«Сотня лучших»: фоторепортаж с турнира по боулингу за Кубок ГХК

В минувшую субботу впервые состоялось масштабное и зрелищное спортивное мероприятие — турнир по боулингу «Кубок ГХК». Участие в соревнованиях приняли более 100 работников всех подразделений Горно-химического комбината и зависимых хозяйствующих обществ (ЗХО) предприятия. О турнире и о спорте на ГХК в целом — в нашем фоторепортаже с места события.

Лучшие спортсмены предприятий в азартной борьбе боролись за главный приз турнира — Кубок ГХК. На каждой боулинговой дорожке были представлены команды подразделений из четырех человек. Победителей определила судейская коллегия по количеству набранных баллов в 4 номинациях: лучшая команда, лучшие игроки среди женщин и мужчин, а также лучшая пара «Микс: мужчина и женщина».

Боулинговый турнир стал своеобразным подведением спортивных итогов 2018 года для самых активных работников и общественных организаторов ГХК и дочерних обществ. За текущий год проведено более 100 спортивных мероприятий. С февраля по декабрь проходила спартакиада по 15 видам спорта, в которой приняли участие более 1,5 тысяч человек.

«Мы принимали участие в краевой спартакиаде трудящихся, где заняли 1 место среди отраслей края, — рассказал председатель спортивного совета ФГУП „ГХК“ Владимир Владимирович Фольц. — Также ездили на российскую спартакиаду работников атомной промышленности и энергетики, которая проходила в Новоуральске, где завоевали призовые места по настольному теннису, волейболу, плаванию, легкой атлетике. Провели спартакиаду среди руководителей». В составе общероссийской команды работники ГХК и дочерних структур участвовали в международных соревнованиях среди спортсменов атомной отрасли и привезли 20 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. В течение года проведено много соревнований и с участием детей работников предприятия. Самые массовыми стали семейные старты, в которых приняли участие около 100 команд.

На комбинате и его структурах очень большое внимание уделяется спорту. «Сегодня большой праздник для всех работников комбината и его дочерних структур. У нас большое количество спортсменов: и семьями, и коллективами участвуем в различных спортивных мероприятиях, — отмечает заместитель генерального директора предприятия по управлению деятельностью обеспечивающих и транспортных подразделений Игорь Лецковник, — Эффективность предприятия во многом зависит от людей, от их здоровья, взаимодействия и понимания. Подобные коллективные встречи — это, в первую очередь, общение. А спорт — удовольствие, здоровье и радость жизни».

«В первую очередь, все мероприятия направлены на сплочение коллектива, а спорт помогает это сделать. И, конечно же, хотим сегодня победить», — поделился впечатлениями капитан команды ЦТСБ (цех технических систем безопасности) инженер Андрей Ануфриев.

«1-2 раза в месяц мы участвуем в каких-либо соревнованиях: футбол, волейбол, стрельба, дартс и другие. Это награда комбината за нашу спортивную деятельность в этом году. И сегодня в этом поощрительном мероприятии также определяются победители», — рассказал капитан команды ПТЭ (производство тепловой энергии), инженер по промышленной безопасности ГХК Александр Мирошниченко.

Сильнейшими игроками в турнире по боулингу «Кубок ФГУП «ГХК» в командном зачете стали участники команды заводоуправления. «Золото» среди мужчин и женщин завоевали соответственно Владимир Фольц и Ольга Самарникова. Лучшие спортсмены отмечены памятными призами от предприятия.

«Сегодня прекрасная доброжелательная корпоративная обстановка, получился замечательный праздник. Главное — работники не только посоревновались, но и пообщались, отдохнули душой и телом», — отметил работник федерального хранилища ГХК Сергей Лопатин.

Интернет-газета Newslab.ru