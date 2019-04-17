«Полный лакшери энд фэшн»: как Красноярск окунули в мир высокой моды

Модные дамочки, красные туфельки и наряды из 90-х — в Красноярске прошли «Сибирские дни стиля». «Знаменательное событие в fashion-индустрии города», — так зазывали на показы организаторы, вкрапляя в релизы имена знаменитых дизайнеров. Newslab побывал на главном показах сибирского фэшна и узнал, что такое на самом деле «мода по-красноярски».

Для «Сибирских дней стиля» выбрали ВДЦ MixMax — здесь и импровизированный подиум есть, и сцена, и проектор, словом, всё для обучения чувству прекрасного. В первый день организаторы сосредоточились на детской моде, но нам дефиле накрашенных восьмилеток не очень по душе (серьезно, а кто туда вообще ходит, кроме родителей?), поэтому мы его пропустили. Зато второй, где всё обещали по-взрослому, посетили с радостью.

Как правило, в таких региональных показах обычно активно «светятся» местные модные магазины, желающие найти своего клиента и продать ему, наконец, то самое платье по цене квартиры. Главный козырь таких дизайнеров — эксклюзивность, статусность, бренд.

Зрители на таких показах зачастую выглядят даже поинтереснее самих моделей. И здесь, поверьте, глаза просто разбегались. Кстати, понять, кто добровольно пришел на мероприятие, было очень сложно. Попытка найти тех, кто купил билет, оказалась не самой удачной, чаще звучало: «Мы по приглашению». Но судить о причастности гостей к модной индустрии, ориентируясь на их внешний вид, оказалось еще более провальной затеей.

Честно признаюсь — не все показанное было подвластно пониманию обывателя в мире моды (вроде меня). Некоторые наряды оказались настолько художественными, что место им, скорее, в галерее, а не в шкафу простой красноярки.

Но было на показе и настоящее отдохновение для глаз — классический проход классических участниц классического конкурса «Мисс Красноярск». Теперь уже женщины продефилировали в вечерних платьях и показали, что такое красота родом из 90-х годов. Смотрелось мощно!

Заключительным аккордом стал показ французского дизайнера Клары Дагуин. «Фишка» француженки — светящиеся модели: дизайнер вшивает в отделку костюма материалы, которые светятся, особенно в ультрафиолете. На работу в таком, конечно, не сходишь, но для модной индустрии — полный зачет.

Перефразируя известного персонажа, можно сказать: красноярская мода — странный предмет, вроде бы есть, а вроде и... Но все это дело вкуса, конечно. И здравого смысла.

Строила из себя модного эксперта Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab, фото Алины Ковригиной