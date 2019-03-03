Репортаж из соцсетей: Открытие Зимней универсиады-2019

Красноярская Универсиада собрала рекордное количество стран-участниц — заявки подали 58 стран. Сборная России — самая многочисленная!
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Repost @winteruniversiade2019 by @media.repost: 🇷🇺А вот и сборная России🇷🇺 — самая многочисленная на этих Студенческих играх!👏🏻 ⠀ 🇬🇧Here comes the Russian National team🇷🇺 - the largest team on the Games!👏🏻 ⠀ #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #UniSports #ЦеремонияОткрытия #OpeningCeremony @fisunetwork#WinterUniversiade2019Krasnoyarsk🇷🇺
Публикация от Lyubov🌞 (@lyubov_russk) 2 Мар 2019 в 5:02 PST
В сборной Канады спортсменов тоже хватает!
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Церемония открытия зимней универсиады 2019 . . . #красноярск #весна2019 #универсиада #russia #универсиада2019 #fisu #krasnoyarsk #krasnoyarsk2019 #winter #платинумарена #открытие_универсиады #sport #событие_года
Публикация от Кузрека Kuzreka (@kuzreka) 2 Мар 2019 в 5:42 PST
А вот и творческие номера. Шаманы на берегу Енисея...
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#Siberianwellness #krasnoyarsk2019
Публикация от Марина Латыпова (@m_latypova) 2 Мар 2019 в 7:49 PST
Сибирские казаки...
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Церемония открытия зимней универсиады 2019 . . . #красноярск #весна2019 #универсиада #russia #универсиада2019 #fisu #krasnoyarsk #krasnoyarsk2019 #winter #платинумарена #открытие_универсиады #sport #событие_года
Публикация от Кузрека Kuzreka (@kuzreka) 2 Мар 2019 в 5:05 PST
И достижения промышленности...
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Церемония открытия зимней универсиады 2019 . . . #универсиадаоткрытие #красноярск #весна2019 #универсиада #russia #универсиада2019 #fisu #krasnoyarsk #krasnoyarsk2019 #winter #платинумарена #открытие_универсиады #sport #событие_года
Публикация от Кузрека Kuzreka (@kuzreka) 2 Мар 2019 в 7:27 PST
Видеоподборка самых ярких номеров. Листайте слайдер:
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В Красноярске открылась Зимняя Универсиада 2019. Описать словами то, что мы испытали вчера — очень сложно. Восторг, гордость, бешеная энергетика, единение, удивление и много много всего. Посмотрела вживую главу государства, увидела собственного сына на больших экранах в рамках показа победителей Siberia Smiling . Теперь точно могу сказать, что знаю участников Универсиады 2019 в лицо ( со второго ряда было их отлично видно). Ягудин, Авербух, Сафина, Коркина, Ломанов и многие другие великие спортсмены и великие творческие коллективы (Енисейские зори, ансамбль имени Голенко и многие многие другие) сделали это шоу незабываемым. Такое лучше один раз увидеть! #universiada2019 #realwinter #krasnoyarsk2019
Публикация от ANNA (@himera34) 2 Мар 2019 в 7:29 PST
Церемонию открытия транслировали на уличных экранах возле Театра оперы и балета, в Парке Универсиады...
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2 марта в 20:19 в Красноярске состоялось открытие зимней Универсиады-2019. Да, это наконец-то произошло 😊 . #Красноярск #Россия #универсиада2019 #церемонияоткрытия #этонашазима #бкз #площадьМира #центр #трансляция #экран #спорт #вечер #сибирь #Krasnoyarsk #Russia #universiade2019 #realwinter2019 #krsk2019 #evening #unisports #sport #winter #fisu #siberia #krskgorod
Публикация от Денис Волков (@vlkden) 2 Мар 2019 в 5:39 PST
Послы Зимней универсиады-2019 — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и 10-кратный чемпион мира Сергей Ломанов (младший) зажгли Чашу огня Студенческих игр. По задумке режиссера, горящий хоккейный мяч попал в Енисей, его энергия через реку передалась Чаше...
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Это было круто! А как вам церемония открытия? ⠀ Видео @fisunetwork ⠀ Отмечайте нас на своих фото, лучшие попадут в ленту😉 _________________________ #Universiade #RealWinter #Krasnoyarsk2019 #Универсиада2019 #Универсиада #платинумарена #церемонияоткрытия
Публикация от ЖИЗНЬ КРАСНОЯРСКА (@krsk_life) 2 Мар 2019 в 7:23 PST
Красочный салют в небе над Красноярском...
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@winteruniversiade2019 164 дня, 665 факелоносцев, более 30 городов эстафеты — всё это ради этого момента!🔥 Зимняя универсиада-2019 в Красноярске официально стартовала!✅ . #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #UniSports #ЦеремонияОткрытия FISU
Публикация от «Кузбасс спортивный» (@sport_kuzbass) 2 Мар 2019 в 10:31 PST
Ну и напоследок — зажигательный танец от талисмана Студенческих игр — U-Лайки!
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Церемония открытия зимней универсиады 2019 . . . #универсиадаоткрытие #красноярск #весна2019 #универсиада #russia #универсиада2019 #fisu #krasnoyarsk #krasnoyarsk2019 #winter #платинумарена #открытие_универсиады #sport #событие_года
Публикация от Кузрека Kuzreka (@kuzreka) 2 Мар 2019 в 7:54 PST
До встречи на соревнованиях Зимней универсиады-2019! Ваш спортивный Newslab.