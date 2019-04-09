«Дух патриотизма и фото с Акинфеевым»: в Красноярске прошёл Кубок прокурора по мини-футболу для детей

На этих выходных, 6 апреля, Красноярск стал настоящей столицей по мини-футболу для юных спортсменов со всех уголков края. В соревнованиях в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 85 команд и для многих это событие стало первым выходом на большое поле. Newslab показывает самые яркие моменты игры и эмоции будущих звёзд футбола.

Все на Кубок!

Кубок прокурора Красноярского края по мини-футболу впервые организовали в городе в рамках подготовки к пятому Форуму прокуратуры о патриотическом воспитании несовершеннолетних и молодежи, он пройдет в МВДЦ «Сибирь» 24 апреля. На этот раз организаторы решили зайти немного с другой стороны — поддержать развитие массового спорта детей. Идея с футбольным матчем оказалась самой подходящей и вызвала большой ажиотаж у подростков. На соревнования приехали 85 команд из 29 районов и городов со всего края, всего порядка 700 юных футболистов.

«Ребятам очень важно участвовать в подобных соревнованиях. Большую часть времени они варятся своей каше, играют на домашних полях, не более того. Каждый участник получил на память значки с фирменной символикой, грамоты независимо от исхода соревнований. Считаем, что это отличный пример воспитания патриотизма и поддержания здорового духа в подрастающем поколении», — рассказала старший помощник прокурора края по связям со СМИ Ольга Гайдук.

Не хуже FIFA-2018

Перед началом игры у школьников было время потестировать поле лучшего в Сибири крытого футбольного манежа «Енисей» (улица Новгородская, 5, строение 7). Матч организовали так, чтобы он ещё и напоминал Чемпионат мира по футболу-2018, за этим событием прошлым летом с упоением следили не только заядлые болельщики, но и юные спортсмены. Особенное награды, аккредитация на игру — всё серьёзно.

Основной состав красноярского клуба «Енисей» сейчас на соревнованиях в Екатеринбурге, но это не помешало им пожелать удачи юным спортсменам перед началом игры. Для ребят записали видео-привет. А разминку для спортсменов перед началом соревнований устроили лев «Енисей» и неутомимая U-Лайка.

Многие успели познакомиться и обменяться историями о начале своей спортивной карьеры. Кого-то на секцию привёл старший брат, кто-то обязан встрече с мячом дворовой компании:

«Я росла в Николаевке, там в основном мальчишки, поэтому приходилось играть в то, что и они. Ну, и футбол развивает командный дух, просто очень интересная игра. Если честно, немного волнительно сейчас — перед кубком мы тренировались каждый день», — Кристина Лукьянчикова из женской команды Красноярска Студгородка.

Дорога для будущих чемпионов

Поддержку в проведении Кубка оказала золотодобывающая компания «Полюс Красноярск». Команда представителей бизнеса помогла разработать оригинальный бренд соревнований и организовать досуг детей на мероприятии. В спорткомплексе «Енисей» работали площадки для игры в кибер-футбол, настольный футбол, фотолокации, где юные спортсмены могли сделать моментальные снимки на память с фигурами прославленных футболистов сборной России.

«Для нас такого рода мероприятия далеко не свойственны. Узнав о масштабе и об основной идее — патриотическое воспитание молодежи, „Полюс“ не мог остаться в стороне. Мы постарались вложить душу в каждую деталь при подготовке, покреативили над дизайном наград. Хочется, чтобы как можно больше молодых талантливых ребят оставались в стране и крае, зная, что здесь есть возможности для развития, что их здесь ценят», — прокомментировал директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Олег Гербер.

Победителям вручили оригинальные кубки за призовые места, мячи с подписями футбольной команды «Енисей» и памятные медали.

Со спортивным приветом, Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.

Фотографии компании «Полюс»