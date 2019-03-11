«Работаем, освещаем!»: за кулисами Зимней универсиады-2019

Студенческие игры в Красноярске подходят к концу, и уже совсем скоро все те, кто работал на этом спортивном празднике, вернутся к своим будничным делам. Но Зимняя универсиада-2019 останется для них одним из самых ярких событий, ведь именно там можно показать свое мастерство всему миру; будь то удачный кадр, интересное интервью или отлично подготовленная трасса. Посмотрите, как это у них получалось!

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