«Слезы и радость»: как Красноярск прощался с Зимней универсиадой-2019

12 марта в Красноярске завершилась XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года. Торжественная церемония закрытия прошла в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск». Newslab заглянул в соцсети, где красноярцы и гости Студенческих игр делятся своими впечатлениями от спортивного праздника, который радовал их все эти 11 дней.

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