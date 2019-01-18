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«Работа идет, система регулируется»: левобережный оператор показал красноярцам новые мусоровозы

«Работа идет, система регулируется»: левобережный оператор показал красноярцам новые мусоровозы

18.01.2019
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Новые мусоровозы отличаются большим объемом наполнения — 19 м³. Если предыдущие новинки в автопарке «Красноярской рециклинговой компании» — мусоровозы марки Scania — работают преимущественно по дворам и убирают стандартные контейнеры, то новые машины предназначены, в том числе, и для «мульд»  — металлических контейнеров-накопителей большого объема для бытовых отходов.

Так выглядят новые мусоровозы на базе автомобилей Iveco.
Мощный кузов, большой объем загрузки и возможность работы практически в любых условиях.
Именно таких помощников не хватало левобережным дворам Красноярска!

В отличие от обычных мусоровозов задней загрузки, у мусоровозов Iveco есть специальное портальное устройство — спецтехника загружает в себя содержимое «мульды», прессует его и уезжает. Впрочем, и обыкновенные контейнеры ей по плечу.

«Это первая партия мусоровозов на базе Iveco — три штуки. Остальные будут на базе автомобилей Mercedes — еще пять автомобилей, которые приедут в Красноярск в начале февраля. В результате сформированный парк спецтехники будет способен эффективно справиться с имеющимися объемами мусора, - рассказывает директор компании «Экопроект», которая является подрядчиком «Красноярской рециклинговой компании», Вадим Зоркин. – Ситуация нормализуется, и к концу января мы выйдем на плановый график обслуживания жителей».

Установки бренда Farid, которыми оборудованы новые мусоровозы, позволяют минимизировать расходы на перевозку отходов — с их помощью отходы загружают в машину без потерь и плотно прессуют.
Это помогает решать и экологические проблемы — техника будет выполнять работу быстрее, не возвращаться за мусором, если его объем выше планового, а значит — объем выбросов в атмосферу сократится.
Новая техника обеспечит комфортную работу водителям — никаких внештатных ситуаций! Все под контролем!
На такой машине будет удобно передвигаться даже по узким красноярским дворам, где днем с огнем не сыщешь парковочных мест.

Сейчас автомобили работают в тестовом режиме в левобережных районах города — на следующей неделе, по словам Вадима Зоркина, они будут готовы к регистрации, поставлены на учет и сразу начнут усиленно трудиться.

Работы у мусоровозов достаточно — красноярцы, кроме основного мусора, как раз начали выбрасывать новогодние елки.
Загружать мусоровоз можно по-разному — например, руками.
Или с помощью механизма — автоматически.
Система сама поднимает контейнер и выгружает его содержимое в накопитель.
Затем мусор прессуют, чтобы собрать за один рейс как можно больше контейнеров.

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Кстати, «Красноярской рециклинговой компании» и новым мусоровозам нужны водители — все желающие ими стать могут общаться по телефону +7 (391) 242 43 89 или отправлять резюме на адрес v.e.shilkin@mail.ru. Зарплата на должности составляет 45-50 тыс. рублей. В обязанности входит сбор и перевозка коммунальных отходов в соответствии с маршрутным листом. Если нет опыта — не страшно, желающих готовы обучать профессии в ходе недельной стажировки. Дерзайте, если в поисках работы!

Интернет-газета Newslab.ru

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