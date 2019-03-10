«Это наша зима!»: яркие кадры болельщиков Студенческих игр

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На хоккее👍👍👍 #realwinter #universiade2019 #krasnoyarsk2019
Публикация от MaxRog (@maxrog24) 9 Мар 2019 в 8:44 PST
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Болели за 🇨🇦 с @al.kon.bersenev на хоккее 🏒🇨🇦:🇨🇭И не зря 🤟 6:2 💪#хоккей#универсиада2019#красноярск2019#этонашазима#творимисториюпобед#universiade2019#realwinter#krasnoyarsk2019#siberia#fromsiberiawithlove💖
Публикация от Ирина 🌺💛💝 (@irina_hodyaeva) 9 Мар 2019 в 9:25 PST
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#Универсиада2019 #RealWinter #Krasnoyarsk2019
Публикация от Лиза Суховольская (@liza_750246) 9 Мар 2019 в 7:49 PST
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Матч Россия -Чехия! 6:3!!! Победа! Еще один яркий и запоминающийся день из жизни во время Универсиады2019 #Krasnoyarsk2019 #RealWinter#Универсиада2019
Публикация от Светлана Красноярск (@svetlanakartasheva111) 9 Мар 2019 в 10:22 PST
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Сегодня неожиданно встретила Англичан 😲 #Krasnoyarsk2019
Публикация от Фирсова Даша (@dafirsova) 9 Мар 2019 в 1:59 PST
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🏑🏆 #Realwinter #Универсиада2019 #Krasnoyarsk2019
Публикация от @ deliverova_darya 8 Мар 2019 в 8:42 PST
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Сборная 🇷🇺по хоккею 🏒😁#KRASNOYARSK2019#REALWINTER#УНИВЕРСИАДА2019
Публикация от Yulia (@yulia_terekhina_5) 9 Мар 2019 в 7:41 PST
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Болею за норвежцев вместе с волынщиками Москвы #krasnoyarsk2019 #realwinter2019 #универсиада2019 #керлингроссия #керлингнаколясках
Публикация от Ольга Шикунова (@olgashikunova) 9 Мар 2019 в 7:38 PST
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#universiade2019 #krasnoyarsk2019
Публикация от Anna (@anyalogan1708) 9 Мар 2019 в 6:12 PST
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А сегодня мы побывали на мужской эстафете по лыжным гонкам. Поздравляем наших ребят с победой 💪 #REALWINTER #УНИВЕРСИАДА2019 #KRASNOYARSK2019
Публикация от Константин Вахрушев (@constantine_kos) 9 Мар 2019 в 7:49 PST
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Первый опыт болельщика. #универсиада2019 #krasnoyarsk2019
Публикация от Анастасия Усатова (@usatova_nastya) 9 Мар 2019 в 4:19 PST
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#realwinter #krasnoyarsk2019 #универсиада2019 #france
Публикация от Polina (@_polinasheveluk_) 9 Мар 2019 в 7:14 PST
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Еще один яркий и запоминающийся день из жизни во время Универсиады2019 #Krasnoyarsk2019 #RealWinter#Универсиада2019
Публикация от Светлана Красноярск (@svetlanakartasheva111) 9 Мар 2019 в 3:47 PST
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Вот такое спортивное 8 марта! Теперь у нас есть фото с огнем универсиады! #universiada2019 #realwinter #универсиада2019
Публикация от Ксения Рыжкова Вязунчики (@m_y_ks_) 8 Мар 2019 в 8:44 PST
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😅 затащить на #универсиада2019 смогла только Па и Тё 😁 остальные не поддались 🏃🎆 на мои уговоры😅 #happy #Красноярск 🙌 #krsk2019 #fisu #Welcometowinter #хоккей #Universiade2019 #krasnoyarsk2019 #winteruniversiade2019 #krasnoyarsk2019 #happymoments #family p.s -«Тё, сегодня полуфинал по хоккею с мячом! Наши с финами! » -«ух ты!!круто! Мне вчера понравилось!» -«есть билеты! Игра через 1’30.. идём?😅» - «ооой..нее..мне вчера хватило..девочки проиграли.. бедняги..плакали..нервов то сколько» 😁😁
Публикация от Ирина (@liverpoolchik13_) 9 Мар 2019 в 2:36 PST
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— Мама, смотри Волчонок! — Это не волчонок, это Юлайка) — Почему Юлайка? — Потому что это символ универсиады. Ю от первой Буквы U, а лайка это порода этой собачки! Поняла? — Поняла, Мама. Хорошо, что мы встретили Юлайку) Теперь я знаю как зовут этого Волчонка. #realwinter#universiada2019#u-Laika#krasnoyarsk2019
Публикация от Olga Bochkova (@bochkova.olga) 7 Мар 2019 в 3:44 PST
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#universiade2019 #универсиада2019 #ulika#krasnoyarsk2019 #красноярск2019
Публикация от Дарья Клинцова (@dklintsova) 8 Мар 2019 в 9:00 PST
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Не могу поверить,что уже через 6 дней я буду в Ставрополе😱 как же быстро летит время)) Как обычно самое длительное — это ожидание) Все остальное проходит как по щелчку пальца🙌🏻Никогда не может идти все гладко, поэтому здесь буду улыбающаяся я с лучезарной Ю-лайкой☺️ #ШтабВолонтеровСКФО #СКФУ #СтудентСКФУ #Универсиада2019 #Krasnoyarsk2019 #REALWINTER
Публикация от Тaня Терешкина🙋🏼‍♀️ (@tereshkinat) 9 Мар 2019 в 4:46 PST
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