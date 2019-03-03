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Репортаж из соцсетей: Открытие Зимней универсиады-2019

Репортаж из соцсетей: Открытие Зимней универсиады-2019

Интернет-газета Newslab.ru
03.03.2019
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Красноярская Универсиада собрала рекордное количество стран-участниц — заявки подали 58 стран. Сборная России — самая многочисленная!

В сборной Канады спортсменов тоже хватает!

А вот и творческие номера. Шаманы на берегу Енисея...

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#Siberianwellness #krasnoyarsk2019

Публикация от Марина Латыпова (@m_latypova) 2 Мар 2019 в 7:49 PST

Сибирские казаки...

И достижения промышленности...

Видеоподборка самых ярких номеров. Листайте слайдер:

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В Красноярске открылась Зимняя Универсиада 2019. Описать словами то, что мы испытали вчера — очень сложно. Восторг, гордость, бешеная энергетика, единение, удивление и много много всего. Посмотрела вживую главу государства, увидела собственного сына на больших экранах в рамках показа победителей Siberia Smiling . Теперь точно могу сказать, что знаю участников Универсиады 2019 в лицо ( со второго ряда было их отлично видно). Ягудин, Авербух, Сафина, Коркина, Ломанов и многие другие великие спортсмены и великие творческие коллективы (Енисейские зори, ансамбль имени Голенко и многие многие другие) сделали это шоу незабываемым. Такое лучше один раз увидеть! #universiada2019 #realwinter #krasnoyarsk2019

Публикация от ANNA (@himera34) 2 Мар 2019 в 7:29 PST

Церемонию открытия транслировали на уличных экранах возле Театра оперы и балета, в Парке Универсиады...

Послы Зимней универсиады-2019 — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и 10-кратный чемпион мира Сергей Ломанов (младший) зажгли Чашу огня Студенческих игр. По задумке режиссера, горящий хоккейный мяч попал в Енисей, его энергия через реку передалась Чаше...

Красочный салют в небе над Красноярском...

Ну и напоследок — зажигательный танец от талисмана Студенческих игр — U-Лайки!

До встречи на соревнованиях Зимней универсиады-2019! Ваш спортивный Newslab.

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