Шоу барабанщиков, вертолет и павильон виртуальной реальности: как открывали Парк Универсиады

Сегодня, 28 февраля, в Красноярске открыли главный культурный центр Студенческих игр — Парк Универсиады. Локации для развлечений растянулись от площади Мира до острова Татышева, а оценить их собрались сотни красноярцев. Рассказываем, как это было, и чем планируют удивлять в Парке в ближайшие две недели.

В очередь на праздник

Больше месяца в городе создавали главный культурный центр для красноярцев и гостей Зимней универсиады-2019. Территории от БКЗ до западной стороны острова Татышева превратилась в единую зону, где любой желающий может познакомиться с историей подготовки к Студенческим играм, культурой Сибири, традициями коренных народов.

Открытие Парка Универсиады началось в 12:00. В целях безопасности входы на территорию Парка организованы через контрольно-пропускные пункты на площади Мира, со стороны улицы Маркса и перед входом на вантовый мост. Попасть на праздник сможет каждый, нужно просто набраться терпения и выложить все металлические вещи перед рамкой.

Танцуют все!

Всё началось с зажигательного выступления барабанщиков на площади Мира. Горожане не всегда могли решить, что важнее: снимать действие на телефон или приплясывать в такт. В шатрах партнёров Зимней универсиады-2019 любой желающий мог испытать очки виртуальной реальности или смастерить себе значок на память.

На острове Татышеве запустили локации на открытом воздухе: каток на озере и огромную «Этнодеревню», где проводят мастер-классы по изготовлению оберегов, национальных кукол и кузнечному делу.

Красноярцы сразу решили оценить, как устроены изнутри юрты народов Севера, тем более, что там бесплатно угощали чаем. А кого-то было не оторвать от представления шаманов возле костра, которые то и дело напевали: «Славься Красноярск, город на Енисее». На сцене этнодеревни каждый день до конца Зимней универсиады-2019 будут выступать сибирские фольклорные коллективы.

«Удивительно, за час можно „обойти“ почти весь Красноярский край, попробовать Сибирь на вкус. Тут даже „Мыс Челюскина“ есть! Я думаю, гостям Универсиады будет очень интересно, если даже самим красноярцам тут есть чему удивляться», — поделились впечатлениями горожане.

Кто-то успел сделать селфи на фоне Ми-2 у «Мыса Челюскина» ещё до официального открытия Парка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⒻⒾⓉⓃⒺⓈⓈ ⓉⓇⒶⒾⓃⒺⓇ ⓎⓊⓁⒾⒶ (@zakharova_yulianna) 25 Фев 2019 в 10:23 PST

Миллионы огней над Енисеем

Праздник в честь открытия Парка продлится весь день. С 21:00 до 23:00 на катке пройдёт дискотека от популярных диджеев, а завершится всё фейерверком в 22:30.

Парк Универсиады будет работать бесплатно до 12 марта. Для красноярцев и гостей города приготовили насыщенную культурную программу.

«Одиннадцать удивительных дней»: гид по развлечениям Зимней универсиады-2019 со 2 по 12 марта

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab,

фотографии пресс-службы Правительства Красноярского края, дирекции Зимней Универсиады-2019.