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«Полный лакшери энд фэшн»: как Красноярск окунули в мир высокой моды

«Полный лакшери энд фэшн»: как Красноярск окунули в мир высокой моды

17.04.2019
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Идеальное описание творящегося в зале

Для «Сибирских дней стиля» выбрали ВДЦ MixMax — здесь и импровизированный подиум есть, и сцена, и проектор, словом, всё для обучения чувству прекрасного. В первый день организаторы сосредоточились на детской моде, но нам дефиле накрашенных восьмилеток не очень по душе (серьезно, а кто туда вообще ходит, кроме родителей?), поэтому мы его пропустили. Зато второй, где всё обещали по-взрослому, посетили с радостью.

Как правило, в таких региональных показах обычно активно «светятся» местные модные магазины, желающие найти своего клиента и продать ему, наконец, то самое платье по цене квартиры. Главный козырь таких дизайнеров — эксклюзивность, статусность, бренд.

«Наши образы обрекают вас на счастье» — так пишут о своей одежде сами создатели. Что ж...
Зрители замерли в ожидании дефиле моделей в нарядах от красноярского магазина
А вот и они — лучшие экспонаты. Все можно купить тут же, за ценой — «в личку»
Натуральные материалы, асимметричный крой, «рваные» края и приглушенные цвета — вот он стиль, эпатирующий общественность
Коллекция в стиле бохо, который в моде всегда и никогда
А это уже коллекция красноярского дизайнера «Сибирских брендов» — Веры Бекиревой.
Многослойность и начесы — в самый раз для молодежи. Как говорится — «мне норм»

Зрители на таких показах зачастую выглядят даже поинтереснее самих моделей. И здесь, поверьте, глаза просто разбегались. Кстати, понять, кто добровольно пришел на мероприятие, было очень сложно. Попытка найти тех, кто купил билет, оказалась не самой удачной, чаще звучало: «Мы по приглашению». Но судить о причастности гостей к модной индустрии, ориентируясь на их внешний вид, оказалось еще более провальной затеей.

Многие гости четко следовали старому доброму принципу «надену все лучшее сразу»
Кто-то, наоборот, забил на гламур, изображая полный нигилизм. Ребята, ну вы же все равно здесь, ну...
Войлочное платье? Серьезно? Симпатично, но дико чешется, наверное
А это smart casual, да?
Шляпы определенно в тренде этого зала
Зрители очень критично осматривали моделей. Но кто-то, как на Дне города, просто «поливал» все на телефон

Честно признаюсь — не все показанное было подвластно пониманию обывателя в мире моды (вроде меня). Некоторые наряды оказались настолько художественными, что место им, скорее, в галерее, а не в шкафу простой красноярки.

Коллекция авторских платков от Венеры Валевской
«Мастер интуитивной живописи» предлагает носить платки как топики и юбки...
...и в сочетании с брюками в продольную полоску
Аксессуары — наше все!

Но было на показе и настоящее отдохновение для глаз — классический проход классических участниц классического конкурса «Мисс Красноярск». Теперь уже женщины продефилировали в вечерних платьях и показали, что такое красота родом из 90-х годов. Смотрелось мощно!

«Бывших красавиц не бывает»: участницы конкурса «Мисс Красноярск» с гордостью демонстрируют вечерние наряды
Финалистка конкурса «Мисс Красноярск-1996» Анастасия Штукарина
Участница «Мисс Красноярск 1996» Наталья Шелехова снова на подиуме
А это самая известная конкурсантка — телеведущая Ксения Митрофанова
В таком — хоть замуж, хоть на светский раут. В крайнем случае — на «Сибирские дни моды».

Заключительным аккордом стал показ французского дизайнера Клары Дагуин. «Фишка» француженки — светящиеся модели: дизайнер вшивает в отделку костюма материалы, которые светятся, особенно в ультрафиолете. На работу в таком, конечно, не сходишь, но для модной индустрии — полный зачет.

Клара Дагуин (в центре) и ее модели
Светящиеся модели, точнее — модель. Костюм с отделкой, про которую писали даже в Elle, был на показе всего один
А вот так выглядит вся мини-коллекция Клары
И это, наверное, действительно «про моду»...

Перефразируя известного персонажа, можно сказать: красноярская мода — странный предмет, вроде бы есть, а вроде и... Но все это дело вкуса, конечно. И здравого смысла.

Строила из себя модного эксперта Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab, фото Алины Ковригиной

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