуется отличной погоде
Красноярск встретил нас отличнейшей погодой! В первый день успели погулять по набережной Енисея, съездить на смотровую площадку с панорамным видом на город, попробовать местной рыбки, погулять на острове Татышев, где суслики едят больше чем мы в своих выпусках 😂 ⠀ Сегодня мы уже катались на коньках на новой ледовой арене Платинум с Олимпийским Чемпионом, ездили на Кондитерскую фабрику Краскон, которая изготавливает шоколадки, конфеты и другую продукцию с фирменной символикой Универсиады 2019. ⠀ Сам город понравился — современный, вечером все гуляют, много молодежи, идет активный ремонт и строительство. Специально для Универсиады построены 34 объекта, из которых 22 — спортивных. Очень радует, что такие мероприятия мирового масштаба проводятся в России, это помогает продвигать туризм и вообще сильно толкает развитие не только города, но и региона в целом 👍👍 @winteruniversiade2019 ⠀ #своимходом_россия #своимходом #россия #realwinter #универсиада2019 #красноярск #красноярск2019 #universiade2019 #krsk2019 #wu2019
Публикация от Своим Ходом — Путешествия (@svoimxodom) 9 Авг 2018 в 10:33 PDT
Судя по публикациям, гостям в Красноярске очень понравилось. Надеемся, все они приедут к нам в гости на Зимнюю универсиаду-2019 — ждать осталось совсем недолго!
Со студенческим приветом, интернет-газета Newslab.ru