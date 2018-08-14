Фоторепортаж: Свадьба на заводе

Милые истории служебных романов, казалось, канули в лета вместе с СССР, но лавстори на производстве происходят и в наше время. Newslab вместе с РУСАЛом решили рассказать о паре, которая встретилась на промплощадке алюминиевого гиганта.

Это вам не шутки

Красноярский алюминиевый завод для Александра и Яны — это место, объединившее их судьбы. Правда, на промплощадке РУСАЛа, где ежедневно трудится более 10 тысяч человек, молодожены рисковали никогда не встретиться: Александр работает в отделе по развитию бизнес-системы в Русской инжиниринговой компании (подразделение РУСАЛа), а Яна специалист по социальным программам отдела развития персонала и корпоративных программ КрАЗа.

Познакомились ребята во время подготовки к корпоративному фестивалю КВН. Активная и спортивная Яна вступила в молодежный совет РУСАЛа в 2017 году, спустя всего несколько месяцев после начала работы на предприятии, но среди КВНщиков оказалась случайно — в список участников её внес коллега. А когда неожиданно пригласили на первую репетицию, девушка не стала отказываться и не пожалела. На том фестивале Яна стала обладательницей звания Мисс КВН, но главным подарком судьбы стало знакомство с Александром.

Любовь с первого взгляда

Александр Долгов пришел на завод еще студентом на практику, а сотрудником предприятия стал в 2015 году. Когда увидел Яну, то сразу всё понял. Со слов молодого супруга, это была любовь с первого взгляда, но в таком деле главное не спешить. Интересное общение, красивые ухаживания, сюрпризы на рабочем месте — таков был путь к сердцу избранницы. И вот спустя год ребята поженились. Молодежный совет, сыгравший немалую роль в рождении новой семьи, не остался в стороне и организовал для молодоженов в день свадьбы фотосессию прямо на промплощадке КрАЗа.

«Двое наших ребят, наших активиста, с которыми мы общаемся как по работе, так и в личной жизни встречаемся, общаемся, сочетаются узами брака. Конечно, для нас это огромная радость! Их отношения зарождались в нашем молодежном совете, буквально на наших глазах. У нас активная творческая и социальная жизнь. Помимо работы, постоянные события молодежного совета: квизы, КВН, производственные улучшения, волонтерские акции, разнообразные квесты, тренинги. И они работали на разных мероприятиях нашего молодежного совета постоянно плечом к плечу. Мы считаем, что в этом есть и наша заслуга. Такая насыщенная жизнь столкнула двух людей и дала почву для развития прекрасного чувства и, как следствие — создания семьи», — говорит Иван Лихацкий, председатель молодежного совета РУСАЛа.

Надежный плацдарм

РУСАЛ поддерживает проекты инициативных молодых сотрудников неспроста. Молодежь способна менять к лучшему производство, реализовывать новые идеи, а потому является для компании потенциалом развития.

«Безусловно, ребят нужно поддерживать, нужно рассказывать такие истории. Чтобы молодые люди, которые приходят на завод, понимали: здесь можно не только работать, но и творчески развиваться и жить в большом и дружном коллективе. В нашем молодежном совете ребята становятся друзьями, расширяют круг общения, ездят на слёты, где собираются коллективы всех предприятий компании, а это жители городов практически со всей страны и в некоторых случаях зарубежья. А когда молодежный совет становится колыбелью для новых семей — это отдельное признание того, что эта площадка существует не напрасно», — считает Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ.

Сейчас молодоженов ждет путешествие в теплую страну, а свадебное торжество, с их слов, прошло как нельзя лучше.

«День прошел насыщенно, буквально на одном дыхании. На заводе нас встречали ребята из молодежного совета, поздравляли, хотя прежде мы никогда бы не подумали, что в свой свадебный день приедем на работу. Но когда нам предложили, мы согласились, не раздумывая. — поделилась Яна Долгова. — В нашем случае работа — это то место, где мы познакомились, поэтому частичка завода, конечно же, должна была быть в нашей свадебной истории. На самой свадьбе было много коллег, все, как всегда, дружные, веселые, всё прошло замечательно. Спасибо родному предприятию!»

Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии Ирины Егоровой