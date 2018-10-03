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«Работа кипит!»: все о автотехцентре «Форвард Авто» в Красноярске

«Работа кипит!»: все о автотехцентре «Форвард Авто» в Красноярске

03.10.2018
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На ул. 2-я Брянская, 20к в Красноярске автотехцентр «Форвард Авто» появился около года назад. Владельцы постарались учесть каждую мелочь и потребности водителей с учетом более чем 10-летней работы на правом берегу: от удобного подъезда на территорию и комфортной парковки до уютной зоны ожидания и оптимизации процесса обслуживания, чтобы сберечь личное время каждого посетителя.

Найти автотехцентр проще простого — если движетесь в сторону Северного, поверните направо и следуйте по указателям до зеленой территории и главного здания с огромной парковкой. На территории комплекса «Форвард Авто» проложена полноразмерная копия настоящей японской гоночной трассы. Она используется в закрытом режиме для настройки спортивных автомобилей и проведения мероприятий.
У стойки администраторов можно получить ответ на любой вопрос: записаться на диагностику или шиномонтаж, обсудить детали ремонта или планового технического обслуживания.
В распоряжении посетителей — зона ожидания на третьем этаже. Мягкие диваны, журналы и отсутствие посторонних — в лучших традициях гостеприимства.
Разумеется, все зависит от манипуляций с вашим авто — иногда подождать нужно совсем немного, иногда — оставить автомобиль на несколько дней.

Автосервис — главная локация «Форвард Авто». Сегодня здесь обслуживают внедорожники, городские и даже гоночные автомобили — площадь позволяет. Перечень услуг не ограничен ничем, кроме кузовных работ. Заменить масло, провести компьютерную диагностику систем автомобиля, сделать плановое техническое обслуживание, «переобуть» и многое другое — всё это готовы выполнить в короткие сроки и по разумным ценам.

Автомеханики «Форвард Авто» готовы решить любые проблемы автомобилистов и найти причину поломки. Своевременное техобслуживание — тоже их профиль.
В автотехцентре круглый год кипит работа. В том числе и та, что касается гоночных автомобилей. Машины готовят к местным, федеральным и международным соревнованиям.
В мастерской 15 подъемников, а значит — почти нет очередей на обслуживание.
Все начинается с мойки кузова. Кстати, для тех, кто отдает автомобиль мастерам «Форвард Авто», эта услуга является бесплатной. Воспользоваться автомойкой отдельно тоже можно.
Вдумчивая диагностика с использованием современного оборудования.
Компьютерная балансировка — для безопасных поездок на дорогах Красноярска и здоровья автомобиля.

Не за горами первые заморозки и многочасовые очереди в шиномонтажи. Лучший вариант избежать потери времени — запланировать шиномонтаж по записи заранее.

Готовить автомобиль к зиме лучше заранее — и речь не только о смене резины.
В «Форвард Авто» работают в том числе и девушки — с поставленными задачами они справляются на все 100 %.
Главная сезонная услуга — смена летней резины на зимнюю.
«Переобуть» железного коня в «Форвард Авто» стоит от 800 рублей, но окончательная цена, разумеется, зависит от диаметра колес вашего автомобиля.
От качества балансировки зависят не только комфорт и безопасность, а также ресурс подвески автомобиля.

Купить расходные материалы, запчасти или аксессуары можно этажом выше — в просторном магазине. Для вашего удобства он работает в формате самообслуживания и взять с полки, например, привычное масло, можно самому. Совершать покупки можно и из дома, интернет-магазина «Форвард Авто» предложит вам детальные фотографии и описание каждого товара. Доступна отправка в другие города и страны, возможен самовывоз из магазина.

В ассортименте магазина на втором этаже есть все для здоровья и красоты автомобиля.
Опытные специалисты подберут свечи под ваш автомобиль и режим эксплуатации.
Менять масло в «Форвард Авто» особенно выгодно — при покупке масляного фильтра и масла замену сделают бесплатно.
Ассортимент постоянно пополняется, но если вы не нашли нужный товар на полках — можно сделать заказ в интернет-магазине.
«Форвард Авто» славится своими услугами тюнинга, потому и соответствующих товаров здесь море.

Свои автомобили «Форвард Авто» доверяют как обычные автомобилисты, так и профессиональные пилоты. Так, директор автотехцентра Георгий Чивчян совсем недавно стал двукратным чемпионом RDS GP (Российской Дрифт Серии Гран-При), второй год подряд став сильнейшим дрифтером России. Чемпионский автомобиль полностью построен собственными силами и олицетворяет собой опыт команды инженеров, механиков, электриков и диагностов. Полученный в ходе соревнований опыт внедряется в повседневную работу, а высокий профессионализм механиков позволяет качественно решать как типовые, так и нестандартные задачи по ремонту.

Чемпионом RDS GP сезона 2018 года стал Георгий Чивчян.
Фото: «Форвард Авто»
Он оставил позади других соперников. Это заслуга в том числе и специалистов «Форвард Авто», которые готовили его автомобиль к соревнованиям.
Фото: «Форвард Авто»
В магазине «Форвард Авто» можно приобрести коллекцию GOCHA — свитшоты, наклейки, бейсболки и другие аксессуары с именем известного гонщика.
Это отличная возможность поддержать пилота и выглядеть стильно.

«Форвард Авто» в Красноярске
Адрес: ул. Северо-Енисейская, 40а; ул. 2-я Брянская, 20к; ул. Академика Вавилова, 1, ст. 51; ул. Королева 11а
Тел.: (391) 277-77-25
Сайт: forvardavto.ru
Соцсети: «ВКонтакте», Instagram и Facebook

Найти филиалы «Форвард Авто» можно и в других районах Красноярска — как на левом, так и на правом берегу. Так что выбирайте ближайший и готовьте железного коня к снежной зиме и мокрой осени в автосервисе с отличной репутацией.

Интернет-газета Newslab.ru

Фотографии Алины Ковригиной

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