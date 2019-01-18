«Работа идет, система регулируется»: левобережный оператор показал красноярцам новые мусоровозы

Наладить работу по своевременному и безопасному вывозу мусора «Красноярской рециклинговой компании» поможет новая спецтехника — мусоровозы на базе итальянских автомобилей Iveco прибыли в Красноярск накануне вечером. О преимуществах и особенностях их будущей эксплуатации — в фоторепортаже Newslab.ru.

Новые мусоровозы отличаются большим объемом наполнения — 19 м³. Если предыдущие новинки в автопарке «Красноярской рециклинговой компании» — мусоровозы марки Scania — работают преимущественно по дворам и убирают стандартные контейнеры, то новые машины предназначены, в том числе, и для «мульд» — металлических контейнеров-накопителей большого объема для бытовых отходов.

В отличие от обычных мусоровозов задней загрузки, у мусоровозов Iveco есть специальное портальное устройство — спецтехника загружает в себя содержимое «мульды», прессует его и уезжает. Впрочем, и обыкновенные контейнеры ей по плечу.

«Это первая партия мусоровозов на базе Iveco — три штуки. Остальные будут на базе автомобилей Mercedes — еще пять автомобилей, которые приедут в Красноярск в начале февраля. В результате сформированный парк спецтехники будет способен эффективно справиться с имеющимися объемами мусора, - рассказывает директор компании «Экопроект», которая является подрядчиком «Красноярской рециклинговой компании», Вадим Зоркин. – Ситуация нормализуется, и к концу января мы выйдем на плановый график обслуживания жителей».

Сейчас автомобили работают в тестовом режиме в левобережных районах города — на следующей неделе, по словам Вадима Зоркина, они будут готовы к регистрации, поставлены на учет и сразу начнут усиленно трудиться.

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Кстати, «Красноярской рециклинговой компании» и новым мусоровозам нужны водители — все желающие ими стать могут общаться по телефону +7 (391) 242 43 89 или отправлять резюме на адрес v.e.shilkin@mail.ru. Зарплата на должности составляет 45-50 тыс. рублей. В обязанности входит сбор и перевозка коммунальных отходов в соответствии с маршрутным листом. Если нет опыта — не страшно, желающих готовы обучать профессии в ходе недельной стажировки. Дерзайте, если в поисках работы!

Интернет-газета Newslab.ru