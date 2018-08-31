Клятва учиться «на 5», белые фартуки и миллион бантов: как праздновали День знаний при СССР

Ежегодный праздник знаний, пожалуй, самый памятный для любого школьника, особенно для первоклашек. Отутюженная форма, море цветов, атмосфера торжества и волнения, даже воздух 1 сентября пахнет иначе. Когда портфели уже собраны, мы решили вспомнить, как праздновали начало учебного года в красноярских школах много-много лет назад.

1 сентября официально стал ежегодным стартом занятий в советских школах только в 1980 году, а превратился в «красный день календаря» и того позже, в 1984-м, когда дети стали приходить в храм знаний только на торжественную линейку, а не сразу начинать учиться. Но ещё задолго до этого российские школьники прощались с тёплыми каникулами в первый день осени.

День знаний всегда отмечали очень торжественно и практически одинаково во всех городах и сёлах Советского Союза. Под пионерский горн на линейке выносили красное знамя, дети приветствовали его «салютом» и клялись учиться только на «отлично».

В программе праздника давали слово первоклашкам — ребята, переминаясь с ноги на ногу от волнения, читали стихи, а в награду получали настоящее сокровище — набор первоклассника и букварь.

— Я была третьим ребенком в семье и для меня это было целое событие, ведь мой старший брат заканчивал выпускной класс и нам предстояло вместе нести колокольчик. С мамой выбирали форму, но самое главное, портфель. До сих пор помню, хотя почти 30 лет прошло, он был с рисунками кота и мышки, переодетых в мушкетеры. Белые банты, белые воротнички на форме и, конечно, гладиолусы. Очень трогательный момент, — вспоминает одна бывшая красноярская первоклассница.

Ребята знакомились со своими первыми учителями и сперва немного побаивались их, скорее от уважения, ведь преподаватели считались «сверхлюдьми» — самыми умными, правильными и строгими. Сразу после линейки школьники усаживались за надраенные парты — начинался классный час. Внимательно слушали, переглядывались с будущими друзьями и пытались запомнить имя учительницы (порой даже записывали его на руке).

— В начальной школе у нас была очень строгая учительница, она ругала за каждый промах. Я даже карандаши ломала от страха. Но 1 сентября всё было как-то по-особенному. Может, за каникулы мы просто отдыхали друг от друга и заново надеялись, что новый учебный год принесёт больше радостей, «домашки» будут задавать меньше и реже придётся выходить к доске.

Старшеклассников после долгой разлуки тоже переполняли эмоции, они почти не слушали праздничные речи, а рассказывали друг другу, кто и как провёл лето. Многие уже успевали поработать, чтобы купить себе к началу учебного года новую форму и туфли на свои «кровные». Хоть советские школьники и ходили практически в одинаковой одежде, принарядиться всё же хотелось — будь то кружевной воротничок или модная плиссировка на платье.

Взрослые волновались не меньше. Учителя старались подготовить особенные слова напутствия, по нескольку раз репетировали речь, умилялись от того, как же подросли их «птенцы»: мальчишки стали высоченными парнями, а шкодные девчонки превратились в статных девушек. Родители стремились продолжить праздник для своих детей даже после линейки. Ребят водили в кинотеатры, на экскурсии, в парки аттракционов.

Времена меняются, а традиции 1 сентября остаются самыми крепкими в школьной жизни красноярцев. Все по-прежнему выстраиваются на линейки во дворе, устраивают яркие представления с шариками и конфетти. Ну, а дети накануне праздника без конца спрашивают у родителей «а цветы, цветы точно не завянут?» и заранее просят не ругать их за плохие оценки.

С Днём знаний!

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru