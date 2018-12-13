«Новый год начинается!»: в Красноярске открылась первая в этом году Рождественская ярмарка

Рождественская ярмарка — самая первая и наиболее масштабная предновогодняя ярмарка Красноярска, которая дала старт всем праздничным мероприятиям в городе. Красноярцев ожидают более 300 мастеров под одной крышей, тысячи эксклюзивных подарков ручной работы, живые символы года и рождественский театр для детей.

В этом году на ярмарке посетителям представят широкий выбор уникальных авторских подарков и украшений для дома: интерьерные куклы, декоративные мини-камины, рождественские венки и живые хвойные композиции, восковые свечи, натуральное мыло ручной работы, чайные композиции и таежные сладости, меховые украшения, броши, расписанные вручную ёлочные игрушки и многое другое.

На Новый год нельзя обойтись без сладостей, тем более что на Рождественской ярмарке их представлено большое количество, в том числе и авторские десерты, а также сладкие наборы для детей от знаменитых кондитерских фабрик. Красноярцы также смогут запастись деликатесами к праздничному столу, например, северной рыбой, камчатской икрой, фермерскими сырами, напитками, шоколадом.

Обширная программа на Рождественской ярмарке ждет маленьких красноярцев. Каждый день, с 12 по 14 декабря, известные театры Красноярска (Театр кукол, театр «Чудодеи», театр «Этти Детти» и другие) покажут по 3-4 бесплатных праздничных спектакля. Постановки рассчитаны на детей от 0 до 10 лет. Также малышей ежедневно ждут игровые зоны — с батутами, каруселями, аквагримом, настольными играми. Будет и резиденция Деда Мороза, и новогодняя почта, шоу-программы и интерактивы от детских развлекательных и научных центров.

На Рождественской ярмарки работает зоопарк, где красноярцы смогут увидеть символ 2019 года — мини-пигов и даже морских свинок. Кроме них в зоопарке есть еноты, лисы и кролики, с которыми можно будет сфотографироваться. И это не единственное место для фотосессии. На площадке ярмарки работает большая фотозона с не менее 10 праздничными локациями. Посетителям даже предложат принять участие в фотоконкурсе «Рождественское селфи», который будет проводиться в Instagram в дни проведения ярмарки. Авторам лучших снимков достанутся призы.

Для всех желающих на ярмарке будет работать большая зона Handmade и творческие мастер-классы, где можно сделать подарки своими руками, смастерить открытку, раскрасить пряник и даже оживить живопись на стекле. Также в программе Рождественской ярмарки: общегородской конкурс детских новогодних костюмов «Ах, карнавал!» (15 декабря) и конкурс карнавальных костюмов для домашних питомцев «Пушистый гламур» (16 декабря), где можно увидеть собак и даже коз в забавных новогодних костюмах.

Помимо развлекательной части, в этом году на ярмарке, совместно с фондом «Счастливые дети» и волонтерской организацией «Мастерская добра», организуют акцию «Теплые руки». Это сбор любой теплой одежды — рукавичек, шапочек, вязаных носочков, который затем передадут в детские дома и социальные центры Красноярка. Сбор вещей пройдет в холле МВДЦ «Сибирь», вход на эту площадку будет свободный.

Время работы ярмарки: с 12 по 15 декабря с 10:00 до 19:00, 16 декабря с 10:00 до 17:00. Стоимость билета: для взрослых 12, 13, 14 декабря — 100 рублей , 15 и 16 декабря — 200 рублей, пенсионерам — 100 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.

Интернет-газета Newslab.ru. Фото предоставлено пресс-службой ВК «Красноярская ярмарка».