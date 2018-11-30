«Бесшумные, экономные и экологичные»: в Красноярске протестировали новые мусоровозы

С 1 января мусор в Красноярске будут вывозить по-новому, поэтому «Красноярская рециклинговая компания» — левобережный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — тестирует новую спецтехнику. На днях в Красноярск прибыли мусоровозы, которые помогут утилизировать отходы эффективнее. Newslab удалось первым увидеть новые машины в действии, обо всем подробнее — в нашем фоторепортаже.

Практически бесшумные, экономные и экологичные. «Красноярская рециклинговая компания», левобережный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), проводит тестирование новых, высокотехнологичных мусоровозов марки Scania. Автомобили прибыли в Красноярск буквально на днях, именно такие мусоровозы в скором будущем будут вывозить мусор в городе.

«Это современные автомобили, которые позволяют выстроить максимально эффективный процесс логистики, — рассказывает Илья Ильин, директор ООО „КРК“. — У них современные шасси, установки, в которых максимальный эффект уплотнения. За счет этого повышается производительность на единицу времени этих автомобилей».

Современные мусоровозы марки Scania соответствуют европейским экостандартам Евро 5, мало шумят и экономно расходуют горючее. Одна из отличительных особенностей этих машин — высокая маневренность, что большой плюс для заставленных дворов с узкими проездами. У таких мусоровозов ускоренный цикл прессования отходов — 22 секунды. В течение одного рейса такая машина способна загрузить 90 евроконтейнеров. Позаботились разработчики и о комфорте тех, кто будет непосредственно управлять новым мусоровозом, снабдив машину автоматической трансмиссией и комфортной кабиной, оснащенной видеокамерами и системами дистанционного управления.

Напомним, что с 1 января 2019 года Красноярский край, как и другие регионы России, переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь ответственность за весь цикл «жизни» мусора — от контейнера до полигона будет нести региональный оператор. Все отходы ТКО региональный оператор обязан вывозить только на лицензированные полигоны. Для контроля перевозчиков регоператор будет использовать систему ГЛОНАСС и весовой контроль.

Интернет-газета Newslab.ru