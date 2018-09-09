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«Уж полночь близится, а „галочек“ всё нет...»: как красноярцы сегодня на выборы не ходили

«Уж полночь близится, а „галочек“ всё нет...»: как красноярцы сегодня на выборы не ходили

09.09.2018
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Бывший с нынешним

В числе первых на избирательный участок прибыл мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Он всей семьёй приехал на выборы в 8:30 утра. Этот же избирательный участок посетил депутат Государственной Думы и экс-глава Красноярска Пётр Пимашков.

Сергей Ерёмин прибыл на избирательный участок.
Вместе с мэром проголосовать приехал бывший глава Красноярска Пётр Пимашков.
Мэр приехал вместе с женой и тремя дочерьми.
Семья Ерёминых получает бланки.
Сергей Ерёмин с дочерьми.
Глава города вместе с детьми изучает список кандидатов.
Заключительный этап — сдача бюллетеня.

Зачем голосовать вместе с детьми, Еремин объяснил в своём привычном метафоричном стиле:

— На подсознательном уровне в наших детях нужно воспитывать это чувство. Я думаю, внутренне в семье «прививка» на нормальный гражданский долг — это абсолютно правильно!

Свой голос за губернатора отдал и глава краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин. Он пришёл «не по прописке» в школу № 10 на улице Ленина, 114. Проблем не возникло, ведь глава избиркома заранее обзавёлся входным билетом на любой участок — бланком с особой маркой.

Алексей Подушкин пришел проголосовать на избирательный участок в школе № 10 около 9:30
Кроме него в зале почти не было избирателей

Правда, Подушкин немного расстроился, что почти никого не застал рядом с урнами для голосования в 9:30 утра. Даже сделал прогноз: если до дождя народ не проголосует, то дальше будет совсем плохо.

Прогноз складывался из цифр: на 10:00 в Красноярском крае проголосовало 3,84 % избирателей. На прошлых выборах главы региона в 2014 году, явка к этому часу составила 4,57 %. К обеду явка в Красноярск была самой низкой по краю. Зато самой высокой активностью отметился Северо-Енисейский район — 23,33 %, на Байките проголосовали 14 % жителей.

Выборы для никого

Чтобы узнать, как голосуют обычные красноярцы, мы заехали в один из центральных избирательных участков города в детской библиотеке им. Гайдара на ул. К.Маркса, 14. Полиция, библиотекари, наблюдатели и даже старинный магнитофон на полочке — к выборам там все подготовились на «отлично». Все, кроме избирателей.

Одни бабушки тянулись к участку с самого утра.
В коридорах можно было узнать, кого и куда здесь выбирают. Вдруг вы забыли?
«Библиотечный детектив или Тайна Справочно-Поискового Аппарата». Как весело здесь, наверное, в дни, когда нет выборов!
Наблюдатели наблюдают редкую картину...
Но чаще просто скучают
Смотрите, еще один избиратель!

А как голосуют по всей России?

Расстроившись, мы решили проверить в соцсетях, какие приёмы используют в других регионах страны, чтобы привлечь избирателей:

В Подмосковье всем очень полюбился приём с селфи в инстаграме. Многие даже приходили пораньше, чтобы «зачекиниться»
Фото: instagram.com/stupino.teatr
В Магадане и вовсе разошлись с красками
Фото: instagram.com/dg_magadan_83
В Тюмени избирателей подкармливали на полевой кухне
Фото: instagram.com/2936tyumen2018
Во Владивостоке избирком и горожан развлекали песнями и танцами
Фото: instagram.com/tradiciya_vl

Друзья, мы очень надеемся, что сегодня никто (кроме вас самих) не помешал вам исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос за любимого кандидата!

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Кэнди как бы интересуется, сходили ли вы уже на выборы 😺

Публикация от Сонечкина (@sonyabesson) 8 Сен 2018 в 11:11 PDT

Интернет-газета Newslab.ru

Обновлено 10 сентября: Александр Усс выиграл выборы губернатора Красноярского края

Обновлено 10 сентября: Опубликованы окончательные итоги выборов в Горсовет Красноярска

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