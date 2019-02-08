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Кипяток в воздухе, замёрзшие штаны и спасатель ворон: как красноярцы пережили дикие морозы

Кипяток в воздухе, замёрзшие штаны и спасатель ворон: как красноярцы пережили дикие морозы

08.02.2019
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Кто-то умудрялся сделать селфи, пока бежал на работу или в поликлинику (увы, эпидемия гриппа захватила Красноярск вместо с морозами). Заиндевелые ресницы были в тренде, сосульки вместо рук — тоже.

Мороз морозом, а душа требовала развлечений. Да так, чтобы «по красоте»! Красноярцы подключились сразу к нескольким челленджам. Как вам такое шоу с кипятком! Скажите «горячоооооооо!»:

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Народная сибирская забава в −40 🥶 - выпускать ледяного джина #кипятокнаморозе

Публикация от Марина Ломакина (Бесараб) (@mbesarab) 3 Фев 2019 в 10:58 PST

Некоторые честно замораживали штаны во дворе и делились фото в соцсетях под хэштегом #frozenpants («ледяные штаны»). Кто-то умудрялся подключиться к флэшмобу прямо из дома.

«В продолжение темы −40℃ по утрам:) надо же развлекаться! Поддержали с дочей челендж Миннесоты»
Фото: Facebook Ольга Архипова
«Кажется, хуже замороженных штанов был только челлендж с падением. Впервые участвую во флешмобе. А вдруг зря я этого не делала? 🤔Вдруг этот пост принесёт мне дзен и чемодан денег, к примеру? »
Фото: Facebook Александра Виховская

Самые стойкие не отказались от горных восхождений даже в непогоду. Чудесные виды творят чудеса, главное — термос с горячим чаем прихватить.

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Кажется Столбы отдыхают в морозы от людей. Видимо чуть нарушил их уединение.

Публикация от Eduard Vlasov (@edya_all) 7 Фев 2019 в 3:08 PST

Красноярские «моржи» чувствовали себя в своей тарелке. Ну, или в ванне, тут как посмотреть.

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🧖&zwj;♂️ 🔥

Публикация от Олег Якубов 🤙🏼 (@olegyakubovbjj24rus) 2 Фев 2019 в 11:10 PST

У кого-то сдавали нервы, но не отказывало чувство юмора. Так один красноярец устроил акцию одиночного протеста прямо на пороге мэрии.

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СРОЧНО! РЕПОСТ!!! #холод #Красноярск #доколе #зима #winter #cold #хватит #мороз

Публикация от Сергей Даниленко (@danilenko.serg) 5 Фев 2019 в 1:02 PST

Горожане спасались сами, а также бесплатно подвозили мёрзнущих на остановках пешеходов. Не забывали и про пернатых. Один красноярец подбирал на улице и лечил раненых ворон:

Первая ворона, которую красноярец подобрал в морозы на улице. Её уже прооперировали врачи.
Фото: «Вконтакте» Егор Красиков
А этой птице ещё предстоит помочь, у неё тоже сломано крыло.
Фото: «Вконтакте» Егор Красиков

Некоторые попытки прогреть авто заканчивались трагично. Но есть вероятность, что мороз тут не виноват.

Ничто так не греет, как шерстяной свитер, сало и бабушкины плюшки, конечно.

Потерпеть до конца морозов осталось совсем чуть-чуть. Синоптики обещают, что уже на этих выходных в Красноярске потеплеет до райских −20º (считай, лето!). Держитесь, сибиряки!

Всегда тёпленький, ваш Newslab

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