«Работа кипит!»: все о автотехцентре «Форвард Авто» в Красноярске

На ул. 2-я Брянская, 20к в Красноярске автотехцентр «Форвард Авто» появился около года назад. Владельцы постарались учесть каждую мелочь и потребности водителей с учетом более чем 10-летней работы на правом берегу: от удобного подъезда на территорию и комфортной парковки до уютной зоны ожидания и оптимизации процесса обслуживания, чтобы сберечь личное время каждого посетителя.
Автосервис — главная локация «Форвард Авто». Сегодня здесь обслуживают внедорожники, городские и даже гоночные автомобили — площадь позволяет. Перечень услуг не ограничен ничем, кроме кузовных работ. Заменить масло, провести компьютерную диагностику систем автомобиля, сделать плановое техническое обслуживание, «переобуть» и многое другое — всё это готовы выполнить в короткие сроки и по разумным ценам.
Не за горами первые заморозки и многочасовые очереди в шиномонтажи. Лучший вариант избежать потери времени — запланировать шиномонтаж по записи заранее.
Купить расходные материалы, запчасти или аксессуары можно этажом выше — в просторном магазине. Для вашего удобства он работает в формате самообслуживания и взять с полки, например, привычное масло, можно самому. Совершать покупки можно и из дома, интернет-магазина «Форвард Авто» предложит вам детальные фотографии и описание каждого товара. Доступна отправка в другие города и страны, возможен самовывоз из магазина.
Свои автомобили «Форвард Авто» доверяют как обычные автомобилисты, так и профессиональные пилоты. Так, директор автотехцентра Георгий Чивчян совсем недавно стал двукратным чемпионом RDS GP (Российской Дрифт Серии Гран-При), второй год подряд став сильнейшим дрифтером России. Чемпионский автомобиль полностью построен собственными силами и олицетворяет собой опыт команды инженеров, механиков, электриков и диагностов. Полученный в ходе соревнований опыт внедряется в повседневную работу, а высокий профессионализм механиков позволяет качественно решать как типовые, так и нестандартные задачи по ремонту.
Сайт: forvardavto.ru
Соцсети: «ВКонтакте», Instagram и Facebook
Найти филиалы «Форвард Авто» можно и в других районах Красноярска — как на левом, так и на правом берегу. Так что выбирайте ближайший и готовьте железного коня к снежной зиме и мокрой осени в автосервисе с отличной репутацией.
Фотографии Алины Ковригиной
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