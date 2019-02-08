Кипяток в воздухе, замёрзшие штаны и спасатель ворон: как красноярцы пережили дикие морозы

В Красноярске уже больше недели стоят морозы под — 40. Горожане не теряют надежды, что вот-вот наступит весна. Ну, или хотя бы машина начнёт заводиться с первого раза. А пока на улице невозможно появиться без тройного тулупа (это мы про одежду), красноярцы всё-таки нашли кучу способов пережить холод. Newslab посмотрел соцсеточки и помёрз вместе с вами.

Кто-то умудрялся сделать селфи, пока бежал на работу или в поликлинику (увы, эпидемия гриппа захватила Красноярск вместо с морозами). Заиндевелые ресницы были в тренде, сосульки вместо рук — тоже.

Мороз морозом, а душа требовала развлечений. Да так, чтобы «по красоте»! Красноярцы подключились сразу к нескольким челленджам. Как вам такое шоу с кипятком! Скажите «горячоооооооо!»:

Некоторые честно замораживали штаны во дворе и делились фото в соцсетях под хэштегом #frozenpants («ледяные штаны»). Кто-то умудрялся подключиться к флэшмобу прямо из дома.

Самые стойкие не отказались от горных восхождений даже в непогоду. Чудесные виды творят чудеса, главное — термос с горячим чаем прихватить.

Красноярские «моржи» чувствовали себя в своей тарелке. Ну, или в ванне, тут как посмотреть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🧖‍♂️ 🔥 Публикация от Олег Якубов 🤙🏼 (@olegyakubovbjj24rus) 2 Фев 2019 в 11:10 PST

У кого-то сдавали нервы, но не отказывало чувство юмора. Так один красноярец устроил акцию одиночного протеста прямо на пороге мэрии.

Горожане спасались сами, а также бесплатно подвозили мёрзнущих на остановках пешеходов. Не забывали и про пернатых. Один красноярец подбирал на улице и лечил раненых ворон:

Некоторые попытки прогреть авто заканчивались трагично. Но есть вероятность, что мороз тут не виноват.

Ничто так не греет, как шерстяной свитер, сало и бабушкины плюшки, конечно.

Потерпеть до конца морозов осталось совсем чуть-чуть. Синоптики обещают, что уже на этих выходных в Красноярске потеплеет до райских −20º (считай, лето!). Держитесь, сибиряки!

Всегда тёпленький, ваш Newslab