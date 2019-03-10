«Это наша зима!»: яркие кадры болельщиков Студенческих игр

Зимняя универсиада-2019, как и любое грандиозное спортивное событие, невозможна без зрителей, а также тех, кто участвует в этом празднике не только на трибунах стадионов, но и на улицах Красноярска. Newslab заглянул в соцсети и выбрал самые душевные и радостные кадры болельщиков Студенческих игр.

ВКонтакте 0 Одноклассники 0 WhatsApp 0 Viber 0 Поделиться 0 3 Обсудить на форуме