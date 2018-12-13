>
>
«Новый год начинается!»: в Красноярске открылась первая в этом году Рождественская ярмарка

«Новый год начинается!»: в Красноярске открылась первая в этом году Рождественская ярмарка

13.12.2018
0
На Рождественской ярмарки в Красноярске представлен большой ассортимент новогодних подарков, ёлочных украшений и сувениров

В этом году на ярмарке посетителям представят широкий выбор уникальных авторских подарков и украшений для дома: интерьерные куклы, декоративные мини-камины, рождественские венки и живые хвойные композиции, восковые свечи, натуральное мыло ручной работы, чайные композиции и таежные сладости, меховые украшения, броши, расписанные вручную ёлочные игрушки и многое другое.

На Новый год нельзя обойтись без сладостей, тем более что на Рождественской ярмарке их представлено большое количество, в том числе и авторские десерты, а также сладкие наборы для детей от знаменитых кондитерских фабрик. Красноярцы также смогут запастись деликатесами к праздничному столу, например, северной рыбой, камчатской икрой, фермерскими сырами, напитками, шоколадом.

Красноярцы смогут найти на ярмарке новогодние шары на ёлку самого разного дизайна
Например, такие прозрачные шары, украшенные стразами, камнями, перьями и тканью
Если вдруг одной новогодней ёлки в вашей квартире мало, на помощь придут вот такие ёлочные композиции. Они подойдут и для подарка самым близким
Декоративный мини-камин — отличный презент для друзей
На ярмарке можно купить и ёлку. Там они представлены в большом количестве и с самыми разными украшениями
Кроме подарков на ярмарке можно приобрести и продукты к праздничному столу. Например, конфеты
... или икру
А вот такое варенье станет отличным подарком для сладкоежек и любителей посиделок за чашкой чая

Обширная программа на Рождественской ярмарке ждет маленьких красноярцев. Каждый день, с 12 по 14 декабря, известные театры Красноярска (Театр кукол, театр «Чудодеи», театр «Этти Детти» и другие) покажут по 3-4 бесплатных праздничных спектакля. Постановки рассчитаны на детей от 0 до 10 лет. Также малышей ежедневно ждут игровые зоны — с батутами, каруселями, аквагримом, настольными играми. Будет и резиденция Деда Мороза, и новогодняя почта, шоу-программы и интерактивы от детских развлекательных и научных центров.

На Рождественской ярмарки работает зоопарк, где красноярцы смогут увидеть символ 2019 года — мини-пигов и даже морских свинок. Кроме них в зоопарке есть еноты, лисы и кролики, с которыми можно будет сфотографироваться. И это не единственное место для фотосессии. На площадке ярмарки работает большая фотозона с не менее 10 праздничными локациями. Посетителям даже предложат принять участие в фотоконкурсе «Рождественское селфи», который будет проводиться в Instagram в дни проведения ярмарки. Авторам лучших снимков достанутся призы.

Праздничный концерт на открытии Рождественской ярмарки
Клоун устроил новогодние конкурсы для маленьких посетителей
На Рождественской ярмарке маленьких красноярцев ждет большое количество познавательных и развлекательных площадок
Детям покажут новогодние спектакли — по 3-4 в день. Все они от известных красноярских театров и совершенно бесплатные
А это «рождественский зоопарк». Помимо пони там можно встретить символ Нового 2019 года, а также енотов, лис и кроликов
Одна их фотолокаций Рождественской ярмарки. Всего их больше 10

Для всех желающих на ярмарке будет работать большая зона Handmade и творческие мастер-классы, где можно сделать подарки своими руками, смастерить открытку, раскрасить пряник и даже оживить живопись на стекле. Также в программе Рождественской ярмарки: общегородской конкурс детских новогодних костюмов «Ах, карнавал!» (15 декабря) и конкурс карнавальных костюмов для домашних питомцев «Пушистый гламур» (16 декабря), где можно увидеть собак и даже коз в забавных новогодних костюмах.

Помимо развлекательной части, в этом году на ярмарке, совместно с фондом «Счастливые дети» и волонтерской организацией «Мастерская добра», организуют акцию «Теплые руки». Это сбор любой теплой одежды — рукавичек, шапочек, вязаных носочков, который затем передадут в детские дома и социальные центры Красноярка. Сбор вещей пройдет в холле МВДЦ «Сибирь», вход на эту площадку будет свободный.

На Рождественской ярмарки можно посмотреть, как делают новогодние ёлочные шары
... их на ярмарке большое множество
А это праздничные сувениры ручной работы
Такие изделия тоже можно купить на Рождественской ярмарке
Милые куклы в виде символа Нового года — хрюшек
Есть среди прилавков Рождественской ярмарки и настоящие русские сувениры — деревянные ложки, соломенные куклы и изделия из бересты
Новогодние венки уже сейчас можно смело вешать на дверь своей квартиры
Новогодняя композиция из шишек, декоратвиных цветов и веток — отличный подарок для друзей или близких

Время работы ярмарки: с 12 по 15 декабря с 10:00 до 19:00, 16 декабря с 10:00 до 17:00. Стоимость билета: для взрослых 12, 13, 14 декабря — 100 рублей , 15 и 16 декабря — 200 рублей, пенсионерам — 100 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.

Интернет-газета Newslab.ru. Фото предоставлено пресс-службой ВК «Красноярская ярмарка».

Рекомендуем почитать