«Чувствую себя частью команды Зимней универсиады-2019»: что мотивирует молодежь идти в волонтеры

Они успешно совмещают волонтерскую деятельность с учебой в вузе и работой, их добровольное участие в общественной работе поддерживают педагоги и близкие. О том, что движет молодыми людьми, готовыми безвозмездно помогать обществу, рассказали два волонтера Студенческих игр.

Никита Грунин, 20 лет

Лидер по натуре. Учится в Институте нефти и газа СФУ. В свободное от учебы и волонтерства время работает ведущим различных мероприятий — сценой увлечен с пятого класса.

Добровольным помощником я решил стать по примеру своей девушки, и мне понравилось. За два года я прошел путь от простого волонтера до рекрутера Зимней универсиады-2019: начинал с участия в программе «Красволонтер» и сотрудничества с волонтерским центром «Доброе дело», потом пришел в Дирекцию Студенческих игр. Сейчас занимаюсь набором команды добровольцев Зимней универсиады-2019. Во время собеседований я стараюсь помочь кандидатам раскрыться, чтобы выбрать наиболее подходящее для них направление работы. Когда получаешь в ответ благодарность — приятно сознавать, что понял человека и помог ему.

Волонтерская деятельность интересна тем, что ты можешь пробовать себя и развиваться в разных сферах. Это также новые знакомства, уникальная возможность присутствовать на значимых мероприятиях, развитие организаторских и коммуникативных способностей, практика иностранных языков. Я работал волонтером на праздниках по случаю 500 дней и года до старта Зимней универсиады-2019, на тестовых мероприятиях Студенческих игр — чемпионате мира по спортивному ориентированию и Форуме FISU, получил хороший опыт: был сотрудником пресс-службы и атташе госорганов, помогал в оформлении событийных площадок.

В работе волонтером мне помогают мои коммуникативные навыки, любовь к делу, которым занимаешься, и, конечно, поддержка близких — родителей и моей девушки, которые видят мои успехи и понимают, что я действительно развиваюсь через волонтерство. В институте тоже знают о моем занятии общественной деятельностью и всегда идут навстречу, например, могут разрешить сдать экзамены раньше срока.

Я и моя девушка твердо решили, что будем волонтерами на Зимней универсиаде-2019. Подруга выбрала работу со зрителями, а я прошел курсы супервайзера и являюсь кандидатом в тим-лидеры Студенческих игр. Считаю, что Зимняя универсиада-2019 — это событие, которого все ждут, и у нас большое количество заявок от желающих стать волонтерами предстоящих Студенческих игр — свыше 30-ти тысяч. По моему мнению, в современном обществе отношение к волонтерской работе меняется в лучшую сторону, поэтому, если у кого-то есть желание испытать себя в роли добровольного помощника, — не надо бояться пробовать.

Евгений Селивохин, 18 лет

Студент Красноярского политехнического техникума. Интересуется карате-до и сноубордом, любит общение, изучает английский язык.

О волонтерстве я впервые узнал в техникуме, где учусь — к нам пришли люди, которые занимаются набором добровольных помощников, и они так интересно рассказывали о возможностях участия в общественной деятельности, что я решил попробовать стать волонтером и не пожалел. Моим дебютом в роли добровольца стала работа на фестивале «Наука 0+», мне понравилась атмосфера волонтерства и общение с незнакомыми людьми. После того как я набрался больше опыта, приняв участие примерно в 50-ти мероприятиях в качестве добровольца, подал заявку в волонтеры Зимней универсиады-2019 — во время Студенческих игр буду помогать при проведении церемоний открытия и закрытия. Возможность увидеть международное событие изнутри, а не с позиции зрителя — большой плюс волонтерства.

До Студенческих игр я оттачиваю свои навыки на различных мероприятиях, в том числе тестовых. Особенно мне запомнилась поездка в Шерегеш на фестиваль «Грелка-фест», где я помогал устанавливать Шатер Зимней универсиады-2019 и, наряду с другими волонтерами, рассказывал о грядущем международном событии. Перед любым мероприятием я настраиваюсь на позитивный лад — это всегда помогает в работе. Для меня опыт волонтерской работы — бесценный: я улучшаю организаторские навыки, знакомлюсь с новыми людьми, изучаю английский язык — и это далеко не все предоставленные возможности.

Какими качествами должен обладать волонтер? Он должен быть ответственным, ведь на его помощь рассчитывают, и команду нельзя подвести. Нужна коммуникабельность и толерантность, поскольку добровольный помощник работает с разными людьми. Но у меня ни разу не было ситуации, чтобы окружающие вели себя недоброжелательно по отношению к волонтеру. Важно и такое качество, как стрессоустойчивость, чтобы справляться с нагрузками.

Самое удивительное в том, что все мои знакомые-волонтеры, как и я, подали заявки на Студенческие игры. Я хочу стать добровольцем Зимней универсиады-2019, потому что это очень важное событие для нашего города и страны в целом, и помочь организовать его — честь для меня. Ответственность большая — на нас будет смотреть весь мир.

Волонтерство дает мне яркие эмоции — я продолжу работу волонтером и после Зимней универсиады-2019.

До конца набора волонтеров Зимней универсиады-2019 осталось совсем немного времени — заявки принимают до 30 сентября. На сегодняшний день уже около 35 тысяч человек изъявили желание стать добровольными помощниками Студенческих игр. Заполнить анкету кандидаты 16+ могут на официальном сайте Зимней универсиады-2019 в разделе «Включайся».