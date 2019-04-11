«От хоккея до сноуборда»: как красноярцы занимаются спортом на объектах Студенческих игр

Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга» (ул. Е. Стасовой, 69 л) после Студенческих игр открыл свои трассы для лыжников:
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Не могу не выложить свою довольную морду после нескольких дней катания на новом лыжном стадионе кластер «Радуга». Широченные трассы, отличный профиль (на фото есть схема трасс и профиль), левый круг имеет больший набор высоты, правый меньше. Оба круга прям рабочие, виражи и спуски приходится проходить практически горнолыжной техникой. Так что благодаря Универсиаде, немного прихватив кусочки левой десятки стадиона Ветлужанка появился кластер Радуга. И там нет на трассах детей на плюшках и санках, мамаш с колясками и тд.... 👍👍👍 #кластеррадуга #лыжныегонки #беговыелыжи #лыжи #ski #skirun #sportstracker #suunto #suuntospartansportwhirshr #suuntospartan #fisu #sonyxperiaz5 #телефонофото
Публикация от Дмитрий Резвов (@drezvoff) 24 Мар 2019 в 9:43 PDT
В новом ледовом дворце «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42) тренируются юные хоккеисты и фигуристы, а также проходят массовые катания на коньках, причем даже ночью!
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Детская хоккейная тренировка #mvoevodskiy #красноярск #кристалларена #хоккей #детскийхоккей #тренировка #детскаятренировка
Публикация от Михаил Воеводский (@mvoevodskiy) 28 Мар 2019 в 1:26 PDT
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Тренировка юных фигуристов в спорткомплексе «Кристалл-Арена», Красноярск. • • #красноярск #крск #124krsk #krskgorod #krasnoyarsk_tut #аренасевер #фигурноекатание
Публикация от Evgeniy Novikov (@evgeniy.novikov) 31 Мар 2019 в 3:57 PDT
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Ночные покатушки в Кристалл арене) теперь много мест с хорошим льдом)) девчонки, спасибо за настроение!) #кристалларена #нашазимапродолжается
Публикация от Savushka (@ofelia_1984) 6 Апр 2019 в 11:56 PDT
А на крытом катке «Первомайском» (ул. Парковая, 19) проходят тренировки по следж-хоккею (аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями):
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24 марта воспитанники отделения «Аргонавты» приняли участие в мастер-классе по следж — хоккею🏒🛷 💪🏻 Ребятам показали ледовую арену, познакомили с особенностями игры, оборудованием и экипировкой. В ходе тренировки мальчики на специальных спортивных санях попробовали свои силы на льду, узнали как нужно перемещаться по спортивной площадке. По отзывам самих детей, занятие им пришлось по душе! 🙏🏻Спасибо организаторам и участникам мероприятия. Мы провели выходной с пользой! #следж_хоккей #катокПервомайский #Krsk #мастер_класс #пниПодсолнух #дети
Публикация от Интернат для детей «Подсолнух» (@sunflowerdetki) 24 Мар 2019 в 9:31 PDT
Многофункциональный комплекс «Академия биатлона» (ул. Биатлонная, 37) включает в себя не только первоклассные лыжные трассы, но и современные спортивные залы, где проходит, в том числе, Первенство и Чемпионат Красноярского края по каратэ:
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Каратэ прекрасно своей динамикой. Конечно нам ещё очень далеко до работы профи, но напряжение схваток, думаю, удается передать. #скмагма #карате #каратэ #wkf #WKF #красноярсккаратэ #каратекрасноярск
Публикация от Andy Egorov (@andyegorov) 6 Апр 2019 в 2:12 PDT
Центральный стадион (о. Отдыха, 15 а). Здесь недавно прошел футбольный матч между командами «Енисей» (Красноярск) и «Рубин» (Казань). Зрители смотрели игру, сидя на новых креслах, а футболисты играли на свежем поле с подогревом:
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В матче 21 тура Российской Премьер-лиги между командами Енисей(Красноярск) и Рубин(Казань) юные львы из нашей академии сопровождали на приветствие игроков домашней и гостевой команд и арбитров матча🦁❤️💙 . На матче было порядка 8 тысяч болельщиков. В их числе были и наши будущие профессионалы со своими родителями🔥 . В непростой ситуации, играя в меньшинстве и уступая в счете, футболисты красноярского клуба нашли в себе силы и сравняли счёт. Матч закончился со счетом 1:1. Это был отличный урок для подрастающих профессионалов в стойкости духа и стремления к успеху💪🦁 . Спасибо @fcenisey за оказанное доверие и честь быть частью этого матча🙌⚽️ . P.S.: молодожка — победа и очки, основа — ничья и очки🔥 совпадение?🤔 не думаю...🤪
Публикация от Енисей Stars (@eniseystars) 4 Апр 2019 в 11:29 PDT
На новых трассах Фанпарка «Бобровый лог» (ул. Сибирская, 92) показывают свое мастерство участники любительских соревнований среди горнолыжников и сноубордистов FunCup:
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Снова соревнования 🎿 Думаю, это было закрытие лыжного сезона, но это не точно 🧐 Жара, веселье, и даже мой разбитый палец не помешал выступать 😄 #funcup #ski #бобровыйлог #соревнования
Публикация от Ирина Филипская (@filipskaya_irina) 7 Апр 2019 в 10:40 PDT
А перерывах между соревнованиями красноярцы мчат по склону на лыжах и сноубордах:
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Публикация от Artem Gromov (@gromart24) 8 Апр 2019 в 2:07 PDT
Наследие Зимней универсиады-2019 — это не только спортивные, но и заметно похорошевшие жилые объекты:
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Кампус университета преобразился за время каникул и Универсиады-2019. Смотри, что нового появилось: ⠀⠀ 1⃣ Амфитеатр (между пирамидой и конгрессом). 2⃣ Терраса и лежаки (за «Пирамидой» и недалеко от общежитий). 3⃣ Красивая вечерняя подсветка всего кампуса. 4⃣ Обновлённые общаги (скоро сам всё увидишь). 5⃣ Скульптура «TRANSFORMATION» (её сложно не заметить на въезде в кампус) ⠀ Проходи, не стесняйся, входи в курс дела 😉 А ещё мы очень надеемся, что ты будешь относиться к новым локациям так же бережно, как и гости-спортсмены. Иначе радоваться этой красоте придётся недолго😔 ⠀ #СФУ #SibFU
Публикация от Siberian Federal University (@sfuniversity) 19 Мар 2019 в 2:08 PDT
Ваш спортивный Newslab