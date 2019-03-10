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«Это наша зима!»: яркие кадры болельщиков Студенческих игр

«Это наша зима!»: яркие кадры болельщиков Студенческих игр

Интернет-газета Newslab.ru
10.03.2019
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На хоккее👍👍👍 #realwinter #universiade2019 #krasnoyarsk2019

Публикация от MaxRog (@maxrog24) 9 Мар 2019 в 8:44 PST

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#Универсиада2019 #RealWinter #Krasnoyarsk2019

Публикация от Лиза Суховольская (@liza_750246) 9 Мар 2019 в 7:49 PST

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Сегодня неожиданно встретила Англичан 😲 #Krasnoyarsk2019

Публикация от Фирсова Даша (@dafirsova) 9 Мар 2019 в 1:59 PST

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🏑🏆 #Realwinter #Универсиада2019 #Krasnoyarsk2019

Публикация от @ deliverova_darya 8 Мар 2019 в 8:42 PST

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Сборная 🇷🇺по хоккею 🏒😁#KRASNOYARSK2019#REALWINTER#УНИВЕРСИАДА2019

Публикация от Yulia (@yulia_terekhina_5) 9 Мар 2019 в 7:41 PST

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#universiade2019 #krasnoyarsk2019

Публикация от Anna (@anyalogan1708) 9 Мар 2019 в 6:12 PST

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Первый опыт болельщика. #универсиада2019 #krasnoyarsk2019

Публикация от Анастасия Усатова (@usatova_nastya) 9 Мар 2019 в 4:19 PST

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#realwinter #krasnoyarsk2019 #универсиада2019 #france

Публикация от Polina (@_polinasheveluk_) 9 Мар 2019 в 7:14 PST

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😅 затащить на #универсиада2019 смогла только Па и Тё 😁 остальные не поддались 🏃🎆 на мои уговоры😅 #happy #Красноярск 🙌 #krsk2019 #fisu #Welcometowinter #хоккей #Universiade2019 #krasnoyarsk2019 #winteruniversiade2019 #krasnoyarsk2019 #happymoments #family p.s -«Тё, сегодня полуфинал по хоккею с мячом! Наши с финами! » -«ух ты!!круто! Мне вчера понравилось!» -«есть билеты! Игра через 1’30.. идём?😅» - «ооой..нее..мне вчера хватило..девочки проиграли.. бедняги..плакали..нервов то сколько» 😁😁

Публикация от Ирина (@liverpoolchik13_) 9 Мар 2019 в 2:36 PST

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#universiade2019 #универсиада2019 #ulika#krasnoyarsk2019 #красноярск2019

Публикация от Дарья Клинцова (@dklintsova) 8 Мар 2019 в 9:00 PST

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Не могу поверить,что уже через 6 дней я буду в Ставрополе😱 как же быстро летит время)) Как обычно самое длительное — это ожидание) Все остальное проходит как по щелчку пальца🙌🏻Никогда не может идти все гладко, поэтому здесь буду улыбающаяся я с лучезарной Ю-лайкой☺️ #ШтабВолонтеровСКФО #СКФУ #СтудентСКФУ #Универсиада2019 #Krasnoyarsk2019 #REALWINTER

Публикация от Тaня Терешкина🙋🏼&zwj;♀️ (@tereshkinat) 9 Мар 2019 в 4:46 PST

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