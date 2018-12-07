Репортаж из соцсетей: как встречают огонь Зимней универсиады-2019

20 сентября стартовала Эстафета огня XXIX Всемирной Зимней универсиады-2019. Огонь побывал в Италии, Казахстане и Китае, а сейчас путешествует по российским городам. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске — столице Студенческих игр. В преддверии очередного этапа эстафеты — он пройдет уже 8 декабря в Барнауле, Newslab заглянул в соцсети и проследил за маршрутом огня.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартовала 20 сентября 2018 года — в Международный день студенческого спорта. В этот день в итальянском Турине прошла церемония зажжения огня Студенческих игр. Турин стал первым городом международного этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады.

24 сентября огонь Зимней универсиады-2019 встретил Казахстан. Факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты — столицы XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года.

26 сентября этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 прошел в Китайской народной республике в Харбине, который принимал XXIV Всемирную зимнюю универсиаду 2009 года.

29 сентября в России стартовал федеральный этап Эстафеты огня. Первой в нашей стране его встретила Москва. Огонь по улицам столицы пронесли 57 факелоносцев.

3 октября в Калининграде олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Наталья Ищенко приняли Эстафету огня. Маршрут пролегал мимо памятника морякам-балтийцам, бастионов Купфертайх и Грольман, Закхаймских и Королевских ворот, Храма святого благоверного великого князя Александра Невского.

6 октября Эстафета огня в Симферополе началась на территории Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

8 октября огонь Зимней универсиады-2019 побывал в Ростове-на-Дону.

13 октября в Ставрополе участники Эстафеты огня Студенческих игр начали свой забег от Ставропольского государственного аграрного университета.

20 октября в Грозном Эстафета огня стартовала около Чеченского государственного университета. Факелоносцы пробежали мимо знаковых достопримечательностей города: площади Борьбы, церкви Михаила Архангела, памятника Ханпаше Нурадилову, Цветочного парка, Аллеи памяти, Мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова.

27 октября — Санкт-Петербург. Старт Эстафеты огня в северной столице был дан на площади Академика Андрея Дмитриевича Сахарова.

3 ноября огонь Студенческих игр переместился в Архангельск. Эстафета здесь началась около Северного (Арктического) федерального университета имени Михаила Васильевича Ломоносова и пронесли огонь Зимней универсиады-2019 по набережной Северной Двины до стадиона «Труд».

10 ноября — Казань. Маршрут Эстафеты огня в этом городе пролегал по его исторической части: старт был дан перед Дворцом земледельцев, а финишировали факелоносцы около Казанского федерального университета.

17 ноября огонь Зимней универсиады-2019 пронесли по главному проспекту Екатеринбурга.

24 ноября очередной этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 прошел во Владивостоке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Meel (@tatianameel) 27 Ноя 2018 в 10:10 PST

1 декабря в Иркутске факелоносцы стартовали около Московских ворот — триумфальной арки, которая была построена в честь десятилетия восшествия на престол Александра I, и финишировали на площади перед Дворцом спорта «Труд».

8 декабря огонь Зимней универсиады-2019 встретит Барнаул. Факелоносцы стартуют в 16:30 на новой набережной реки Обь. Участники эстафеты пробегут мимо известных достопримечательностей города: Музея «Город», Часовни князя Владимира, памятника Ивану Ивановичу Ползунову, стелы «Нулевой километр», Алтайского краевого театра драмы имени Василия Макаровича Шукшина. Из Барнаула огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Новосибирск, где 11 декабря пройдет следующий этап эстафеты.

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