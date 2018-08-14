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«В самом сердце Сибири»: гости со всего мира оценили готовность Красноярска к Зимней универсиаде-2019

«В самом сердце Сибири»: гости со всего мира оценили готовность Красноярска к Зимней универсиаде-2019

Интернет-газета Newslab.ru
14.08.2018
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Вот так открывали Форум FISU в Сибирском федеральном университете. На видео выносят флаг Швеции

Opening ceremony at the FISU forum 2018 #fisuforum2018 #davaidavai #studentidrott

Публикация от Sv Akademiska Idrottsförbund (@studentidrott) 8 Авг 2018 в 12:25 PDT

Каждый на Форуме нашел себе новых друзей

Участники Форума записывали видео-приветы с площадок. Например, вот такой «привет» передали участницы из Финляндии.

Кстати, новая 10-метровая U-Лайка уже стала популярным местом для фотографий в Красноярске. Каждый может прийти по адресу: ул. Борисова, 3и и сделать прикольное фото с талисманом Зимней универсиады-2019.

На красноярский Форум съехались гости из 50 стран. Все участники смогли не только посмотреть спортивные объекты, но и протестировать. Например, сразиться в керлинг на одной из площадок.

Curlig Time #FISUforum2018 #FISUambassadors #Sri_Lankan_Pride #Krasnoyarsk_Russia

Публикация от Mahela Bandara (@mahelabandara27) 8 Авг 2018 в 10:16 PDT

Многие привычные красноярцам вещи удивили и заинтересовали иностранцев. Вот гостья из Таиланда радуется красноярскому мороженому

Самым веселым и красочным событием стала ярмарка Форума, на которой страны-участницы делали стенды, посвященные студенческому спорту и культуре их родины.

Гости Форума побывали даже в «Роевом ручье»

Кстати, многие известные российские блогеры и медиа-персоны, гостившие этим летом в нашем городе, также обратили внимание на то, как Красноярск готовится к Зимней универсиаде-2019. Москвичке Ольге Винник, например, очень понравился Шатер на Татышеве.

Для чего это всё нужно? Все эти мероприятия масштабные🤔 Многие думают — вооот..., строят, тратят, лучше бы то☝️, лучше бы сё☝️... _____________________________________ Друзья, Олимпиада, Универсиада, ЧМ и т.д.. -все эти масштабные мероприятия помогают развивать массовый спорт, а , главное- рекламирует и продвигают ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!!! Это, и моя цель тоже😂😂☝️ , в рамках моего маленького блога!🤗. _____________________________________ Вот приехали мы, к примеру на о. ТАТЫШЕВ, там, у Шатра #Универсиада19 музыка, именитые спортсмены, конкурсы, зарядки, веселье! Остаться безучастным НЕВОЗМОЖНО! Даже я не удержалась и попрыгала джампинг-джек🏃&zwj;♀️🏃&zwj;♀️🏃&zwj;♀️😂, хотя усталость была после перелёта и бессонной ночи. А сколько там людей катается и занимается!!!! Вообще, как я узнала, Красноярск -город спортивный☝️, тут 1/3 красноярцев занимается спортом, а это одна треть города-миллионника, если что). _____________________________________ Ну а потом, мультимероприятия — это сразу большой рывок города вперед, масса инвестиций, изменений и доделок недоделанного🤗. ______________________________________ МЕЧТАЮ!!!!, ЧТОБЫ и мой город ИВАНОВО когда-нибудь заслужил честь провести кусочек соревнований мирового масштаба✌✌✌🙏🙏🙏. На фото 😂😂позитивная я 😄😄и наша команда блогеров у шатра @winteruniversiade2019

Публикация от Винник Ольга. Блогер37 🤗. (@winnikolga_sport_girl) 10 Авг 2018 в 6:46 PDT

Директора по работе с партнерами «ВКонтакте» Константина Сидоркова в его третий визит в Красноярск, наконец, научили кататься на коньках!

Константин Сидорков прилетел в Красноярск на три дня...
Фото: instagram.com/sidorkov
... но успел побывать везде!
Фото: instagram.com/sidorkov
Встретился со старыми друзьями и завел новых
Фото: instagram.com/sidorkov
И даже побывал на мастер-классе известного фигуриста Дмитрия Соловьева
Фото: instagram.com/sidorkov
Выучил пару новых движений...
Фото: instagram.com/sidorkov
...но расти еще есть куда
Фото: instagram.com/sidorkov

А вот спортсмен из Екатеринбурга Владимир Козырчиков демонстрирует свою знаменитую стойку на Столбах

Каратэ-пацан😂👊🏻 Побывал в природном парке Красноярска «Столбы». Всегда восхищался тем, как природа умеет наводить на правильные мысли и подпитывать силами. Сразу же получается многое переосмыслить и немного освежить голову, энергия хлещет отовсюду настолько сильно, что даже на отдыхе охота заниматься спортом😄😄😄 Теперь, благодаря @winteruniversiade2019 я чаще буду выбираться на природу за воодушевлением. #RealWinter #Универсиада2019 #Красноярск2019 #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019

Публикация от VLADIMIR KOZYRCHIKOV🏆 (@kozyrchikov) 12 Авг 2018 в 8:39 PDT

Лиза из трэвел-блога «Своим ходом» разглядывает Красноярск в подзорную трубу и радуется отличной погоде

Красноярск встретил нас отличнейшей погодой! В первый день успели погулять по набережной Енисея, съездить на смотровую площадку с панорамным видом на город, попробовать местной рыбки, погулять на острове Татышев, где суслики едят больше чем мы в своих выпусках 😂 ⠀ Сегодня мы уже катались на коньках на новой ледовой арене Платинум с Олимпийским Чемпионом, ездили на Кондитерскую фабрику Краскон, которая изготавливает шоколадки, конфеты и другую продукцию с фирменной символикой Универсиады 2019. ⠀ Сам город понравился — современный, вечером все гуляют, много молодежи, идет активный ремонт и строительство. Специально для Универсиады построены 34 объекта, из которых 22 — спортивных. Очень радует, что такие мероприятия мирового масштаба проводятся в России, это помогает продвигать туризм и вообще сильно толкает развитие не только города, но и региона в целом 👍👍 @winteruniversiade2019 ⠀ #своимходом_россия #своимходом #россия #realwinter #универсиада2019 #красноярск #красноярск2019 #universiade2019 #krsk2019 #wu2019

Публикация от Своим Ходом — Путешествия (@svoimxodom) 9 Авг 2018 в 10:33 PDT

Судя по публикациям, гостям в Красноярске очень понравилось. Надеемся, все они приедут к нам в гости на Зимнюю универсиаду-2019 — ждать осталось совсем недолго!

Со студенческим приветом, интернет-газета Newslab.ru

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