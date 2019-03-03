Репортаж из соцсетей: Открытие Зимней универсиады-2019

2 марта в Красноярске прошла торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019. Режиссер церемонии открытия Илья Авербух собрал на одной площадке более 1000 артистов. Чего здесь только не было: шаманы танцевали под этническую музыку, рыбаки острожили северную рыбу, гигантские чайные пары олицетворяли русское гостеприимство. Newslab делится яркими фото и видео из соцсетей.

Красноярская Универсиада собрала рекордное количество стран-участниц — заявки подали 58 стран. Сборная России — самая многочисленная!

В сборной Канады спортсменов тоже хватает!

А вот и творческие номера. Шаманы на берегу Енисея...

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Siberianwellness #krasnoyarsk2019 Публикация от Марина Латыпова (@m_latypova) 2 Мар 2019 в 7:49 PST

Сибирские казаки...

И достижения промышленности...

Видеоподборка самых ярких номеров. Листайте слайдер:

Церемонию открытия транслировали на уличных экранах возле Театра оперы и балета, в Парке Универсиады...

Послы Зимней универсиады-2019 — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и 10-кратный чемпион мира Сергей Ломанов (младший) зажгли Чашу огня Студенческих игр. По задумке режиссера, горящий хоккейный мяч попал в Енисей, его энергия через реку передалась Чаше...

Красочный салют в небе над Красноярском...

Ну и напоследок — зажигательный танец от талисмана Студенческих игр — U-Лайки!

До встречи на соревнованиях Зимней универсиады-2019! Ваш спортивный Newslab.