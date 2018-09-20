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Сумасшедший дрифт и горячие автопремьеры: как в Красноярске открывали «МоторЭкспоШоу»

Сумасшедший дрифт и горячие автопремьеры: как в Красноярске открывали «МоторЭкспоШоу»

Интернет-газета Newslab.ru
20.09.2018
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Впервые за последние 10 лет выставка собрала всех ведущих дилеров Сибири — представлены автоновинки от более чем 20 мировых автобрендов.

За время своего существования «МоторЭкспоШоу» стала главной автомобильной площадкой Сибири и Дальнего Востока. Статус выставки подтверждается регулярным участием таких ведущих дилеров региона, как «Медведь Холдинг», ГК «Арсенал», «СИАЛАВТО», «Меридиан», «Атлантик-Моторс», Harley-Davidson.

В этом году выставка заняла все павильоны, а также уличную площадку МВДЦ «Сибирь» — всего более 12 000 квадратных метров территории. Целый павильон занимают сопутствующие товары и комплектующие, тюнинг, автозвук и аэрография. На выставке представлена эксклюзивная коллекция ретроавто.

Самые ожидаемые новинки 2018 года красноярцы смогут увидеть именно на «МоторЭкспоШоу». Это, например, новые BMW M-серии и новое поколение автомобилей BMW X3 и X4 2018 года; новый Volkswagen Tiguan и абсолютно новый внедорожник Volkswagen Touareg; самое новое поколение автомобилей Lada Xray и Lada Vesta SW Cross, а также новые Lada Granta и Lada Vesta Sport; новейший Ford EcoSport и новое поколение кроссоверов Mazda CX-5 и Mazda CX-9, новый KIA CEEDи многое другое.

Стартовала выставка со зрелищного дрифт-шоу от команды гоночной трассы «Красное кольцо»
Открытие выставки. С приветственным словам к участникам и гостям выставки обратился генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Артём Мурадян
Презентуют самые роскошные и красивые автомобили на выставке неизменно не менее шикарные девушки-модели
На выставке представлен коммерческий и грузовой транспорт: обновленные модели ГАЗель Next, ГАЗОН Next и Huyndai, мощные вездеходы и даже целые дома на колесах.
На открытии гости выставки смогли насладиться зажигательным шоу барабанщиков «Заноза»
На выставке представлены новые и обновлённые серии популярных мировых брендов авто
Ценителей мототехники ждут роскошные мотоциклы и лимитрированная серия легендарных Harley-Davidson
Найдется на выставке и спортивная техника, и автоэкзотика, и шедевры аэрографии. Только посмотрите на этот багги!
Изюминка выставки — коллекция эксклюзивных ретромобилей. Такие «Кадиллаки» очень любил Элвис Пресли, а конкретно этот автомобиль принадлежал самой Мэрилин Монро!

«С данным проектом мое знакомство произошло в далеком 2008 году, это был последний пиковый год с точки зрения продаж автомобилей, тогда автомобильная отрасль не лихорадило, все было стабильно и развивалось. Но с тех пор за эти 10 лет очень многое произошло, и дилерам, которые сегодня представляют более 20 брендов на нашей выставке, конечно, приходилось нелегко. Важно, что сегодня здесь стоят на сцене те организации, которые гарантируют качество, гарантируют стабильность», — подчеркнул на церемонии открытия Артем Мурадян, генеральный директор выставочной компании «Красноярская ярмарка».

Красноярцев на выставке ожидают не только автомобили различных марок и моделей, но и фотолокации, розыгрыши, увлекательные перфомансы. Также гости смогут приобрести оригинальные аксессуары. Опытные консультанты подробно расскажут все о марках и моделях представленных брендов, помогут определиться с выбором и запишут на тест-драйв понравившегося автомобиля.

Любителей автозвука и тюнинга на выставке радуют самые громкие и прокачанные автомобили Красноярска
Посетители могут не только сесть за руль самых ожидаемых автопремьер этого года, но и записаться на тест-драйвы
Для мужчин на выставке работает стилизованная площадка «Гараж», где можно, например, сделать стильную стрижку у барберов
... или даже набить татуировку в тату-салоне
А вы видели в Красноярске Maserati? Впервые на выставке можно увидеть автомобиль этого знаменитого итальянского бренда
Одни из самых ожидаемых автоновинок выставки — новое поколение автомобилей BMW Х2, X3 и X4, а также новые BMW M-серии
Также участники презентуют новинки от Mazda: помимо Mazda 3 можно увидеть новое поколение кроссоверов Mazda CX-5 и Mazda CX-9
... и, конечно же, впечатляющий кроссовер Jaguar E-Pace, изысканный Jaguar XF и мощный Jaguar F-Pace
Специально для детей на выставке работают развлекательные локации, студия аквагрима и гоночная трасса с радиоуправляемыми суперкарами
В последний день среди гостей разыграют подарки и главный приз — мотоцикл

22 сентября состоится феерическое шоу каскадеров «МотоТеатр Александра Елагина» с элементами фаер-шоу, пиротехническими эффектами и мототрюками. 23 сентября пройдут розыгрыш ценных призов среди посетителей выставки — автоаксессуаров, автоакустики, сертификатов на обучение в автошколе, скидки на детейлинг и тюнинг авто. Главный приз выставки — мотоцикл.

Выставка пройдет с 19 по 23 сентября. Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19 (МВДЦ «Сибирь»). Время работы: 19-22 сентября с 11:00 до 19:00; 23 сентября с 11:00 до 16:00. Стоимость билета — 150 рублей, детям до 7 лет — вход свободный.

Фото предоставлено пресс-службой ВК «Красноярская ярмарка».

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