Кипяток в воздухе, замёрзшие штаны и спасатель ворон: как красноярцы пережили дикие морозы

Кто-то умудрялся сделать селфи, пока бежал на работу или в поликлинику (увы, эпидемия гриппа захватила Красноярск вместо с морозами). Заиндевелые ресницы были в тренде, сосульки вместо рук — тоже.
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🌀⛄. Пока бежала до поликлиники, превратилась в сосульку ❄. Сегодня уже потеплело — всего −36🌡
Публикация от Татьяна Кичапина (@tatiana_blonde) 5 Фев 2019 в 7:11 PST
Мороз морозом, а душа требовала развлечений. Да так, чтобы «по красоте»! Красноярцы подключились сразу к нескольким челленджам. Как вам такое шоу с кипятком! Скажите «горячоооооооо!»:
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Народная сибирская забава в −40 🥶 - выпускать ледяного джина #кипятокнаморозе
Публикация от Марина Ломакина (Бесараб) (@mbesarab) 3 Фев 2019 в 10:58 PST
Некоторые честно замораживали штаны во дворе и делились фото в соцсетях под хэштегом #frozenpants («ледяные штаны»). Кто-то умудрялся подключиться к флэшмобу прямо из дома.
Самые стойкие не отказались от горных восхождений даже в непогоду. Чудесные виды творят чудеса, главное — термос с горячим чаем прихватить.
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Кажется Столбы отдыхают в морозы от людей. Видимо чуть нарушил их уединение.
Публикация от Eduard Vlasov (@edya_all) 7 Фев 2019 в 3:08 PST
Красноярские «моржи» чувствовали себя в своей тарелке. Ну, или в ванне, тут как посмотреть.
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Публикация от Олег Якубов 🤙🏼 (@olegyakubovbjj24rus) 2 Фев 2019 в 11:10 PST
У кого-то сдавали нервы, но не отказывало чувство юмора. Так один красноярец устроил акцию одиночного протеста прямо на пороге мэрии.
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СРОЧНО! РЕПОСТ!!! #холод #Красноярск #доколе #зима #winter #cold #хватит #мороз
Публикация от Сергей Даниленко (@danilenko.serg) 5 Фев 2019 в 1:02 PST
Горожане спасались сами, а также бесплатно подвозили мёрзнущих на остановках пешеходов. Не забывали и про пернатых. Один красноярец подбирал на улице и лечил раненых ворон:
Некоторые попытки прогреть авто заканчивались трагично. Но есть вероятность, что мороз тут не виноват.
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Это Отогрев?) быстро и не дорого) где-то на 9 мая #автокайф #красноярск #крск #крск24 #крск124 #сибирь #imfromsiberia #krasnoyarsk #siberia #autokrsk #24krsk #drom #krasnoyarsklife #универсиада2019 #красноярскийкрай
Публикация от автокайф Красноярск чп chp (@kaifkrk) 6 Фев 2019 в 7:16 PST
Ничто так не греет, как шерстяной свитер, сало и бабушкины плюшки, конечно.
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Все постят фотки замёрзших улиц, а я опубликую вот эту тёплую, уютнодомашнюю. Просто есть люди такие — пока чаем гостя не напоят, разговаривать не станут. И пофиг, что гость пришёл делать свою работу. Так началось моё утро... #дом #уют #утро #морозныйдень #бабушкиныплюшки #чай #домашняявыпечка #вкусняшки #goodmorning #tea
Публикация от Наталья Смирнова (@smi.rnova_na) 4 Фев 2019 в 8:46 PST
Потерпеть до конца морозов осталось совсем чуть-чуть. Синоптики обещают, что уже на этих выходных в Красноярске потеплеет до райских −20º (считай, лето!). Держитесь, сибиряки!
Всегда тёпленький, ваш Newslab