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«Слезы и радость»: как Красноярск прощался с Зимней универсиадой-2019

«Слезы и радость»: как Красноярск прощался с Зимней универсиадой-2019

Интернет-газета Newslab.ru
13.03.2019
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Вот так красиво и завораживающе прошла церемония закрытия зимней Универсиады 2019 в г.Красноярск🔥 . Я практически каждый день ходила на игры, болела за разные страны! . Посетила парк универсиады👍🏻 . Чудом попала на КВН🤩🤩🤩 . И знаете, я не пожалела, что специально взяла отпуск, покупала в течении года билеты. Одно могу сказать — это того стоит 😍 Эмоции зашкаливают 🎉🎉🎉 . #красноярск #сибирь #стюардессавnl # #airbelka24 #путешествие #фото #instablogger #life #photographer #siberia #krasnoyarsk #insta #like #like4like #travel #travelblogger #photo #itsmylife #love #beautiful #универсиада2019 #realwinter #нашазима #зима #россия #universiade2019

Публикация от Евгения Белешева (@airbelka24) 12 Мар 2019 в 9:32 PDT

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Ну что, я скажу — "это наааша Зииима"!❄️ @winteruniversiade2019 Вы знаете, хочется так много рассказывать и в то же время нет слов, чтобы выразить и описать те чувства, что я сейчас переживаю внутри себя...хоть я и экстраверт, но не сейчас. Я так рада, что мне удалось быть частью такого большого проекта, поиметь опыт работы с Московской командой организаторов во главе с очень творческим режиссёром💫 Ильёй @averbukhofficial и сделать свой вклад в ИСТОРИЧЕСКОЕ событие мирового масштаба!🙌🏽🌍 После окончания церемонии закрытия за кулисами и на арене творился массовый флешмоб🤪 - все друг друга обнимали на своём пути...ВСЕ!😌 Эти пол года были очень насыщенны и эмоциональны!!! И теперь всё... Спасибо всем!!!!!🙌🏽🙏🏽♥️ Улыбаюсь всему миру!!!😁🌍 #winteruniversiade2019 #realwinter #универсиада2019 #универсиадакрасноярск2019 #DariaAnosova #da_produce

Публикация от Daria Anosova (@daria_anosova) 12 Мар 2019 в 9:19 PDT

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Top 5️⃣ photos from USA Teams final night in Krasnoyarsk! Thank you Krasnoyarsk, and thank you Siberia! #RealWinter #krasnoyarsk2019

Публикация от USA Team (@usateam_) 12 Мар 2019 в 9:56 PDT

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Пообщались за чаепитием с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Впервые присутствовали на таком мероприятии и были приятно удивлены его открытости и отсутствием излишней серьёзности. #красноярск #универсиада2019 #универсиада #красноярск2019 #realwinter #krasnoyarsk2019 #чгифк #ориентирование #спортивноеориентирование #skio #universiade2019 #winteruniversiade #winteruniversiade2019 #orienteering #спорт #FISU #UNIsports #деревняуниверсиады #uvillage #премьерминистр

Публикация от Vladislav Kiselev (@orient_vlad) 12 Мар 2019 в 12:51 PDT

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Закрытие Универсиады 2019 #универсиада2019 #красноярск #realwinter

Публикация от @ pasha_penkov 12 Мар 2019 в 7:26 PDT

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Спасибо универсиаде2019 за эти потрясающие непередаваемые эмоции❣ 10 дней пронестись незаметно сумели и мы с вами сделали ее для многих людей красочней и веселей😋 Главное помните, что МЫ — СМУРФИКИ❤ #Универсиада2019 #УниверсиадаКрасноярск2019 #krasnoyarsk #krasnoyarsk2019 #RealWinter #FISU #volonteers2019 #волонтеры2019#love #путешествинник #путешествия #спорт #спортэтожизнь #саморазвитие #достижение #здоровье #здоровыйобразжизни #тренер #фитнес #танцы #танцор #Dance #Dancer #Twerk #Twerking #зумба #Dancehall #ятанцую #friends

Публикация от Жорик😎 (@rusanovajeka) 12 Мар 2019 в 2:29 PDT

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Это были замечательные месяцы работы! Где то приходилось 24/7, но у меня создалось ощущение, будто я всегда так жила🤔. Колоссальный опыт, а сколько же я встретила замечательных людей, некоторые стали очень родными💓 Такого удовлетворения и кайфа от работы я ещё не получала нигде и никогда😌. Немного грустно конечно, но всему свойственно заканчиваться и пусть это будет маленьким шагом на большом пути😉 Спасибо вселенной за все происходящее со мной🙏 . . #winter #instalife #realwinter #2019 #sopka #work #nostalgia #willmiss #krasnoyarsk #mylife #mysiberia #universiade

Публикация от Юлия (@ju.sangri) 12 Мар 2019 в 7:50 PDT

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Прямая трансляция закрытия 😊 #REALWINTER #УНИВЕРСИАДА2019 #KRASNOYARSK2019 #красноярск #нашазима

Публикация от Анна (@annaaktiw) 12 Мар 2019 в 6:30 PDT

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Вот и закончилась #универсиада2019 , она навсегда оставит теплоту в наших сердцах, это была действительно #нашазима ❤ Так здорово что у нас была возможность прикоснуться к такому потрясающему событию 🙏 Пусть у нас чаще происходит что то такое же классное в городе 🎉 Эта незабываемая атмосфера и эмоции останутся в нашей памяти навсегда😍 И как же мне хочется чтобы Арсений все это запомнил 🙏😌 #этонашазима❄❤ #закрытиеуниверсиады #закрытиеуниверсиады2019 #универсиадаКрасноярск2019 #krasnoyarsk2019 #realwinter #память #спорт #жизнь #2-12марта2019

Публикация от Мария (@poneva_masha) 12 Мар 2019 в 6:12 PDT

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Мы разбегаемся по делам Земля разбивается пополам. Сотри меня, смотри в меня Останься Именно этой песней Земфиры завершалась Универсиада в Казани. Именно под неё я завершал свой последний дебрифинг тут. Спасибо всей команде волонтёров нашей функции Арены Платинум! Вы лучшие! Мы сделали это! Завтра вы проснетесь новыми людьми, только осознание всего придёт, наверное, потом. Жизнь удивительная штука. Цените её и дерзайте! #universiade2019 #krasnoyarsk2019 #тимплатина #realwinter #кубинскийрассол

Публикация от Aydar Garifullin (@aydargarif) 12 Мар 2019 в 11:13 PDT

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И я, снова плакала, когда огонь погас. Очередная сказка закончилась. Видимо, я профнепригодна. Смотрю в видоискатель, а слезы в глазах мешают. Спасибо #красноярск за это чудо Спасибо тебе @mamontrussel ты способствовал чудесам ;) . #universiade2019 . . #ulaika #universiade #sportreport #sportphoto #russiateam #russia #photoshooting #photoshoot #photography #photographysoul #photooftheday #instagood #instamood #instarussia #vscomoscow #vscorussia #vsco #vscohub #sport #sportphoto #красноярск #realwinter #universiade #универсиада #ice #hockey #универсиада2019

Публикация от Agata (@agata_missjoy) 12 Мар 2019 в 10:05 PDT

До встречи на Универсиаде-2021!
Ваш спортивный Newslab

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