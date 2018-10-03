«Работа кипит!»: все о автотехцентре «Форвард Авто» в Красноярске

Красноярский автовладелец требователен и разборчив. Автосервис должен уметь решить любую задачу — от замены масла до сложной диагностики и внезапной поломки. Разумеется, мастерская должна иметь собственный магазин и хороший склад запчастей. Комфорт для посетителя, просторная и чистая ремзона, проведение мойки до начала работ — список того хорошего, к чему красноярцы быстро привыкают, можно продолжать долго. К сожалению, не всегда можно заглянуть в мастерскую и проверить, как работает автомеханик. А Newslab смог — рассказывает о автотехцентре «Форвард Авто» в фактах и фотографиях.

На ул. 2-я Брянская, 20к в Красноярске автотехцентр «Форвард Авто» появился около года назад. Владельцы постарались учесть каждую мелочь и потребности водителей с учетом более чем 10-летней работы на правом берегу: от удобного подъезда на территорию и комфортной парковки до уютной зоны ожидания и оптимизации процесса обслуживания, чтобы сберечь личное время каждого посетителя.

Автосервис — главная локация «Форвард Авто». Сегодня здесь обслуживают внедорожники, городские и даже гоночные автомобили — площадь позволяет. Перечень услуг не ограничен ничем, кроме кузовных работ. Заменить масло, провести компьютерную диагностику систем автомобиля, сделать плановое техническое обслуживание, «переобуть» и многое другое — всё это готовы выполнить в короткие сроки и по разумным ценам.

Не за горами первые заморозки и многочасовые очереди в шиномонтажи. Лучший вариант избежать потери времени — запланировать шиномонтаж по записи заранее.

Купить расходные материалы, запчасти или аксессуары можно этажом выше — в просторном магазине. Для вашего удобства он работает в формате самообслуживания и взять с полки, например, привычное масло, можно самому. Совершать покупки можно и из дома, интернет-магазина «Форвард Авто» предложит вам детальные фотографии и описание каждого товара. Доступна отправка в другие города и страны, возможен самовывоз из магазина.

Свои автомобили «Форвард Авто» доверяют как обычные автомобилисты, так и профессиональные пилоты. Так, директор автотехцентра Георгий Чивчян совсем недавно стал двукратным чемпионом RDS GP (Российской Дрифт Серии Гран-При), второй год подряд став сильнейшим дрифтером России. Чемпионский автомобиль полностью построен собственными силами и олицетворяет собой опыт команды инженеров, механиков, электриков и диагностов. Полученный в ходе соревнований опыт внедряется в повседневную работу, а высокий профессионализм механиков позволяет качественно решать как типовые, так и нестандартные задачи по ремонту.

Найти филиалы «Форвард Авто» можно и в других районах Красноярска — как на левом, так и на правом берегу. Так что выбирайте ближайший и готовьте железного коня к снежной зиме и мокрой осени в автосервисе с отличной репутацией.

Интернет-газета Newslab.ru

Фотографии Алины Ковригиной