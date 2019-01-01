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Обнимашки с ёлкой, свинки на блюде и тысячи залпов: как красноярцы 2019-й встречали

Обнимашки с ёлкой, свинки на блюде и тысячи залпов: как красноярцы 2019-й встречали

01.01.2019
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Каждый старался угодить символу 2019 года, ведь от этого по примете зависит удача. Кто-то наряжался в жёлтое или розовое, а кто-то создавал шедевры для новогоднего стола. А кто-то — просто жег бенгальские огни и радовался:

Многие подводили итоги уходящего года. Радовались новой работе, вспоминали о путешествиях. А у некоторых в семье случилось счастливое пополнение.

Ставили рекорды по количеству искорок в кадре

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С Новым Годом, котаны 😁🥳💃🏼🕺🏻🎊🎉🎄🐷 #2019 #старперывделе #пенсияпати

Публикация от Валерий Кузенков 🇷🇺 (@kuzenkovvv) 31 Дек 2018 в 2:03 PST

Устраивали обнимашки с новогодним деревом во дворе. Такой ритуал некоторых возвращал в детство

Больше всего народа собралось у самой высокой городской ели на Татышеве

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С Новым годом!!!

Публикация от Ольга Емелина (@emelina.olga_) 31 Дек 2018 в 9:21 PST

Никому не пришлось торопиться домой к телевизору, чтобы послушать речь президента. Для этого кинотеатр с видом на Кремль устроили прямо у ёлки

Для разогрева многие участвовали в скоростных спусках по светящимся горкам

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❄️😘😍

Публикация от Галина Новикова (@galia07.01.1998) 31 Дек 2018 в 5:08 PST

Фейерверки-фейерверки в каждом дворе!

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Публикация от Надюша (@nadiusha9351) 31 Дек 2018 в 7:23 PST

Пошумели и в Зелёной Роще

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По шумели и мы! С Новым годом!!! 😀😀😀

Публикация от Aleksandra Bagdonene (@bagdonyashka) 31 Дек 2018 в 11:37 PST

Гости Театральной площади даже получили порцию поздравлений голосом Сергея Светлакова

Особенно стойкие не испугались холодов и отравились встречать рассвет на Красноярскую ГЭС. Традиция — есть традиция...

Но главное — все загадали свои самые заветные желания на 2019-й. Некоторые даже сделали это на специальной аллее площади Революции. Наверное, так быстрее сбудется.

Счастья вам, любви и здоровья в Новом году!

Ваш Newslab.ru

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