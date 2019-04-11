«От хоккея до сноуборда»: как красноярцы занимаются спортом на объектах Студенческих игр

Благодаря Зимней универсиаде-2019 в Красноярске появились новые современные стадионы, арены и трассы, готовые принять соревнования всероссийского и международного уровня. А уже знакомые горожанам спортивные объекты (и не только они) были отремонтированы и модернизированы. Newslab заглянул в соцсети на страницы красноярцев, которые уже успели лично оценить наследие Студенческих игр.

Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга» (ул. Е. Стасовой, 69 л) после Студенческих игр открыл свои трассы для лыжников:







В новом ледовом дворце «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42) тренируются юные хоккеисты и фигуристы, а также проходят массовые катания на коньках, причем даже ночью!

А на крытом катке «Первомайском» (ул. Парковая, 19) проходят тренировки по следж-хоккею (аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями):

Многофункциональный комплекс «Академия биатлона» (ул. Биатлонная, 37) включает в себя не только первоклассные лыжные трассы, но и современные спортивные залы, где проходит, в том числе, Первенство и Чемпионат Красноярского края по каратэ:

Центральный стадион (о. Отдыха, 15 а). Здесь недавно прошел футбольный матч между командами «Енисей» (Красноярск) и «Рубин» (Казань). Зрители смотрели игру, сидя на новых креслах, а футболисты играли на свежем поле с подогревом:

На новых трассах Фанпарка «Бобровый лог» (ул. Сибирская, 92) показывают свое мастерство участники любительских соревнований среди горнолыжников и сноубордистов FunCup:

А перерывах между соревнованиями красноярцы мчат по склону на лыжах и сноубордах:

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⛷🎿🖤 Публикация от Artem Gromov (@gromart24) 8 Апр 2019 в 2:07 PDT

Наследие Зимней универсиады-2019 — это не только спортивные, но и заметно похорошевшие жилые объекты:

Ваш спортивный Newslab