«Мы создаём космос и картонный рок-н-ролл»: лучшие кадры «Фабрики мультфильмов» в Красноярске

Уже по традиции Большой фестиваль мультфильмов в Красноярске завершают творческие мастер-классы. Музейный центр «Площадь мира» превратился в цеха, где любой может в одном месте освоить различные техники мультипликации. Мастера приготовили для юных режиссёров новые сюрпризы со звуком и фэшн-картинкой. А Newslab побывал на всех площадках и даже узнал правду о медведях из другой вселенной.

В последние выходные марта для красноярцев устроили школу мультипликации. Восемь мастерских «Фабрики мультфильмов» принимают всех желающих научиться создавать анимацию своими руками.

Помимо общих приёмов техники перекладки, когда персонаж «оживает» от съёмки множества кадров из разных точек, гостей «Фабрики» решили удивить новыми цехами. Так, московские мастера мультипликации учат юных и не очень красноярев думать над сюжетом мультика в ритме рок-н-ролла.

«Танцевальная анимация — это не так то и просто. Нужно сначала вырезать и склеить ярких персонажей, а потом оживить их в такт музыке. Танец — отдельное искусство. Когда ты в искусстве цитируешь искусство, важно быть предельно внимательным», — режиссёр киностудии Союзмультфильм Евгения Жиркова.

Масштабные работы, как в самом настоящем цеху развернулись на площадке по смешанной технике «Пикселяция». Тут каждый видит, какой разной может быть анимация: объёмной и плоской, рисованной и собранной из отдельных фигур. Даже человек становится героем сюжета — то поливает цветы в 2D-квартире, то улетает на ракете к звёздам.

Коробочка звуков и «живой» песок

Гости цеха озвучки собирают собственную шумотеку. Коллекции самых разнообразных звуков и голосов в дальнейшем пойдут для оформления мультфильмов «Фабрики».

На площадке видеомации дети снимают настоящее кино! Выдумывают, рисуют, клеят, мяукают и улюлюкают. А в соседней мастерской придумывали спортивные блокбастеры:

В цехе песочной анимации участники работают с природным материалом, раскрашенным в разные цвета. При том, что это очень приятный процесс, не устаёшь удивляться. Двигающиеся песчинки легко превращают одну фигуру в другую.

«Сначала мы задумывали мультик о том, как маленький человек заходит в лес. Очень большой лес. Он то и дело замечает различных зверей, которые представляются чудовищами, но довольно забавными. Вот лягушки выпрыгивают из-за угла, вот подкрались олени с огромными рогами. Но наши посетители внесли в сценарий свой взгляд. Поэтому среди лесных жителей у нас внезапно появился кит, например», — рассказали мастера песочного цеха из красноярской студии «Ну и ну».

Настроение на киноплёнке и кошка-единорог

В цехе анимации одежды показывают, как в два счёта можно «оживить» старый свитер и заставить его гнаться за рыжей таксой из ярко-оранжевого платья. А мастер документальной анимации Александр Шарапов чутко объясняет правила отрисовки кадров на киноплёнке, чтобы каждый почувствовал себя режиссёром отдельной серии большой картины.

Гостей «Фабрики» ждёт ещё один приятный бонус — площадка от вселенной Сartoon Network. Тут можно поваляться перед телевизором за просмотром популярного мультфильма про медведей «The Bare Bears» или сделать фото с любимым котёнком-роботом.

Если вы не попали на мероприятие, то у вас есть шанс заглянуть туда сегодня. «Фабрика мультфильмов» завершится 31 марта в 17:00. А пока посмотрите, как другие ребята создавали мультфильмы.

Результаты работы «Фабрики» в Красноярске уже совсем скоро разместят на сайте «Большого фестиваля мультфильмов» и его стратегического партнёра — Фонда Михаила Прохорова. Показы на большом экране пройдут и на площадке красноярского «Дома кино».

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab,

фото Алины Ковригиной