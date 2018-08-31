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Клятва учиться «на 5», белые фартуки и миллион бантов: как праздновали День знаний при СССР

Клятва учиться «на 5», белые фартуки и миллион бантов: как праздновали День знаний при СССР

31.08.2018
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Уже не детсадовцы, а настоящие ученики школы № 91 в 1969 году

1 сентября официально стал ежегодным стартом занятий в советских школах только в 1980 году, а превратился в «красный день календаря» и того позже, в 1984-м, когда дети стали приходить в храм знаний только на торжественную линейку, а не сразу начинать учиться. Но ещё задолго до этого российские школьники прощались с тёплыми каникулами в первый день осени.

День знаний всегда отмечали очень торжественно и практически одинаково во всех городах и сёлах Советского Союза. Под пионерский горн на линейке выносили красное знамя, дети приветствовали его «салютом» и клялись учиться только на «отлично».

В программе праздника давали слово первоклашкам — ребята, переминаясь с ноги на ногу от волнения, читали стихи, а в награду получали настоящее сокровище — набор первоклассника и букварь.

Смотрите, целый парад гвардейцев и королевишна провожают ребят в добрый путь знаний
Фото: управление образования Красноярска
1 сентября 1946 года в первый день работы школы № 13 на улице Рейдовая
Фото: управление образования Красноярска
А это первые ученики школы № 62. На дворе 1957 год
Фото: управление образования Красноярска
Буратино несет золотой ключик от школы!
Фото: управление образования Красноярска
Линейки чаще всего проводили во дворе школ на свежем воздухе. Но все же знают, как капризничает погода в 1 сентября?
Фото: управление образования Красноярска
Спортзалы школ тоже часто превращались в место торжества. Стены завешивали праздничными и просто социалистическими лозунгами. А директор школы и выпускники выступали с торжественной речью (1 сентября 1969 года)
Фото: управление образования Красноярска
На праздник все шли с разным настроением. Кто-то всю ночь перед этим событием не спал, а кто-то радовался, что наконец-то будет учиться со своими старшими братьями и сёстрами, как взрослый
Фото: управление образования Красноярска

— Я была третьим ребенком в семье и для меня это было целое событие, ведь мой старший брат заканчивал выпускной класс и нам предстояло вместе нести колокольчик. С мамой выбирали форму, но самое главное, портфель. До сих пор помню, хотя почти 30 лет прошло, он был с рисунками кота и мышки, переодетых в мушкетеры. Белые банты, белые воротнички на форме и, конечно, гладиолусы. Очень трогательный момент, — вспоминает одна бывшая красноярская первоклассница.

Ребята знакомились со своими первыми учителями и сперва немного побаивались их, скорее от уважения, ведь преподаватели считались «сверхлюдьми» — самыми умными, правильными и строгими. Сразу после линейки школьники усаживались за надраенные парты — начинался классный час. Внимательно слушали, переглядывались с будущими друзьями и пытались запомнить имя учительницы (порой даже записывали его на руке).

— В начальной школе у нас была очень строгая учительница, она ругала за каждый промах. Я даже карандаши ломала от страха. Но 1 сентября всё было как-то по-особенному. Может, за каникулы мы просто отдыхали друг от друга и заново надеялись, что новый учебный год принесёт больше радостей, «домашки» будут задавать меньше и реже придётся выходить к доске.

А вы дрались за любимою парту в классе? У каждого она была в разных местах: кто-то мечтал сидеть поближе к учителю, а для кого-то вольготней всего было отдыхать на «камчатке»
Фото: управление образования Красноярска
Цветы не отличались особым разнообразием — астры, георгины, шафраны и гладиолусы. Главный принцип — букет должен был быть очень большим. Чем больше — тем добрее будет учительница, думали школьники
Фото: управление образования Красноярска
Родители волновались не меньше их чад. Договаривались друг с другом, как продлить ребятишкам праздник в День знаний
Фото: управление образования Красноярска
А у некоторых главной миссией было другое — не уронить первоклашку
Фото: управление образования Красноярска

Старшеклассников после долгой разлуки тоже переполняли эмоции, они почти не слушали праздничные речи, а рассказывали друг другу, кто и как провёл лето. Многие уже успевали поработать, чтобы купить себе к началу учебного года новую форму и туфли на свои «кровные». Хоть советские школьники и ходили практически в одинаковой одежде, принарядиться всё же хотелось — будь то кружевной воротничок или модная плиссировка на платье.

Взрослые волновались не меньше. Учителя старались подготовить особенные слова напутствия, по нескольку раз репетировали речь, умилялись от того, как же подросли их «птенцы»: мальчишки стали высоченными парнями, а шкодные девчонки превратились в статных девушек. Родители стремились продолжить праздник для своих детей даже после линейки. Ребят водили в кинотеатры, на экскурсии, в парки аттракционов.

Лето заканчивалось и ребята снова с гордостью повязывали красные галстуки на шею. Быть пионером считалось почётным (лицей № 11)
Фото: управление образования Красноярска
В 80-е вольности в форме стало побольше, начались эксперименты с цветами формы. Неизменными оставались огромные белые банты у девчонок, с их размером конкурировали только пышные георгины (гимназия № 15)
Фото: управление образования Красноярска
В 80-90-е программа Дня знаний становилась насыщенней, а коридоры и стены школ всё чаще украшали самодельными плакатами и стенгазетами
Фото: управление образования Красноярска
Но традиция звона колокольчика первоклашки на плече у выпускника продолжала жить и сильна до сих пор. Первый звонок, 1993 год
Фото: управление образования Красноярска
Педагоги гимназии № 15, 1990 год
Фото: управление образования Красноярска

Времена меняются, а традиции 1 сентября остаются самыми крепкими в школьной жизни красноярцев. Все по-прежнему выстраиваются на линейки во дворе, устраивают яркие представления с шариками и конфетти. Ну, а дети накануне праздника без конца спрашивают у родителей «а цветы, цветы точно не завянут?» и заранее просят не ругать их за плохие оценки.

С Днём знаний!

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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