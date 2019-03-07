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«По следам U-Лайки»: лучшие фото с талисманом Зимней универсиады-2019

«По следам U-Лайки»: лучшие фото с талисманом Зимней универсиады-2019

Интернет-газета Newslab.ru
07.03.2019
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U-Лайка бывает огромной!

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#этонашазима #realwinter #универсиада2019

Публикация от Анастасия Писанина (@amilyais_p) 6 Мар 2019 в 9:01 PST

Или совсем маленькой...

Ее можно встретить на любом событии Зимней универсиады-2019...

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#universiade2019

Публикация от Валера Уткин (@valera79) 6 Мар 2019 в 9:03 PST

И всем она готова дать лапу на счастье...

Работает вместе с волонтерами...

И дарит улыбки детям...

В Красноярске она прописалась сразу в нескольких местах. Здесь, например, она просто красуется...

А тут — играет в хоккей с мячом...

Занимается фигурным катанием...

Бьет в «яблочко» в биатлоне...

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#realwinter #универсиада2019 #krasnoyarsk2019

Публикация от Анастасия (@an.astasiia9816) 5 Мар 2019 в 8:54 PST

Пускает по льду «камни» в кёрлинге...

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Маст-хэв универсиады — фотка с U-лайкой👌🏼🐕 ⠀ ⠀ И кто бы что не говорил — а на наших улицах праздник💫 повсюду гномики -волонтеры, по ненависным автобусным полосам спешат шатлы с зеваками -туристами из 56 стран, асфальт моют шампунем🧼 непривычная иностранная речь... Рома даже расстроился, что его не принимают за иностранца когда он говорит волонтерам Хэллоу или Бай!😹⠀ ⠀ Конечно можно и дальше ныть, что снова деньги потрачены не туда, что все это показуха и позор — выкладывать чистый снег по обочинам и сажать ёлки в стаканчик — но ведь каждый из нас достаёт парадный сервиз и шампанское «для особого случая» когда приходят гости, не так ли? 😏⠀ ⠀ #Этонашазима и мы просто обязаны перезимовать достойно🏆⠀ ⠀ #krasnoyarsk2019 #универсиада2019 #realwinter

Публикация от Даша Галицкая (@daria_galitskaya) 4 Мар 2019 в 10:03 PST

Закладывает крутой вираж в шорт-треке...

Мчит на сноуборде...

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#universiade2019 . Всё о чём мы думаем приходит к нам, спасибо вселенная 🙏и конечно спасибо 😊 Алисеной @alisakrasa маме, которая подарила билеты её семье. . Вот на Универсиаду попасть планов не было, только где-то глубоко в подсознание думала, а не плохо бы и посетить🧐 Люди с других стран ехали чтобы увидеть соревнования, а тут соревнования к нам приехали, всё же в шаговой доступности. Такой шикарный шанс лицезреть спортсменов на расстоянии вытянутой руки и потом это будет история #универсиада2019 в Сибири . Всё о чём мы думаем приходит к нам! . .

Публикация от 🧝&zwj;♀️Светлана 8(983)147-97-17 (@svetikaraseva) 6 Мар 2019 в 2:32 PST

И горных лыжах...

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#универсиада2019 #universiade2019 #realwinter #бобровыйлог #🏆#🥇 #⛷#универсиадакрасноярск2019 #март

Публикация от Охньовская Олеся (@okhnovskaiaolesia) 6 Мар 2019 в 8:17 PST

И ждет всех на играх Зимней универсиады-2019!

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#Универсиада2019

Публикация от Марина Ускова (@marina2723342) 6 Мар 2019 в 9:34 PST

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