Репортаж из соцсетей: как встречают огонь Зимней универсиады-2019

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартовала 20 сентября 2018 года — в Международный день студенческого спорта. В этот день в итальянском Турине прошла церемония зажжения огня Студенческих игр. Турин стал первым городом международного этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады.
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Yesterday in the frame of the rectorate of the University of Turin, the Universiade flame ceremony was held and then started the relay of the torch that will come to Krasnoyarsk for the Winter Universiade in March 2019. Our Italian FISU Student Ambassador Andrea Ippolito took part in the ceremony: «In a solemn atmosphere, as FISU Student Ambassador for Italy, I had the great honor to bring on stage the ancient lantern (cauldron) from which the Universiade Flame has been lit on. An unforgettable experience that made a link between past and future. . I also had the opportunity to observe and give my help to special people in their hard work. This is why I want to say thank you to the organisers of the event, both Russian and Italian, who have worked very well. Thanks FISU, thanks CUS Torino and CUSI for such an amazing event. I hope to see you soon, maybe in Krasnoyarsk as well» . Photo credit @custorinoofficial . #FISU #universiadeflame #FISUambassadors #fisunetwork @fisunetwork
Публикация от University Sports Ambassadors (@fisuambassadors) 21 Сен 2018 в 6:28 PDT
24 сентября огонь Зимней универсиады-2019 встретил Казахстан. Факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты — столицы XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года.
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Пробежались с факелом! Этап эстафеты огня в Алматы, всемирных студенческих игр @winteruniversiade2019 🏃‍♂️🤘#winteruniversiade2019 #winteruniversiade #красноярск2019
Публикация от Azamat Ashimov (@azamat_ashimov) 24 Сен 2018 в 1:07 PDT
26 сентября этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 прошел в Китайской народной республике в Харбине, который принимал XXIV Всемирную зимнюю универсиаду 2009 года.
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Огонь Универсиады уже в Харбине. The Universiade fire is already in Harbin #fisuambassadors #wearefisu #fisu #universiade2019
Публикация от Students from Krasnoyarsk (@students_from_krasnoyarsk) 26 Сен 2018 в 7:18 PDT
29 сентября в России стартовал федеральный этап Эстафеты огня. Первой в нашей стране его встретила Москва. Огонь по улицам столицы пронесли 57 факелоносцев.
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🔥 #ОгоньУниверсиады #Красноярск2019 пронесли по Москве и 3 октября он окажется в Калининграде! 🇷🇺 Первым факелоносцем в столице стал олимпийский чемпион и министр спорта России Павел Колобков @kolobkovpavel.rf! 👍🔝🚀 #sport39 #RealWinter #спорт39 #Калининград
Публикация от Спорт Калининградской области (@minsport39) 30 Сен 2018 в 12:46 PDT
3 октября в Калининграде олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Наталья Ищенко приняли Эстафету огня. Маршрут пролегал мимо памятника морякам-балтийцам, бастионов Купфертайх и Грольман, Закхаймских и Королевских ворот, Храма святого благоверного великого князя Александра Невского.
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Эстафету огня зимней Универсиады встретил Калининград! #красноярск2019 #универсиада2019 #эстафетаогня #спорт39 #спортивныйкалининград #sport39 #огоньуниверсиады
Публикация от Natalia Ischenko (@nataliaischenko) 3 Окт 2018 в 8:39 PDT
6 октября Эстафета огня в Симферополе началась на территории Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
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#ОгоньУниверсиады в Крыму! Сегодня, 6 октября, #ОтрядыКрыма стали участниками одного из самого крупного спортивного события Республики, выступили в качестве волонтёров и участников Эстафеты огня. На территории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского крымчане встретили эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Маршрут Эстафеты огня в Симферополе составил более 5 километров. Огонь пронесут 25 факелоносцев. Далее Факел отправится в Ростов-на-Дону. Всего 30 городов России от Крыма до Сибири, в самое сердце страны — в Красноярск. #РСО #РСО_Крым #ТрудКрут #МолодежьКрыма #ЭстафетаОгня2019 #РСОспорт
Публикация от Студотряды Крыма (@rso_crimea) 6 Окт 2018 в 1:02 PDT
8 октября огонь Зимней универсиады-2019 побывал в Ростове-на-Дону.
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🔥Огонь универсиады пронесли 18 факелоносцев, среди которых был олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, выпускник РГЭУ (РИНХ) Вартерес Самургашев. 😎 Ростов-на-Дону принял эстафету огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году. ❄ 🏁Стартовала Эстафета 20 сентября 2018 года в Международный день студенческого спорта. 🏃За 164 дня факелоносцы пронесут огонь Универсиады по улицам и площадям 30 городов России. ☝ 🤗Одной из площадок, где факелоносцы передавали друг другу огонь, стал Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 😍 🙋 Приветствуя спортсменов, Адам Умарович поздравил всех со спортивным праздником, пожелал успехов и отметил, что по итогам летней универсиады наш вуз получил Благодарственное письмо и медаль президента РФ. 🎖 🔥Из рук Самургашева огонь перешел к Михаилу Потапову — чемпиону России по рукопашному бою. 🔥 #универсиада2019 #огоньуниверсиады #самургашев #эстафетаогня2019 #эстафетаогня #всемирнаязимняяуниверсиада #универсиадакрасноярск2019 #эстафетаогняростов #ринх #ргэуринх
Публикация от 💖💎👑Алина Чернецова👑💎💖 (@al.charova) 10 Окт 2018 в 7:08 PDT
13 октября в Ставрополе участники Эстафеты огня Студенческих игр начали свой забег от Ставропольского государственного аграрного университета.
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В Ставрополе состоялась Эстафета Огня зимней универсиады, которая в 2019 году пройдёт в Красноярске. Кульминацией мероприятия стало зажжение чаши огня. #Ставрополь #Stavropol #универсиада2019 #огоньуниверсиады
Публикация от Stav.Life Ставрополь (@stav.life) 13 Окт 2018 в 2:17 PDT
20 октября в Грозном Эстафета огня стартовала около Чеченского государственного университета. Факелоносцы пробежали мимо знаковых достопримечательностей города: площади Борьбы, церкви Михаила Архангела, памятника Ханпаше Нурадилову, Цветочного парка, Аллеи памяти, Мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова.
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Огонь Зимней Универсиады 2019 уже прибыл в Грозный The fire of the Winter Universiade 2019 has already arrived in Grozny #fisu #fisuambassadors #wearefisu #fisunetwork
Публикация от Students from Krasnoyarsk (@students_from_krasnoyarsk) 20 Окт 2018 в 6:51 PDT
27 октября — Санкт-Петербург. Старт Эстафеты огня в северной столице был дан на площади Академика Андрея Дмитриевича Сахарова.
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Эстафета огня Универсиады. Стартовала из родных пенатов — с площади Сахарова. Порылась в питерских новостях — нашла полторы статьи о том, что будет перекрыто движение ) а не о том, что понесут огонь ) потому, что очевидно пробки делают трафик, а спорт нет. Мероприятие тем не менее получилось бодрое и энергичное, нести факел пригласили олимпийских чемпионов по зимним видам спорта Илью Авербуха (серебряный призер ОИ по фигурному катанию ), Дмитрия Васильева (двукратный чемпион ОИ по биатлону), Любовь Егорову (шестикратная чемпионка ОИ по лыжным гонкам), хорошо отличившихся студентов питерских вузов и других. 1 марта последний этап эстафеты пройдет в Красноярске, где и состоится сама Универсиада. #универсиада #универсиада2019 #эстафетаогня #лесгафта #огоньуниверсиады2019 #огоньуниверсиады #зимняяуниверсиада2019 #universiade2019 #fisu #winteruniversiade2019
Публикация от Iuliia (@juliaoomyphoto) 27 Окт 2018 в 7:42 PDT
3 ноября огонь Студенческих игр переместился в Архангельск. Эстафета здесь началась около Северного (Арктического) федерального университета имени Михаила Васильевича Ломоносова и пронесли огонь Зимней универсиады-2019 по набережной Северной Двины до стадиона «Труд».
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3 ноября в Архангельске стартовала эстафета огня Всемирной зимней универсиады. Огонь Универсиады пронесен от главного корпуса Северного (Арктического) федерального университета по набережной Северной Двины до стадиона «Труд», где состоялась торжественная церемония зажжения городской чаши огня. Студенты и волонтеры вуза, в их числе представители добровольного студенческого пожарно-спасательного отряда «Помор-Спас», стали участниками основной церемонии зажжения городской чаши огня. #россия #архангельск #архангельскаяобласть #сафу #помор_спас #2018 #студенты_спасатели #вскс #АрхангельскоеРегиональноеОтделение #россоюзспас #arkhangelsk #arkhangelskregion #vsks #narfu #pomor_spas #ruor #russia #универсиада #огоньуниверсиады
Публикация от АРО ВОМО ВСКС МК РОССОЮЗСПАС (@pomor_spas) 7 Ноя 2018 в 5:28 PST
10 ноября — Казань. Маршрут Эстафеты огня в этом городе пролегал по его исторической части: старт был дан перед Дворцом земледельцев, а финишировали факелоносцы около Казанского федерального университета.
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Сегодня Казань встретила огонь XXIX Всемирной зимней универсиады-2019. . Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартовала 20 сентября 2018 года в Международный день студенческого спорта. За 164 дня факелоносцы пронесут огонь Универсиады по улицам и площадям 30 городов России, среди которых Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, города Красноярского края — Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское. . В каждом из перечисленных городов пройдут три основные части эстафеты: церемония встречи огня, непосредственно эстафета по улицам и площадям города и церемония зажжения городской чаши огня Зимней универсиады-2019 с концертной программой. . Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске, и уже на следующий день, 2 марта 2019 года, в 20 часов 19 минут начнется церемония торжественного открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Публикация от Экскурсии по Казани (@irina_pro_kazan) 10 Ноя 2018 в 1:28 PST
17 ноября огонь Зимней универсиады-2019 пронесли по главному проспекту Екатеринбурга.
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Отлично пробежал пять километров по центру... #екатеринбург #огоньуниверсиады #огоньуниверсиады2019 #универсиада2019 #россия #спорт #ekaterinburg #ekb #russia #ekbgram
Публикация от Yuriy Lomakin (@yural) 17 Ноя 2018 в 6:24 PST
24 ноября очередной этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 прошел во Владивостоке.
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Публикация от Tatiana Meel (@tatianameel) 27 Ноя 2018 в 10:10 PST
1 декабря в Иркутске факелоносцы стартовали около Московских ворот — триумфальной арки, которая была построена в честь десятилетия восшествия на престол Александра I, и финишировали на площади перед Дворцом спорта «Труд».
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И вновь эти эмоции, которых не описать словами! И вновь загорелось пламя! Пронес огонь XXIX Всемирной Универсиады @winteruniversiade2019 на предпоследнем этапе, передал его прославленному легкоатлету, моему земляку, Дмитрию Буряку! #факелоносцыуниверсиады #огоньуниверсиады #молодежьприангарья #молодежьангарска
Публикация от Новиков Михаил / Ангарск (@mnovikov38) 1 Дек 2018 в 6:47 PST
8 декабря огонь Зимней универсиады-2019 встретит Барнаул. Факелоносцы стартуют в 16:30 на новой набережной реки Обь. Участники эстафеты пробегут мимо известных достопримечательностей города: Музея «Город», Часовни князя Владимира, памятника Ивану Ивановичу Ползунову, стелы «Нулевой километр», Алтайского краевого театра драмы имени Василия Макаровича Шукшина. Из Барнаула огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Новосибирск, где 11 декабря пройдет следующий этап эстафеты.
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