«Славный огненный путь»: как в Красноярском крае прошла эстафета огня Зимней универсиады-2019

Норильск, Тура, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Шушенское, Минусинск, Ачинск, Назарово, Железногорск, Дивногорск и Красноярск — 13 городов Красноярского края встретили и передали дальше эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. В фоторепортаже Newslab вспоминаем самые яркие моменты огненной эстафеты.

Жаркий север

Первым в Красноярском крае эстафету огня Зимней универсиады-2019 приняли на самом севере — в Норильске. 22 января северный город почувствовал все тепло и даже жар предстоящей Универсиады.

Перед стартом огонь побывал на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова — здесь его объединили с огнем металлургических печей. «Норникель» — генеральный партнер зимней Универсиады, и таким образом удалось подчеркнуть его особый вклад в столь масштабное мероприятие, как всемирные студенческие игры.

Из металлургической печи огонь забрал начальник плавильного цеха № 1 Надеждинского металлургического завода Илья Сарычев. Эстафета в Норильске стартовала около спорткомплекса «Арена-Норильск», почетное право первым пронести факел предоставили директору Заполярного филиала компании «Норникель» Николаю Уткину.

В финале городскую чащу огня зажгли глава города Ринат Ахметчин и статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов.

«Зимняя универсиада-2019 продолжит серию выдающихся спортивных событий последних лет — Сочинской Олимпиады, мирового футбольного чемпионата и отрадно, что Россия становится центром планетарного спорта. Четкая работа федерального центра, краевых властей, Дирекции Студенческих игр при поддержке „Норникеля“ — залог того, что мы все обязательно станем свидетелями яркого и запоминающегося спортивного праздника», — отметил Владислав Гасумянов.

Для всех норильчан эстафета стала настоящим праздником. Люди восторженно встречали огонь на улицах и весело приветствовали факелоносцев. По окончании эстафеты для горожан устроили большой концерт с лазерным шоу и выступлением творческих коллективов.

Дорога на юг

После Норильска эстафету огня приняли еще в нескольких северных городах: 26 января факелоносцы пробежали в Туре, 1 февраля — в Кодинске, а 5 февраля — в Енисейске.

В Туре огонь пронесли на дистанции в 1620 метров, первым факелоносцем стал известный эвенкийский певец Владимир Хоменко, который преодолел свой участок в национальном костюме. В Кодинске с факелом Универиады пробежали 13 человек. А в Енисейске первым факелоносцем стал чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов Борис Федоров.

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Из Енисейска огонь отправился в Канск. Факелоносцы стартовали на стадионе «Текстильщик» и финишировали около городского дома культуры. Общая протяженность путешествия огня в Канске — 2700 м.

В Зеленогорске этап Эстафеты огня прошел 11 февраля. На старте эстафеты колбу с огнем главе города Михаилу Сперанскому вручил министр спорта края Сергей Алексеев, который стал первым факелоносцем этапа. Среди бегунов были и призеры Олимпийских игр.

«Эмоции у меня просто зашкаливают, — делится впечатлениями бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алена Сидько. — Очень волновалась, но все-таки спортсменам проще брать себя в руки, мы привыкли настраиваться перед стартами. Эстафета огня — замечательный проект. Так здорово, когда дети и взрослые становятся свидетелями такого яркого события!».

После этого огонь Зимней универсиады встретили на юге края — в Шушенском. Здесь факелоносцы пробежали дистанцию в 1930 метров. Среди них был самый старший участник — 83-летний ветеран спорта Анатолий Доровских. Закончилась эстафета праздничным концертом маршрута «Енисейский экспресс».

Все ближе и ближе

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Пробыв на юге края в Шушенском и Минусинске, огонь Универсиады вновь двинулся на север, чтобы посетить Ачинск, Назарово, Железногорск, Дивногорск и, наконец, Красноярск.

В Ачинске длина эстафеты составила 2,6 км, среди факелоносцев были глава города Илай Ахметов и знаменитые спортсмены — легкоатлетка Светлана Мастеркова и биатлонист Павел Ростовцев.

В Железногорске первым факелоносцем стала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева.

«Я счастлива поздравить всех с этим замечательным ярким праздником спорта. Очень волнуюсь, потому что переживаю сегодня те же эмоции, которые испытывала когда-то на соревнованиях», — поделилась впечатлениями Медведцева.

Железногорск стал рекордсменам в крае по числе зрителей — увидеть огонь Универсиады захотели 10 тысяч человек.

После Железногорска огонь Универсиады отправился в Дивногорск. Эстафета здесь стала одной из самых зрелищных. Первая часть эстафеты прошла на плотине Красноярской ГЭС — факелоносцы пробежали по самому гребню плотины. Поле этого эстафета пришла в город, где ее увидели все дивногорцы. На набережной Енисея зажгли городскую чашу огня. После этого для всех пришедших состоялся праздничный концерт.

И 1 марта пройдет заключительный этап эстафеты в столице Зимней универсиады-2019 — Красноярске. Маршрут начнется от корпуса Сибирского федерального университета на Свободном, пройдет через центр города и закончится на острове Татышеве.

2 марта в день торжественной церемонии открытия зажжется чаша огня Универсиады на правом берегу. Стать свидетелями этого исторического события смогут все красноярцы и гости города.

Интернет-газета Newslab.ru

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