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«Бесшумные, экономные и экологичные»: в Красноярске протестировали новые мусоровозы

«Бесшумные, экономные и экологичные»: в Красноярске протестировали новые мусоровозы

30.11.2018
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Практически бесшумные, экономные и экологичные. «Красноярская рециклинговая компания», левобережный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), проводит тестирование новых, высокотехнологичных мусоровозов марки Scania. Автомобили прибыли в Красноярск буквально на днях, именно такие мусоровозы в скором будущем будут вывозить мусор в городе.

Новые мусоровозы хороши со всех сторон. Как спереди...
Так и сзади!
Высокотехнологичные мусоровозы марки Scania готовы к работе в любых условиях — как жарким сибирским летом, так и зимой, когда на дорогах скользко.
Очень скоро они выйдут на улицы Красноярска.

«Это современные автомобили, которые позволяют выстроить максимально эффективный процесс логистики, — рассказывает Илья Ильин, директор ООО „КРК“. — У них современные шасси, установки, в которых максимальный эффект уплотнения. За счет этого повышается производительность на единицу времени этих автомобилей».

Спецтехника последнего поколения облегчает процесс утилизации отходов. Работать с ней сотрудникам «Красноярская рециклинговая компания» будет гораздо проще.
Производительность на единицу времени у таких автомобилей выше, чем у спецтехники прошлого поколения.
Все процессы автоматизированы — тот случай, когда процесс утилизации отходов перестает быть «грязным».
У мусоровозов современные шасси, установки, в которых максимальный эффект уплотнения.
Они мало шумят и экономно расходуют горючее.

Современные мусоровозы марки Scania соответствуют европейским экостандартам Евро 5, мало шумят и экономно расходуют горючее. Одна из отличительных особенностей этих машин — высокая маневренность, что большой плюс для заставленных дворов с узкими проездами. У таких мусоровозов ускоренный цикл прессования отходов — 22 секунды. В течение одного рейса такая машина способна загрузить 90 евроконтейнеров. Позаботились разработчики и о комфорте тех, кто будет непосредственно управлять новым мусоровозом, снабдив машину автоматической трансмиссией и комфортной кабиной, оснащенной видеокамерами и системами дистанционного управления.

Еще один плюс новой спецтехники — высокая маневренность.
За один рейс такая машина способна загрузить 90 евроконтейнеров — вспомните, сколько контейнеров около вашего дома?
Автоматизированные системы и новые технологии на службе мусорной реформы страны.
Производитель позаботился и о комфорте водителей новеньких мусоровозов.

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Напомним, что с 1 января 2019 года Красноярский край, как и другие регионы России, переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь ответственность за весь цикл «жизни» мусора — от контейнера до полигона будет нести региональный оператор. Все отходы ТКО региональный оператор обязан вывозить только на лицензированные полигоны. Для контроля перевозчиков регоператор будет использовать систему ГЛОНАСС и весовой контроль.

Интернет-газета Newslab.ru

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