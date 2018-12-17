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«Сотня лучших»: фоторепортаж с турнира по боулингу за Кубок ГХК

«Сотня лучших»: фоторепортаж с турнира по боулингу за Кубок ГХК

17.12.2018
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Лучшие спортсмены предприятий в азартной борьбе боролись за главный приз турнира — Кубок ГХК. На каждой боулинговой дорожке были представлены команды подразделений из четырех человек. Победителей определила судейская коллегия по количеству набранных баллов в 4 номинациях: лучшая команда, лучшие игроки среди женщин и мужчин, а также лучшая пара «Микс: мужчина и женщина».

Последнее селфи перед началом турнира
Команды слушают напутственную речь
Красивая поза — залог попадания в мишень
Команда бухгалтерии на старте
6. Председатель спортивного совета ФГУП «ГХК» Владимир Владимирович Фольц тщательно моделирует траекторию движения шара
Самый маленький игрок команды ожидает свой очереди

Боулинговый турнир стал своеобразным подведением спортивных итогов 2018 года для самых активных работников и общественных организаторов ГХК и дочерних обществ. За текущий год проведено более 100 спортивных мероприятий. С февраля по декабрь проходила спартакиада по 15 видам спорта, в которой приняли участие более 1,5 тысяч человек.

«Мы принимали участие в краевой спартакиаде трудящихся, где заняли 1 место среди отраслей края, — рассказал председатель спортивного совета ФГУП „ГХК“ Владимир Владимирович Фольц. — Также ездили на российскую спартакиаду работников атомной промышленности и энергетики, которая проходила в Новоуральске, где завоевали призовые места по настольному теннису, волейболу, плаванию, легкой атлетике. Провели спартакиаду среди руководителей». В составе общероссийской команды работники ГХК и дочерних структур участвовали в международных соревнованиях среди спортсменов атомной отрасли и привезли 20 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. В течение года проведено много соревнований и с участием детей работников предприятия. Самые массовыми стали семейные старты, в которых приняли участие около 100 команд.

Эффектный бросок
Команда бухгалтерии. Радость от попадания
Команда ПТЭ (производство тепловой энергии) во главе с инженером по промышленной безопасности ГХК Александром Мирошниченко (2й слева)
Последняя секунда перед броском — самая важная
Табло команды победителей

На комбинате и его структурах очень большое внимание уделяется спорту. «Сегодня большой праздник для всех работников комбината и его дочерних структур. У нас большое количество спортсменов: и семьями, и коллективами участвуем в различных спортивных мероприятиях, — отмечает заместитель генерального директора предприятия по управлению деятельностью обеспечивающих и транспортных подразделений Игорь Лецковник, — Эффективность предприятия во многом зависит от людей, от их здоровья, взаимодействия и понимания. Подобные коллективные встречи — это, в первую очередь, общение. А спорт — удовольствие, здоровье и радость жизни».

Заместитель генерального директора предприятия по управлению деятельностью обеспечивающих и транспортных подразделений Игорь Лецковник

«В первую очередь, все мероприятия направлены на сплочение коллектива, а спорт помогает это сделать. И, конечно же, хотим сегодня победить», — поделился впечатлениями капитан команды ЦТСБ (цех технических систем безопасности) инженер Андрей Ануфриев.

«1-2 раза в месяц мы участвуем в каких-либо соревнованиях: футбол, волейбол, стрельба, дартс и другие. Это награда комбината за нашу спортивную деятельность в этом году. И сегодня в этом поощрительном мероприятии также определяются победители», — рассказал капитан команды ПТЭ (производство тепловой энергии), инженер по промышленной безопасности ГХК Александр Мирошниченко.

Победитель среди женщин Ольга Самарникова
Шары летели один за другим
Награды победителей
Владимир Фольц раскладывает медали победителей
Объявление призеров
Лучшие спорсменки среди женщин ГХК, золотая (Ольга Самарникова) и серебряная медали

Сильнейшими игроками в турнире по боулингу «Кубок ФГУП «ГХК» в командном зачете стали участники команды заводоуправления. «Золото» среди мужчин и женщин завоевали соответственно Владимир Фольц и Ольга Самарникова. Лучшие спортсмены отмечены памятными призами от предприятия.

Шестакова Людмила, инженер-лаборант реакторного завода ГХК, 3 место среди женщин и 3 место в командном зачете
Победители в мужском зачете во главе с Владимиром Фольцом (золото)
Ничего, что проиграли! В следующий раз будем первыми!
Ура, выбили много очков
Точно в цель!
Главное — эмоции!
Участники турнира обсуждают количество засчитанных очков
Участники турнира по боулингу «Кубок ФГУП «ГХК» после соревнований

«Сегодня прекрасная доброжелательная корпоративная обстановка, получился замечательный праздник. Главное — работники не только посоревновались, но и пообщались, отдохнули душой и телом», — отметил работник федерального хранилища ГХК Сергей Лопатин.

Интернет-газета Newslab.ru

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