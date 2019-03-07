«По следам U-Лайки»: лучшие фото с талисманом Зимней универсиады-2019

U-Лайка бывает огромной!
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#этонашазима #realwinter #универсиада2019
Публикация от Анастасия Писанина (@amilyais_p) 6 Мар 2019 в 9:01 PST
Или совсем маленькой...
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Вот и осуществилась мечта, добрался до вершины пьедестала на универсиаде. #красноярск #универсиада2019 #универсиада #красноярск2019 #realwinter #krasnoyarsk2019 #чгифк #ориентирование #спортивноеориентирование #skio #universiade2019 #winteruniversiade #winteruniversiade2019 #orienteering #спорт #FISU #UNIsports #золото #победа #первоеместо
Публикация от Vladislav Kiselev (@orient_vlad) 4 Мар 2019 в 6:05 PST
Ее можно встретить на любом событии Зимней универсиады-2019...
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Публикация от Валера Уткин (@valera79) 6 Мар 2019 в 9:03 PST
И всем она готова дать лапу на счастье...
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Я вчера плакала😅😭 Обнималась с волонтерами и плакала от счастья, что мы с Дамиром стали маленькой частичкой этого огромного события в нашем городе💫🙌🥰 Гордость и радость✊🙏💙спасибо огромное организаторам за такой праздник💙💙💙💙💙 . . . #universiade2019 💙💙💙 #krasnoyarsk2019 #красноярск2019 #универсиада2019 #универсиадакрасноярск2019
Публикация от Ассея Ларионова (@larionova_asya) 6 Мар 2019 в 6:23 PST
Работает вместе с волонтерами...
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Казалось бы, вот только была ночь и мы бежали после смены в резиденцию волонтеров, а вот утро, и снова «Добро пожаловать!» #ктоеслинемыкарелы #realwinter #krasnoyarsk2019 #universiade2019
Публикация от Наталья (@nvnosova) 6 Мар 2019 в 6:45 PST
И дарит улыбки детям...
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Добрый день, друзья! Наша Юлайка желает, Всем удачной и позитивной недели, ярких эмоций, интересных встреч, успехов, побед и отличного настроения! #мойгород #красноярск #универсиада2019 #юлайка #всемдобра #универсиадакрасноярск2019 #universiade2019 #krasnoyarsk #siberia #russia #r_u_s_s_i_a #krasnoyarskcity #krsk #krskgorod #krsk24
Публикация от Татьяна (@tati_stalford) 3 Мар 2019 в 9:56 PST
В Красноярске она прописалась сразу в нескольких местах. Здесь, например, она просто красуется...
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Думаем о забеге по U-лайкам! Пробежать через всех, каждой раздать пятюни✋🏻 . Где видели ю-лаек в Красноярске? Пишите места, мы построим маршрут🐶 #универсиада2019#бегодевочки
Публикация от КЛУБ СТРОЙНЫХ НОГ (@begodevochki) 6 Мар 2019 в 9:02 PST
А тут — играет в хоккей с мячом...
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Это наша зима🏑 ⠀ Мы дышим вместе одним воздухом, ты и я🤩🤩🤩 ⠀ #RealWinter #Krasnoyarsk #Krasnoyarsk2019 #FISU #Universiade2019 #WinterUniversiade2019 #бэнди #красноярск #настоящаязима #универсиада2019 #сердцеСибири #UniSports #Siberiа #Russia #krsk24 #хоккей
Публикация от 𝐙 𝐀 𝐃 𝐎 𝐑 𝐈 𝐍 𝐀 ⚓️ (@zadorina_yuliya) 5 Мар 2019 в 8:28 PST
Занимается фигурным катанием...
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Фигурное катание☺️🌸Это было невероятно красиво🤩✨Надо просто увидеть эту красоту в живую❤️☺️ Особенно понравилось выступление @maksim_pavlovich , который занял первое место в одиночном мужском катании🇷🇺😁 #REALWINTER #realwinter2019 #универсиада2019 #Красноярск #Фигурноекатание
Публикация от Valentina (@valentina_patrina) 6 Мар 2019 в 8:22 PST
Бьет в «яблочко» в биатлоне...
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#realwinter #универсиада2019 #krasnoyarsk2019
Публикация от Анастасия (@an.astasiia9816) 5 Мар 2019 в 8:54 PST
Пускает по льду «камни» в кёрлинге...
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Маст-хэв универсиады — фотка с U-лайкой👌🏼🐕 ⠀ ⠀ И кто бы что не говорил — а на наших улицах праздник💫 повсюду гномики -волонтеры, по ненависным автобусным полосам спешат шатлы с зеваками -туристами из 56 стран, асфальт моют шампунем🧼 непривычная иностранная речь... Рома даже расстроился, что его не принимают за иностранца когда он говорит волонтерам Хэллоу или Бай!😹⠀ ⠀ Конечно можно и дальше ныть, что снова деньги потрачены не туда, что все это показуха и позор — выкладывать чистый снег по обочинам и сажать ёлки в стаканчик — но ведь каждый из нас достаёт парадный сервиз и шампанское «для особого случая» когда приходят гости, не так ли? 😏⠀ ⠀ #Этонашазима и мы просто обязаны перезимовать достойно🏆⠀ ⠀ #krasnoyarsk2019 #универсиада2019 #realwinter
Публикация от Даша Галицкая (@daria_galitskaya) 4 Мар 2019 в 10:03 PST
Закладывает крутой вираж в шорт-треке...
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Сегодня было интересней на соревнованиях, чем вчера! Ходили на шорт- трек ⛸, а завтра хоккей 🏒! Каникулы, проходят с пользой 😉
Публикация от Лёня (@kravchuk__leonid) 5 Мар 2019 в 5:27 PST
Мчит на сноуборде...
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#universiade2019 . Всё о чём мы думаем приходит к нам, спасибо вселенная 🙏и конечно спасибо 😊 Алисеной @alisakrasa маме, которая подарила билеты её семье. . Вот на Универсиаду попасть планов не было, только где-то глубоко в подсознание думала, а не плохо бы и посетить🧐 Люди с других стран ехали чтобы увидеть соревнования, а тут соревнования к нам приехали, всё же в шаговой доступности. Такой шикарный шанс лицезреть спортсменов на расстоянии вытянутой руки и потом это будет история #универсиада2019 в Сибири . Всё о чём мы думаем приходит к нам! . .
Публикация от 🧝‍♀️Светлана 8(983)147-97-17 (@svetikaraseva) 6 Мар 2019 в 2:32 PST
И горных лыжах...
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#универсиада2019 #universiade2019 #realwinter #бобровыйлог #🏆#🥇 #⛷#универсиадакрасноярск2019 #март
Публикация от Охньовская Олеся (@okhnovskaiaolesia) 6 Мар 2019 в 8:17 PST
И ждет всех на играх Зимней универсиады-2019!
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Публикация от Марина Ускова (@marina2723342) 6 Мар 2019 в 9:34 PST
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