Обнимашки с ёлкой, свинки на блюде и тысячи залпов: как красноярцы 2019-й встречали

Каждый старался угодить символу 2019 года, ведь от этого по примете зависит удача. Кто-то наряжался в жёлтое или розовое, а кто-то создавал шедевры для новогоднего стола. А кто-то — просто жег бенгальские огни и радовался:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
И неважно ,что час не тот в инсте и активности нет и ,что звезда на ёлке покосилась 😅 Все равно!!! НОВЫЙ ГОД же 😍 ⠀ С наступающим друзья! Пусть все у вас сбудется,в новом 2019🙃🎉❤️
Публикация от 🦋TᗩᑎYᗩ ᔕᕼᗩᕼOᐯᗩ🦋 (@ta.shahova) 31 Дек 2018 в 8:34 PST
Многие подводили итоги уходящего года. Радовались новой работе, вспоминали о путешествиях. А у некоторых в семье случилось счастливое пополнение.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наш самый главный итог этого года ❤️. . 2018 , спасибо тебе за нашу семью 👨‍👩‍👧. . В 2019 у нас очень много дел , набираемся сил и вперёд 🙌🏼. . Всех с Новым годом , друзья!🎄
Публикация от D A N E L I A L I Z A (@delizka_) 31 Дек 2018 в 9:50 PST
Ставили рекорды по количеству искорок в кадре
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С Новым Годом, котаны 😁🥳💃🏼🕺🏻🎊🎉🎄🐷 #2019 #старперывделе #пенсияпати
Публикация от Валерий Кузенков 🇷🇺 (@kuzenkovvv) 31 Дек 2018 в 2:03 PST
Устраивали обнимашки с новогодним деревом во дворе. Такой ритуал некоторых возвращал в детство
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Взрослея, мы все меньше верим сказку, но есть волшебная новогодняя пора! Холодная зима, хрустящий снег, яркие огни — они возвращают нас туда — далеко в детство и, невольно, мы растворяемся в этой атмосфере, мечтая о сказке и грядущих чудесах.
Публикация от ⟦К⟧⟦р⟧⟦и⟧⟦с⟧⟦т⟧⟦и⟧⟦н⟧⟦а⟧ (@kristi_v98) 31 Дек 2018 в 12:54 PST
Больше всего народа собралось у самой высокой городской ели на Татышеве
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Ольга Емелина (@emelina.olga_) 31 Дек 2018 в 9:21 PST
Никому не пришлось торопиться домой к телевизору, чтобы послушать речь президента. Для этого кинотеатр с видом на Кремль устроили прямо у ёлки
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С Новым Годом! 🎄⛄❄️🎇🎄 #красноярск #красноярск24 #новыйгод2019 #новыйгод #зима #зима2019#путин #поздравление
Публикация от Аленka (@al.enka08) 31 Дек 2018 в 9:12 PST
Для разогрева многие участвовали в скоростных спусках по светящимся горкам
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Галина Новикова (@galia07.01.1998) 31 Дек 2018 в 5:08 PST
Фейерверки-фейерверки в каждом дворе!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Надюша (@nadiusha9351) 31 Дек 2018 в 7:23 PST
Пошумели и в Зелёной Роще
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По шумели и мы! С Новым годом!!! 😀😀😀
Публикация от Aleksandra Bagdonene (@bagdonyashka) 31 Дек 2018 в 11:37 PST
Гости Театральной площади даже получили порцию поздравлений голосом Сергея Светлакова
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие Красноярцы, земляки, друзья, товарищи, колеги! Поздравляю всех с 2019 новым годом! . . Пусть новый год зайдет в ваш дом, благополучием в семье, успехом в делах, и здоровьем сибирским! #красноярск #2019 #новыйгод #новыецели
Публикация от George HeadHunter (@george_headhunter) 31 Дек 2018 в 8:02 PST
Особенно стойкие не испугались холодов и отравились встречать рассвет на Красноярскую ГЭС. Традиция — есть традиция...
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наша ежегодная маленькая традиция — встречаем утро 1 января на Красноярской ГЭС🤗 . #красноярск #сибирь #яжвк #красноярскаягэс #volkswagen #tiguan #volkswagentiguan #vwtiguan #happynewyear2019
Публикация от Мария (@naumchenkova_m) 31 Дек 2018 в 8:29 PST
Но главное — все загадали свои самые заветные желания на 2019-й. Некоторые даже сделали это на специальной аллее площади Революции. Наверное, так быстрее сбудется.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вот и наступил 2019 год 🎆 Любите и будьте любимыми💑 Наслаждайтесь каждым моментом😉Пусть исполняются ваши мечты🎉 Крепкого здоровья👌И будьте всегда на позитивной волне😀 #Новыйгод #Krasnoyarsk #happynewyear #зима #real #winter #2019
Публикация от ⓋⓎⒶⒸⒽⒺⓈⓁⒶⓋ ⓇⓄⓂⒶⓃ🍊Ⓥ🎅 (@vyacheslav__romanov) 31 Дек 2018 в 12:04 PST
Счастья вам, любви и здоровья в Новом году!