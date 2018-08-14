«В самом сердце Сибири»: гости со всего мира оценили готовность Красноярска к Зимней универсиаде-2019

В Красноярске завершился Форум FISU. С 6 по 10 августа участники из 50 стран обсуждали студенческий спорт и его перспективы, тестировали сервисы грядущей Зимней универсиады-2019 и работу волонтеров. Кроме того, все гости посетили красивые городские места и достопримечательности, пообщались на ярмарке Форума и познакомились с красноярским гостеприимством. Что больше всего запомнилось гостям нашего города — смотрим в соцсетях!

Вот так открывали Форум FISU в Сибирском федеральном университете. На видео выносят флаг Швеции

Каждый на Форуме нашел себе новых друзей

Участники Форума записывали видео-приветы с площадок. Например, вот такой «привет» передали участницы из Финляндии.

Кстати, новая 10-метровая U-Лайка уже стала популярным местом для фотографий в Красноярске. Каждый может прийти по адресу: ул. Борисова, 3и и сделать прикольное фото с талисманом Зимней универсиады-2019.

На красноярский Форум съехались гости из 50 стран. Все участники смогли не только посмотреть спортивные объекты, но и протестировать. Например, сразиться в керлинг на одной из площадок.

Многие привычные красноярцам вещи удивили и заинтересовали иностранцев. Вот гостья из Таиланда радуется красноярскому мороженому

Самым веселым и красочным событием стала ярмарка Форума, на которой страны-участницы делали стенды, посвященные студенческому спорту и культуре их родины.

Гости Форума побывали даже в «Роевом ручье»

Кстати, многие известные российские блогеры и медиа-персоны, гостившие этим летом в нашем городе, также обратили внимание на то, как Красноярск готовится к Зимней универсиаде-2019. Москвичке Ольге Винник, например, очень понравился Шатер на Татышеве.

Директора по работе с партнерами «ВКонтакте» Константина Сидоркова в его третий визит в Красноярск, наконец, научили кататься на коньках!

А вот спортсмен из Екатеринбурга Владимир Козырчиков демонстрирует свою знаменитую стойку на Столбах

Лиза из трэвел-блога «Своим ходом» разглядывает Красноярск в подзорную трубу и радуется отличной погоде

Судя по публикациям, гостям в Красноярске очень понравилось. Надеемся, все они приедут к нам в гости на Зимнюю универсиаду-2019 — ждать осталось совсем недолго!

Со студенческим приветом, интернет-газета Newslab.ru