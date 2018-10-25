Фоторепортаж: как обеспечивают безопасность магистральных электросетей Красноярья

В Красноярском крае проходят масштабные учения ФСК ЕЭС по предупреждению массовых отключений электросетевых объектов в условиях опасных погодных явлений, в том числе в предстоящий осенне-зимний период. За три месяца энергетики МЭС Сибири планируют выполнить в регионе трехлетнюю программу расширения трасс линий электропередачи — более 1200 га.

Линейная бригада из Хакасии работает на транзите сверхвысокого напряжения «Красноярская — Камала» протяженностью 115 км. Две параллельные воздушные линии 500 кВ обеспечивают перетоки между Красноярском и Зеленогорском и являются ключевым звеном транзита электроэнергии между Красноярским краем и Иркутской областью. Задача линейщиков — довести ширину просеки до нормативной — 30 м по обе стороны от крайних проводов. При такой ширине просеки предотвращается риск падения деревьев на провода, повышается защита от лесных пожаров.

«Значительная часть магистральных ЛЭП проходит по тайге и лесистой местности, где весной и летом регулярно фиксируются пожары, — рассказывает начальник службы эксплуатации линий электропередачи Красноярского ПМЭС Виктор Ерёмин. — Каждый пожар может привести к отключению ЛЭП. Расширение просек снижает риск аварии и повышает энергобезопасность Красноярского края».

На место работ бригада Саяногорского линейного участка Хакасского ПМЭС приехала на своей вахтовке — бригадном автомобиле высокой проходимости. Такая машина незаменима при проведении длительных выездных работ. Кузов-фургон автомобиля сочетает бытовое помещение и грузовой отсек. Бытовой отсек позволяет отдыхать и принимать пищу бригаде из нескольких человек, а в грузовой части размещается мастерская, оборудованная для проведения мелкого ремонта.

Всего в работах по доведению просек до нормативной ширины задействовано 15 линейных бригад из всех регионов Сибири, в состав которых входят 113 ремонтников и 25 единиц спецтехники, включая бригадные автомобили, вездеходы и трактора. Также к учениям привлечен персонал подрядных организаций для ликвидации возможных аварийных ситуаций.

В настоящее время доведено до нормативной ширины около 200 га просек. Полное завершение работ планируется в конце декабря.

Фото: Сергей Филинин