Сумасшедший дрифт и горячие автопремьеры: как в Красноярске открывали «МоторЭкспоШоу»

19 сентября в красноярском МВДЦ «Сибирь» открылась XXVI автомобильная выставка «МоторЭкспоШоу». Крупнейшие автодилеры подготовили для горожан презентации эксклюзивных моделей авто, и до 23 сентября включительно каждый посетитель выставки может вживую с ними ознакомиться.

За время своего существования «МоторЭкспоШоу» стала главной автомобильной площадкой Сибири и Дальнего Востока. Статус выставки подтверждается регулярным участием таких ведущих дилеров региона, как «Медведь Холдинг», ГК «Арсенал», «СИАЛАВТО», «Меридиан», «Атлантик-Моторс», Harley-Davidson.

В этом году выставка заняла все павильоны, а также уличную площадку МВДЦ «Сибирь» — всего более 12 000 квадратных метров территории. Целый павильон занимают сопутствующие товары и комплектующие, тюнинг, автозвук и аэрография. На выставке представлена эксклюзивная коллекция ретроавто.

Самые ожидаемые новинки 2018 года красноярцы смогут увидеть именно на «МоторЭкспоШоу». Это, например, новые BMW M-серии и новое поколение автомобилей BMW X3 и X4 2018 года; новый Volkswagen Tiguan и абсолютно новый внедорожник Volkswagen Touareg; самое новое поколение автомобилей Lada Xray и Lada Vesta SW Cross, а также новые Lada Granta и Lada Vesta Sport; новейший Ford EcoSport и новое поколение кроссоверов Mazda CX-5 и Mazda CX-9, новый KIA CEEDи многое другое.

«С данным проектом мое знакомство произошло в далеком 2008 году, это был последний пиковый год с точки зрения продаж автомобилей, тогда автомобильная отрасль не лихорадило, все было стабильно и развивалось. Но с тех пор за эти 10 лет очень многое произошло, и дилерам, которые сегодня представляют более 20 брендов на нашей выставке, конечно, приходилось нелегко. Важно, что сегодня здесь стоят на сцене те организации, которые гарантируют качество, гарантируют стабильность», — подчеркнул на церемонии открытия Артем Мурадян, генеральный директор выставочной компании «Красноярская ярмарка».

Красноярцев на выставке ожидают не только автомобили различных марок и моделей, но и фотолокации, розыгрыши, увлекательные перфомансы. Также гости смогут приобрести оригинальные аксессуары. Опытные консультанты подробно расскажут все о марках и моделях представленных брендов, помогут определиться с выбором и запишут на тест-драйв понравившегося автомобиля.

22 сентября состоится феерическое шоу каскадеров «МотоТеатр Александра Елагина» с элементами фаер-шоу, пиротехническими эффектами и мототрюками. 23 сентября пройдут розыгрыш ценных призов среди посетителей выставки — автоаксессуаров, автоакустики, сертификатов на обучение в автошколе, скидки на детейлинг и тюнинг авто. Главный приз выставки — мотоцикл.

Выставка пройдет с 19 по 23 сентября. Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19 (МВДЦ «Сибирь»). Время работы: 19-22 сентября с 11:00 до 19:00; 23 сентября с 11:00 до 16:00. Стоимость билета — 150 рублей, детям до 7 лет — вход свободный.

Фото предоставлено пресс-службой ВК «Красноярская ярмарка».