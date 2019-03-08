Любовь, спорт, победа: романтика на Зимней универсиаде-2019

Студенческие игры в Красноярске собирают на стадионах и аренах болельщиков, влюбленных не только в спорт, но и друг в друга. Счастливые парочки спешат поделиться эмоциями с места событий и сделать романтичное фото — порадуйтесь за них прямо сейчас! 💙

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