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«Дух патриотизма и фото с Акинфеевым»: в Красноярске прошёл Кубок прокурора по мини-футболу для детей

«Дух патриотизма и фото с Акинфеевым»: в Красноярске прошёл Кубок прокурора по мини-футболу для детей

09.04.2019
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На поле вышли 700 юных игроков со всего Красноярского края.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Все на Кубок!

Кубок прокурора Красноярского края по мини-футболу впервые организовали в городе в рамках подготовки к пятому Форуму прокуратуры о патриотическом воспитании несовершеннолетних и молодежи, он пройдет в МВДЦ «Сибирь» 24 апреля. На этот раз организаторы решили зайти немного с другой стороны — поддержать развитие массового спорта детей. Идея с футбольным матчем оказалась самой подходящей и вызвала большой ажиотаж у подростков. На соревнования приехали 85 команд из 29 районов и городов со всего края, всего порядка 700 юных футболистов.

«Ребятам очень важно участвовать в подобных соревнованиях. Большую часть времени они варятся своей каше, играют на домашних полях, не более того. Каждый участник получил на память значки с фирменной символикой, грамоты независимо от исхода соревнований. Считаем, что это отличный пример воспитания патриотизма и поддержания здорового духа в подрастающем поколении», — рассказала старший помощник прокурора края по связям со СМИ Ольга Гайдук.

В турнире приняли участие юноши и девушки от 10 до 15 лет.
Фото: пресс- служба компании «Полюс»
Некоторые ребята занимаются мини-футболом в специальных секциях и клубах, а кто-то тренируется в обычной школе.
Фото: пресс- служба компании «Полюс»
Ох, опасный момент!
Фото: пресс- служба компании «Полюс»
Эмоции, конечно, зашкаливали.
Фото: пресс- служба компании «Полюс»
Пошла голевая передача.
Фото: пресс- служба компании «Полюс»
Мастерская работа нападающего.
Фото: пресс- служба компании «Полюс»
Напряжённый розыгрыш мяча.
Фото: пресс- служба компании «Полюс»
Главное в командных играх ещё и взаимная поддержка.
Поддержать юных спортсменов приехали сотрудники прокуратуры.
С замиранием сердца следили за игрой родители ребят. Некоторые преодолели с ними сотни километров, чтобы попасть на игру в Красноярск.

Не хуже FIFA-2018

Перед началом игры у школьников было время потестировать поле лучшего в Сибири крытого футбольного манежа «Енисей» (улица Новгородская, 5, строение 7). Матч организовали так, чтобы он ещё и напоминал Чемпионат мира по футболу-2018, за этим событием прошлым летом с упоением следили не только заядлые болельщики, но и юные спортсмены. Особенное награды, аккредитация на игру — всё серьёзно.

Основной состав красноярского клуба «Енисей» сейчас на соревнованиях в Екатеринбурге, но это не помешало им пожелать удачи юным спортсменам перед началом игры. Для ребят записали видео-привет. А разминку для спортсменов перед началом соревнований устроили лев «Енисей» и неутомимая U-Лайка.

Лев Енисей устроил танцевальную разминку для юных футболистов.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Кто-то пытался скрасить ожидание перед игрой своими танцами.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Два символа по спорту — два товарища встретились на поле.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
U-Лайку тут же обступили толпы начинающих спортсменов.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Для ребят устроили зрелищное фристайл-представление.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Игроки красноярского «Енисея» пожелали удачи юным футболистам со всего края из Екатеринбурга.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Ребят переполняли эмоции ещё до соревнований.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Многие успели познакомиться и обменяться историями о начале своей спортивной карьеры. Кого-то на секцию привёл старший брат, кто-то обязан встрече с мячом дворовой компании:

«Я росла в Николаевке, там в основном мальчишки, поэтому приходилось играть в то, что и они. Ну, и футбол развивает командный дух, просто очень интересная игра. Если честно, немного волнительно сейчас — перед кубком мы тренировались каждый день», — Кристина Лукьянчикова из женской команды Красноярска Студгородка.

На соревнования в Красноярск приехали спортсмены из соседнего Сосновоборска.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Юные спортсменки женской команды Красноярска Студгородка «Школы здоровья и успеха».
«Вместо одного из игроков сегодня вышел его младший брат. Но это хорошая замена, поэтому мы уверены в своих силах», — рассказывает капитан сборной по мини-футболу из села Галанино Казачинского района Илья Антипов.
Футболисты из Енисейского района преодолели большой путь и стараются как следует настроиться на победу.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Дорога для будущих чемпионов

Поддержку в проведении Кубка оказала золотодобывающая компания «Полюс Красноярск». Команда представителей бизнеса помогла разработать оригинальный бренд соревнований и организовать досуг детей на мероприятии. В спорткомплексе «Енисей» работали площадки для игры в кибер-футбол, настольный футбол, фотолокации, где юные спортсмены могли сделать моментальные снимки на память с фигурами прославленных футболистов сборной России.

Очередь на сэлфи с вратарём сборной России Игорем Акинфеевым.
Одну фотографию ребята тут же забирали себе, а другую клеили на специальный общий коллаж.
В перерывах между основными играми тут проходили турниры по мини-футболу.
Ребята играли в настольный футбол.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
А кто-то даже взял пару уроков успешной передачи мяча у игроков молодёжной сборной «Енисея».
Фото: пресс-служба компании «Полюс»

«Для нас такого рода мероприятия далеко не свойственны. Узнав о масштабе и об основной идее — патриотическое воспитание молодежи, „Полюс“ не мог остаться в стороне. Мы постарались вложить душу в каждую деталь при подготовке, покреативили над дизайном наград. Хочется, чтобы как можно больше молодых талантливых ребят оставались в стране и крае, зная, что здесь есть возможности для развития, что их здесь ценят», — прокомментировал директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Олег Гербер.

Победителям вручили оригинальные кубки за призовые места, мячи с подписями футбольной команды «Енисей» и памятные медали.

Радость победителей.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Лучшим из лучших достался ещё один необычный трофей — футбольный мяч с автографами игроков «Енисея».
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Игроков команд, которые оказались сильнейшими, наградили ещё и особыми памятными медалями.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Награды для победителей первого Кубка прокурора Красноярского края.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Поздравляет юных спортсменов с победой заместитель прокурора Красноярского края Сергей Белогуров.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Для кого-то медаль на Кубке прокурора стала первой в копилке спортивных достижений.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Заслуженная награда.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
И групповое фото на память.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Со спортивным приветом, Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.

Фотографии компании «Полюс»

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