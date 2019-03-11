«Работаем, освещаем!»: за кулисами Зимней универсиады-2019

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Ребята , тут к нам на комментаторскую позицию такого интересного дяденьку занесло !!! @anton_shipulin — примет участие в репортаже на @matchtv_channel !!!!! Будет вместе с нами немножко комментировать церемонию открытия Универсиады в Красноярске !!!!! В 16.15 мск на @matchtv_channel и на новом канале Матч !!! Страна !!!! Богословская готова блестяще !!! Оля наш кумир !!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #универсиада2019 #универсиадакрасноярск2019 #универсиада #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #богословская
Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) 2 Мар 2019 в 3:41 PST
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#Красноярство ⠀ Не осталось мыслей, Пустая голова Над столом повисла, Растеряв слова. ⠀ Руки опустились — Кажется, устал. Ссорились-мирились, Близок ли финал? ⠀ Только что проснулся, Утро — сразу ночь... В омут окунулся, Улетаем прочь: ⠀ «Нас не понимают! Будем жечь мосты!» Взгляды прожигают, Но глаза пусты. ⠀ Словно два боксера: Лицом к лицу — стена. Убирай приборы Столовые. Война! ⠀ Нет, не будет взрыва, Крови не прольем. Не столкнут с обрыва, По-другому бьем — ⠀ Словом. Режет больно, Возраженьям — нет! Обязан добровольно, «Всегда готов» — ответ! ⠀ Нужно ли нам это? Молодость кипит! Ты прости поэта. Или Бог простит! ⠀ 06.03.19 ⠀ #гивинепоэт ⠀ #универсиада2019 #красноярск2019 #winteruniversiade #winteruniversiade2019 #realwinter #realwinter2019 #universiade2019 #krasnoyarsk2019 #hockey #хоккей
Публикация от ГИВИ ТВАЛТВАДЗЕ • ВЕДУЩИЙ (@givi_tvtv) 6 Мар 2019 в 1:03 PST
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Мои Универсиадские будни! Атмосфера тут🔥 #realwinter2019 #этонашазима❄❤ #universiade2019
Публикация от Оксана Моисеева ♓️+♌️=💞 (@oks_1988) 6 Мар 2019 в 12:10 PST
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Прекрасный опыт📈🔋замечательная команда 🌸🐿 #Uбобры #штабволонтёров #winteruniversiade2019 #krasnoyarsk #krasnoyarsk2019 #красноярск #universiade2019 #russia #енисейскаясибирь #бобровыйлог
Публикация от Алексеева Дарья (@dasha_alter_ego) 7 Мар 2019 в 7:10 PST
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У каждого своё 8 марта 📽🎧 #universiade2019 #photooftheday #красноярск #matchtvchannel #tv
Публикация от Veremeenko Anna (@anna__veremeenko) 8 Мар 2019 в 4:02 PST
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Вчера слипперы поздравили женщин с 8марта У одного из них ещё был день рождения мамы 🤗 #agataphoto . . #ulaika #universiade #universiade2019 #sportreport #sportphoto #russiateam #russia #photoshooting #photoshoot #photography #photographysoul #photooftheday #instagood #instamood #instarussia #vscomoscow #vscorussia #vsco #vscohub #sport #sportphoto #красноярск #realwinter #universiade #универсиада #snowboard #halfpipe #универсиада2019
Публикация от Agata (@agata_missjoy) 9 Мар 2019 в 12:27 PST
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Тряхнул стариной -) #sportproducers #universiade2019
Публикация от Konstantin Laptev (@kslaptev) 6 Мар 2019 в 2:41 PST
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Стою в сторонке пока моя маска снимается в прямом эфире #матчтв 😂😂😂 #universiade2019 #realwinter #красноярск #krasnoyarsk #smith
Публикация от Daria Burdinskaya (@daria_burdinskaya) 6 Мар 2019 в 4:15 PST
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Short-track ✅! #levelup #djbubblegummusic #universiade2019
Публикация от Dj BubbleGum (Artur Samigulin) (@djbubblegummusic) 6 Мар 2019 в 5:18 PST
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Canon EF400/2.8 III Photo @vasilchenko_andrey_photo #portraitphotography #portrait #universiade2019 #krasnoyarsk #universiade
Публикация от Maksim Ivanov (@maxd_photo) 8 Мар 2019 в 9:33 PST
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#универсиаданаенисее #закулисьемоейкухни . . . #всеновостинаенисее #енисейтв #енисейобъединяет #новости #красноярск #универсиада2019 #крск #крск24 #siberia #play #tv #news #телеканаленисей #телеканалимениреки #krsksity #instakrsk #instagood #photooftheday #pictoftheday #photographer #universiada2019krsk #универсиада2019 #universiade2019 #realwinter #goodpeople
Публикация от Maxim Belozersky (@maximbelozersky) 8 Мар 2019 в 3:57 PST
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Публикация от Игорь Ремизов (@igor_remizov_69) 10 Мар 2019 в 9:06 PDT
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Женский хоккей, Россия- США 10:0 ! Наши девчата молнии и снайперы!!!! МОЛОЛЦЫЫ!!!)))
Публикация от Михаил (@mikhail_volzhin) 10 Мар 2019 в 7:46 PDT
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У нас всё по красоте! 🤘🏼Да, @tomillo2019, @mak44va_e? 😁 ⠀⠀⠀ #universiade2019 ⠀⠀⠀ #winteruniversiade2019
Публикация от Леся Механошина (@mehhanikus) 10 Мар 2019 в 8:31 PDT
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Публикация от SSurikov6️⃣Sura (@ssurik_off) 9 Мар 2019 в 8:47 PST
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Рабочие будни на Универсиаде-2019 продолжаются. . . #universiade2019 #квфд #зож #медицина #здоровье #спорт #осмотр #Универсиада2019 #Красноярск #Россия #kvfd_sport #sportmed #sport #health #Krasnoyarsk #Siberia #Russia #vsco #vscokrsk
Публикация от ККВФД (@kvfd_sport) 9 Мар 2019 в 8:31 PST
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Моя маленькая история о #universiade2019 на 6 день🙌🏽 Это на самом деле очень круто участвовать в данном мероприятии!!!🤩 Столько положительных эмоций🤪столько новых знакомств👫интересных людей🦸🏾‍♂️а какое количество мозолей с непривычки на моих ногах😂🤦🏼‍♀️такого я не припомню с времён спорта🙄 да и синяки под глазами становятся с каждым днём всё привлекательнее🤣 Но всё это на самом деле только забавляет и заряжает 😅Ведь память о #universiade2019 останется надолго🥳 #universiade2019 #winteruniversiade2019 #krasnoyarsk
Публикация от АS❤️ (@a_sergeevna_18) 5 Мар 2019 в 8:14 PST
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#шорттрек отработали. К третьему дню показа вышли на турбо-скорости определения фальстартов на глаз раньше объявления судьи и мгновенной выдаче графики с результатами ) #shorttrackskating #universiade2019 #krasnoyarsk2019 #u2019 #broadcasting #sporttv #realwinter #универсиада2019 #спортнаТВ
Публикация от Lada Meshcheriakova (@ladameshch_nordic) 6 Мар 2019 в 10:40 PST
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Публикация от АЭРОСЪЁМКА ТЕЛЕВИДЕНИЕ SMM (@alexusatenko) 9 Мар 2019 в 1:43 PST
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Публикация от Andrey[24] (@iq404) 10 Мар 2019 в 9:48 PDT
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Мы это сделали! Для нас Универсиада закончена, победа за Россией, победа за нами❤ #krsk2019 #universiadekrasnoyarsk #universiade2019
Публикация от Соня Горбунова (@liristic) 10 Мар 2019 в 1:14 PDT
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Russian ski patrol ready for action !!! 🤔😰🤣 #krasnoyarsk #krasnoyarsk2019 #skipatrol #safety #snowblade #universiade2019 #slopestyle
Публикация от Nico Didry (@nicodidry) 9 Мар 2019 в 4:05 PST
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Ты понимаешь, что все не зря. Здесь примерно треть всех волонтёров, с которыми я успела поработать. Когда-то я сидела по ту сторону. Смотрела на ребят ещё с КК, выступающих передо мной. И осознавала, что однажды перейду баррикаду. Не хотела, а знала, что буду здесь. Просто потому что абсолютно все становится возможно, когда ты горишь тем, что делаешь. Горишь без остатка и на этом держишься. И мурашки от кончиков пальцев до макушки и дрожащий голос дают понять, что все-все было ради вот этого вот момента. Момента, когда ты говоришь спасибо и потом не помнишь ни единого слова из своей речи. #universiade2019 #eniseyteam2019 #realwinter #пампам_енисей
Публикация от jul (@jul__kor) 10 Мар 2019 в 9:32 PDT
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