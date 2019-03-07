«По следам U-Лайки»: лучшие фото с талисманом Зимней универсиады-2019

Самый душевный талисман Студенческих игр — это, без сомнений, U-Лайка. Она всегда готова дать лапу и поднять настроение не только гостям и участникам международных соревнований, но и всем, кому повезет ее встретить и запечатлеть на фото. Newslab заглянул в соцсети и выбрал лучшие кадры в обнимку с пушистой U-Лайкой.

U-Лайка бывает огромной!

Посмотреть эту публикацию в Instagram #этонашазима #realwinter #универсиада2019 Публикация от Анастасия Писанина (@amilyais_p) 6 Мар 2019 в 9:01 PST

Или совсем маленькой...

Ее можно встретить на любом событии Зимней универсиады-2019...

Посмотреть эту публикацию в Instagram #universiade2019 Публикация от Валера Уткин (@valera79) 6 Мар 2019 в 9:03 PST

И всем она готова дать лапу на счастье...

Работает вместе с волонтерами...

И дарит улыбки детям...

В Красноярске она прописалась сразу в нескольких местах. Здесь, например, она просто красуется...

А тут — играет в хоккей с мячом...

Занимается фигурным катанием...

Бьет в «яблочко» в биатлоне...

Посмотреть эту публикацию в Instagram #realwinter #универсиада2019 #krasnoyarsk2019 Публикация от Анастасия (@an.astasiia9816) 5 Мар 2019 в 8:54 PST

Пускает по льду «камни» в кёрлинге...

Закладывает крутой вираж в шорт-треке...

Мчит на сноуборде...

И горных лыжах...

И ждет всех на играх Зимней универсиады-2019!

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Универсиада2019 Публикация от Марина Ускова (@marina2723342) 6 Мар 2019 в 9:34 PST

Ваш восторженный Newslab

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