Обнимашки с ёлкой, свинки на блюде и тысячи залпов: как красноярцы 2019-й встречали

Праздник с самыми близкими, оригинальные салаты, много-много огней и фото у ёлок. Веселье и салюты на главных площадях Красноярска и в каждой городском дворе — мы собрали лучшие фото из ваших инстаграмов.

Каждый старался угодить символу 2019 года, ведь от этого по примете зависит удача. Кто-то наряжался в жёлтое или розовое, а кто-то создавал шедевры для новогоднего стола. А кто-то — просто жег бенгальские огни и радовался:

Многие подводили итоги уходящего года. Радовались новой работе, вспоминали о путешествиях. А у некоторых в семье случилось счастливое пополнение.

Ставили рекорды по количеству искорок в кадре

Устраивали обнимашки с новогодним деревом во дворе. Такой ритуал некоторых возвращал в детство

Больше всего народа собралось у самой высокой городской ели на Татышеве

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Новым годом!!! Публикация от Ольга Емелина (@emelina.olga_) 31 Дек 2018 в 9:21 PST

Никому не пришлось торопиться домой к телевизору, чтобы послушать речь президента. Для этого кинотеатр с видом на Кремль устроили прямо у ёлки

Для разогрева многие участвовали в скоростных спусках по светящимся горкам

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❄️😘😍 Публикация от Галина Новикова (@galia07.01.1998) 31 Дек 2018 в 5:08 PST

Фейерверки-фейерверки в каждом дворе!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надюша (@nadiusha9351) 31 Дек 2018 в 7:23 PST

Пошумели и в Зелёной Роще

Посмотреть эту публикацию в Instagram По шумели и мы! С Новым годом!!! 😀😀😀 Публикация от Aleksandra Bagdonene (@bagdonyashka) 31 Дек 2018 в 11:37 PST

Гости Театральной площади даже получили порцию поздравлений голосом Сергея Светлакова

Особенно стойкие не испугались холодов и отравились встречать рассвет на Красноярскую ГЭС. Традиция — есть традиция...

Но главное — все загадали свои самые заветные желания на 2019-й. Некоторые даже сделали это на специальной аллее площади Революции. Наверное, так быстрее сбудется.

Счастья вам, любви и здоровья в Новом году!