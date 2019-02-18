«Будущее за глубокой переработкой угля»: на Березовском разрезе реализуют инновационные проекты

Березовский разрез, расположенный в Шарыповском районе Красноярского края — одно из крупнейших угледобывающих предприятий региона: оно производит до 7 млн тонн угля в год. При этом производственная мощность предприятия — 12 млн тонн. Учитывая перспективы добычи, а также особенности залегающих в месторождении углей, на этом разрезе Сибирская угольная энергетическая компания (предприятие входит в состав СУЭК) реализует уникальный инвестиционный проект по расширению не только рынков сбыта, но и самих возможностей угля.

На предприятии из природного ископаемого получают целую линейку продуктов для металлургии, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, а также для бытового использования. Сегодня в сотрудничестве с наукой их выпускают на опытной линии. Однако уже в первом квартале 2019 года на Березовском разрезе будет запущен промышленный комплекс, который позволит выйти на объем в 30 тыс. тонн готовой востребованной продукции в год с возможностью дальнейшего наращивания мощностей до 60 тыс. тонн.

«Глубокая переработка угля — одно из наиболее перспективных направлений развития как предприятия, так и угольной отрасли в целом, — пояснил генеральный директор АО „СУЭК-Красноярск“ Андрей Федоров. — Возможности переработки мы изучаем очень системно, в направление инвестировано около 1 млрд рублей. На Березовском разрезе мы научились делать высококачественные углеродные сорбенты, коксобрикеты разного типа для нужд металлургии и других отраслей, бездымные топливные брикеты для бытовых нужд. Это принципиально новый уровень для угольной промышленности, более современный и совершенный».

Накануне Березовский разрез посетили депутаты Законодательного Собрания. Вице-спикер Заксобрания Сергей Зяблов и председатель комитета по промышленной политики, транспорту и связи Владимир Демидов оценили масштабы и перспективы предприятия, а также представили свое видение, как тиражировать красноярский опыт на всю Россию.

«Угледобыча — это базовая отрасль в Красноярском крае. И сегодня мы побывали на одном из крупнейших предприятий, где наглядно представлены и технология добычи угля, и его переработка», — поделился впечатлениями Сергея Зяблов.

Особое внимание он уделил переработке: «Сам по себе уголь считается конечным продуктом, но здесь, на Березовском разрезе мы увидели, что из него можно сделать металлургические брикеты, бездымные брикеты для населения, сорбенты, которые используются в технологиях очистки, фильтрации. Это пример для других отраслей, как нужно технологично дружить с наукой и ставить инвестиционные задачи по развитию отрасли совершенно в другом направлении. Очень рад, что сегодня увидел своими глазами такую технологию».

«Мы видим технически очень современное предприятие, с огромными запасами, — поддержал Владимир Демидов, — и, конечно, хотелось бы, чтобы оно работало на полную мощность. Это обеспечило бы и новые рабочие места, и дополнительные налоговые поступления, и так далее».

Говоря о проекте глубокой переработки угля, реализуемом на Березовском разрезе, председатель комитета по промышленной политике особенно заострил внимание на получении из угля бездымного топлива. Напомним, такое инновационное, экологически чистое топливо сейчас активно тестируется в Красноярске.

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Лабораторные замеры показали снижение в воздухе вредных веществ при использовании бездымного топлива в сравнении с традиционными энергоносителями в 200 раз, взвешенных частиц и пыли — в 5 раз. Теперь задача — оценить масштабный эффект от сжигания нового продукта для экологии Красноярска.

Безусловно, бездымный брикет не очистит небо полностью, но возможность внести свой вклад в улучшение качества воздуха благодаря таким современным технологиям появляются у каждого из горожан. Тем более, что опыт красноярцев может оказаться полезным другим мегаполисам, где так же остро стоит экологическая проблема.

«В июне мы готовим дни Красноярского края в Совете Федерации, и одна из тем, которые мы предложим Федерации — использовать наш опыт», — заявил Владимир Демидов.

Интернет-газета Newslab.ru