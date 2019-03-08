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Любовь, спорт, победа: романтика на Зимней универсиаде-2019

Любовь, спорт, победа: романтика на Зимней универсиаде-2019

Интернет-газета Newslab.ru
08.03.2019
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#realwinter #winteruniversiade2019 #krasnoyarsk #russia #krsk #region #универсиада2019 #krasnoyarsk2019 #fisu

Публикация от Evgeniy Potekhin (@evgeniypotekhin) 7 Мар 2019 в 10:32 PST

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🤪🏒 #universiade2019#krasnoyarsk#hockey

Публикация от AYBATULINA YANA🏀 (@yana394) 7 Мар 2019 в 11:04 PST

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❄️это наша зима!❄️ #зимняяуниверсиада2019 #universiade2019 #welcomtowinter #realwinter #krasnoyarsk2019 #красноярск #крск #siberia

Публикация от Мария Шарова (@mari_sharova) 7 Мар 2019 в 5:07 PST

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#универсиада2019 #красноярск #universiada2019 #ярыгина #керлинг

Публикация от JUlia ❤️ (@julia_bez83) 7 Мар 2019 в 3:16 PST

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Сходили как-то на хоккей🏒Очень понравилось❤️ #универсиада2019 #universiade2019 #hokkey

Публикация от Даяна🌙 (@cannergir) 7 Мар 2019 в 5:21 PST

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Посетили сегодня соревнования по керлингу! #универсиада2019 Выступали сразу 10 команд из разных стран, на 5-ти дорожках. К сожалению, наши уступили команде из Швейцарии, но сражались достойно. Всем посетителям из России выдавали наушники для того, чтобы слушать комментатора. Хорошее решение в этом виде спорта, так как не все знакомы с правилами и не все решения по установке камней в «дом» были понятны. Комментарии давали понимание, для чего это нужно и как могут ответить соперники. Так и смотрели: в одном ухе разъяснения игры, другим слушали обстановку на стадионе. Переодически комментатор выдавал шутейки и зал начинал угарать. Наверное, в этот момент иностранные гости недоумевали, над чем мы ржём: на них я таких устройств не увидела. Заметно выделялись болельщики из Канады, Швеции и Швейцарии, их было достаточно в зале. К слову, кричать во время игры не положено в те моменты, когда игроки ведут камень, т.к. они не имеют связи друг с другом, кроме собственного голоса и жестов, их конечно лучше не сбивать! Поэтому крики в такие периоды лишь осложняют игру. В остальных моментах поддержка уместна, о чем, кстати, тоже рассказал комментатор 😊 Нам понравилось! #универсиада #универсиадакрасноярск #керлинг #спорт #соревнования #россияшвейцария #universiadekrsk #universiade2019 #universiade #sport #russui

Публикация от Irina (@irinavasiutina) 6 Мар 2019 в 8:46 PST

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Болеем за наших , спринт гонка. 😎#Красноярск #universiade2019 #лыжныегонки#Красноярск2019

Публикация от andrey (@mir3122014) 5 Мар 2019 в 9:12 PST

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#красноярск #сибирь #универсиада2019 #krsk2019 #realwinter #этонашазима❄❤

Публикация от Мария (@mariika_zueva) 2 Мар 2019 в 8:04 PST

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