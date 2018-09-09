«Уж полночь близится, а „галочек“ всё нет...»: как красноярцы сегодня на выборы не ходили

В назначенный день 9 сентября ровно в 8:00 раскрыли свои двери около 2 тысяч избирательных участков по всему Красноярском краю — начались выборы губернатора и депутатов красноярского Горсовета. Мы посмотрели, как голосовали красноярцы (спойлер — практически никак).

Бывший с нынешним

В числе первых на избирательный участок прибыл мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Он всей семьёй приехал на выборы в 8:30 утра. Этот же избирательный участок посетил депутат Государственной Думы и экс-глава Красноярска Пётр Пимашков.

Зачем голосовать вместе с детьми, Еремин объяснил в своём привычном метафоричном стиле:

— На подсознательном уровне в наших детях нужно воспитывать это чувство. Я думаю, внутренне в семье «прививка» на нормальный гражданский долг — это абсолютно правильно!

Свой голос за губернатора отдал и глава краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин. Он пришёл «не по прописке» в школу № 10 на улице Ленина, 114. Проблем не возникло, ведь глава избиркома заранее обзавёлся входным билетом на любой участок — бланком с особой маркой.

Правда, Подушкин немного расстроился, что почти никого не застал рядом с урнами для голосования в 9:30 утра. Даже сделал прогноз: если до дождя народ не проголосует, то дальше будет совсем плохо.

Прогноз складывался из цифр: на 10:00 в Красноярском крае проголосовало 3,84 % избирателей. На прошлых выборах главы региона в 2014 году, явка к этому часу составила 4,57 %. К обеду явка в Красноярск была самой низкой по краю. Зато самой высокой активностью отметился Северо-Енисейский район — 23,33 %, на Байките проголосовали 14 % жителей.

Выборы для никого

Чтобы узнать, как голосуют обычные красноярцы, мы заехали в один из центральных избирательных участков города в детской библиотеке им. Гайдара на ул. К.Маркса, 14. Полиция, библиотекари, наблюдатели и даже старинный магнитофон на полочке — к выборам там все подготовились на «отлично». Все, кроме избирателей.

А как голосуют по всей России?

Расстроившись, мы решили проверить в соцсетях, какие приёмы используют в других регионах страны, чтобы привлечь избирателей:

Друзья, мы очень надеемся, что сегодня никто (кроме вас самих) не помешал вам исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос за любимого кандидата!

Интернет-газета Newslab.ru

Обновлено 10 сентября: Александр Усс выиграл выборы губернатора Красноярского края

Обновлено 10 сентября: Опубликованы окончательные итоги выборов в Горсовет Красноярска